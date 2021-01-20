Подольски: «В составе „Динамо“ могу отметить Шиманьски»

Бывший нападающий сборной Германии , ныне выступающий за «Антальяспор», посетил тренировку «Динамо» на сборах в Турции и поделился своими впечатлениями.

У меня несколько встреч в отеле, где живёт «Динамо». Одной из них, причём случайной, оказалась встреча с Андреем Ворониным. Мы играли вместе в «Кёльне» и хорошо знаем друг друга. Он пригласил меня на тренировку, и вот я здесь. Интересно. Командой руководит немец Сандро Шварц — экс-тренер «Майнца».

Я не работал с Сандро, не знаком с его тренерской философией. В Германии все тренеры довольно индивидуальны. Но из того, что я увидел, тренировка довольно интенсивная, вся работа с мячом. К тому же команда молодая. Надеюсь, у Сандро всё получится и он выполнит поставленные задачи.

Кого могу отметить из игроков? Это довольно тяжело, ведь я посмотрел всего одно занятие. Знаю, что у вас есть хороший игрок из Польши – Себа (Себастьян Шиманьски). Что касается остальных, то мне сложно сориентироваться. В курсе, что есть молодые таланты, игроки национальных сборных.

Мог ли я когда-то перейти в «Динамо»? Я точно мог перейти в «Локомотив». Переговоры действительно велись, я встречался с президентом клуба, это была женщина. Знаю, что для «Динамо» «Локомотив» является одним из принципиальных соперников. Что касается вашего клуба, я не уверен на 100%, но мне кажется что-то было. Возможно, агент говорил, что есть интерес. Но конкретное предложение от российских клубов и встреча у меня была только с «Локомотивом».

При этом с российским футболом знаком не понаслышке. Играл и против сборной, и против ваших клубов в еврокубках. Я выступал вместе с Андреем Аршавиным, сейчас играю с Фёдором Кудряшовым. Так что более-менее ориентируюсь.