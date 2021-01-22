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Овчинников: «Не ожидал, что ЦСКА не продлит со мной контракт»

сегодня, 19:59

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, как узнал об отказе клуба продлевать с ним контракт.

Узнал в кабинете генерального директора. Переговорил с Романом Юрьевичем [Бабаевым], который мне сказал, что контракт не будет продлен. Соответственно, статус у меня безработного на сегодняшний день.

Честно скажу, не ожидал этого. Но получилось таким образом. Какие были причины? Мне их никто не называл, потому что я и не спрашивал. Они могут смотреть по-другому на развитие клуба, его философию. Это рабочий момент, который неприятный лично для меня. Но его надо пережить. Это обыкновенный момент в футболе.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:34
На скамеечке сидели Березуцкие, Овчинников... Может, простая экономия, толку - то всё равно от них мало.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:23
Всё течёт всё изменяется.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:22
Выбросили, как тряпку.
particular
particular
сегодня в 20:09
Крепкий... Знает, но молчит и по прошествии времени соплями не шмыгает...
beefs
beefs
сегодня в 20:08
что же тут удивительного...
Cat01
Cat01
сегодня в 20:05
Такое время наступило
Gahi
Gahi
сегодня в 20:01
Жаль, но всё когда-то кончается. Удачи
1bear
1bear
сегодня в 20:00
"подковёрные"войны...
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