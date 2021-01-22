Овчинников: «Не ожидал, что ЦСКА не продлит со мной контракт»

Бывший тренер ЦСКА рассказал, как узнал об отказе клуба продлевать с ним контракт.

Узнал в кабинете генерального директора. Переговорил с Романом Юрьевичем [Бабаевым], который мне сказал, что контракт не будет продлен. Соответственно, статус у меня безработного на сегодняшний день.

Честно скажу, не ожидал этого. Но получилось таким образом. Какие были причины? Мне их никто не называл, потому что я и не спрашивал. Они могут смотреть по-другому на развитие клуба, его философию. Это рабочий момент, который неприятный лично для меня. Но его надо пережить. Это обыкновенный момент в футболе.