Первая тренировка Кокорина в «Фиорентине» запланирована на вторник

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25 января 2021, 00:14

Нападающий «Спартака» , как уже сообщалось, близок к трансферу в «Фиорентину».

Уже сегодня футболист прилетит в Италию для прохождения медосмотра. Планируется, что Кокорин проведет первую тренировку с «фиалками» во вторник.