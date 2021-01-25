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Первая тренировка Кокорина в «Фиорентине» запланирована на вторник

25 января 2021, 00:14

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, как уже сообщалось, близок к трансферу в «Фиорентину».

Уже сегодня футболист прилетит в Италию для прохождения медосмотра. Планируется, что Кокорин проведет первую тренировку с «фиалками» во вторник.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ pomor45 (раскрыть)
25 января в 15:49, ред.
Иииииии?
Если ты не понял, это был стеб на обилие новостей по этой теме. А Коко удачи и хорошего медосмотра...
За адекватность
За адекватность ответ Faustello (раскрыть)
25 января в 14:54
Приветствую! Не знаю, как насчет Кокостулемжаро, а вот что точно знаю, так это то, что у Вас в профиле появилась новая Лига. И если предложение составить компанию вызовет интерес, то как пел А.Розенбаум "заходите к нам на огонек."
pomor45
pomor45 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
25 января в 12:10
Кокорина на руках несут от аэропорта до клиники, где он пройдет медосмотр, после которого там и останется.
David Young
David Young ответ galem72 (раскрыть)
25 января в 10:18
Там хотя бы вряд ли его будут так "оберегать" как это делали в России на протяжении большей части его карьеры.
galem72
galem72
25 января в 10:11
Зря они там такие серьёзные вещи планируют с какохой. Он ведь может и сломаться перед тренировкой в зале. Он это любит.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
25 января в 08:40
А в клинике обнаружат травму и сашка поедет в спартак на лечение на пару месяцев.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 января в 07:59
Питер,Москва,Мальдивы,Дубаи,Италия......Александр в самолётах наверное время больше проводит чем на футбольном поле....))

Удачной адаптации...
Респект.....что пошёл навстречу конкуренции и понижению оклада, и предоставленную возможность наблюдать нам ещё одного игрока в топ-5.....
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 января в 07:50
Кокорин вышел из дома
Кокорин приехал в аэропорт
Ккорин прошел регистрацию
Кокорин сел в самолет
Кокорин приземлился в Италии
Кокорина встречают миллионы фанатов Фиорентины
Кокорина на руках несут от аэропорта до клиники, где он пройдет медосмотр.....
Продолжение саги смотрите на экранах конотеатров и страницах журналов...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
25 января в 07:06
Он всё ещё близок к трансферу. Вот когда состоится этот трансфер, тогда и будет о чём то говорить. А пока это не больше, чем трёп бабушек на скамейке у подъезда, граждане журналисты от футбола).
LOpp
LOpp
25 января в 06:39
В добрый путь!
ABir
ABir
25 января в 05:54
А как же карантин?
batman555
batman555
25 января в 05:47
Зек-будет главной звездой евро!!!
Василий 50
Василий 50
25 января в 05:29
Теперь о каждом чихе будут сообщать.
cska vperiod
cska vperiod
25 января в 05:26
Кокоша в жизни увидел всё, битый товарищ.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
25 января в 05:06
Вполне реальная картина
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 января в 02:53
Прикиньте, завтра новость: Кокорин не прошел медосмотр по причине хронической травмы
И никаких тренировок, подписаний или переговоров.
Чемодан-вокзал-Тарасовка.
И две недели пиара насмарку...
Leha-ha50
Leha-ha50
25 января в 02:45
Может сразу весь его день расписать??? Первый завтрак, первый обед , первое посещение сортира.......Или может камеру ему прикрепить и пусть в режиме онлайн все видят , чем он там занимается . "Звезда" как никак и не заморская , а своя , правда ее на футбольном небосклоне невидно , но она точно есть!!!
beefs
beefs
25 января в 01:00
Смех да и только...
karnager
karnager
25 января в 00:54
А пока Саша знакомится с итальянскими милфочками, вдовами миллионеров?
Faustello
Faustello
25 января в 00:44, ред.
Всем им Килеманджаро, вернее Кокостулемжаро!
ДСА
ДСА
25 января в 00:15
Кокоша должен всех удивить.
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