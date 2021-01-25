Первая тренировка Кокорина в «Фиорентине» запланирована на вторник

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, как уже сообщалось, близок к трансферу в «Фиорентину».
Уже сегодня футболист прилетит в Италию для прохождения медосмотра. Планируется, что Кокорин проведет первую тренировку с «фиалками» во вторник.
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, как уже сообщалось, близок к трансферу в «Фиорентину».
Уже сегодня футболист прилетит в Италию для прохождения медосмотра. Планируется, что Кокорин проведет первую тренировку с «фиалками» во вторник.
Если ты не понял, это был стеб на обилие новостей по этой теме. А Коко удачи и хорошего медосмотра...
Если ты не понял, это был стеб на обилие новостей по этой теме. А Коко удачи и хорошего медосмотра...
Удачной адаптации...
Респект.....что пошёл навстречу конкуренции и понижению оклада, и предоставленную возможность наблюдать нам ещё одного игрока в топ-5.....
Удачной адаптации...
Респект.....что пошёл навстречу конкуренции и понижению оклада, и предоставленную возможность наблюдать нам ещё одного игрока в топ-5.....
Кокорин приехал в аэропорт
Ккорин прошел регистрацию
Кокорин сел в самолет
Кокорин приземлился в Италии
Кокорина встречают миллионы фанатов Фиорентины
Кокорина на руках несут от аэропорта до клиники, где он пройдет медосмотр.....
Продолжение саги смотрите на экранах конотеатров и страницах журналов...
Кокорин приехал в аэропорт
Ккорин прошел регистрацию
Кокорин сел в самолет
Кокорин приземлился в Италии
Кокорина встречают миллионы фанатов Фиорентины
Кокорина на руках несут от аэропорта до клиники, где он пройдет медосмотр.....
Продолжение саги смотрите на экранах конотеатров и страницах журналов...
И никаких тренировок, подписаний или переговоров.
Чемодан-вокзал-Тарасовка.
И две недели пиара насмарку...
И никаких тренировок, подписаний или переговоров.
Чемодан-вокзал-Тарасовка.
И две недели пиара насмарку...