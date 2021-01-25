«Ювентус» решил выкупить МакКенни у «Шальке» в конце сезона

«Ювентус» хочет приобрести Уэстона МакКенни на постоянной основе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
22-летний полузащитник произвел впечатление на тренеров и руководство «Юве» с тех пор, как присоединился к «бьянконери» на правах аренды из «Шальке» в летнее трансферное окно.
По информации источника, «Юве» планирует заплатить немецкому клубу 19 миллионов евро, чтобы оформить трансфер МакКенни в конце сезона.
Недавно МакКенни был признан лучшим американским игроком в 2020 году.
Да и Шальке деньги тоже пригодятся, если игрок уже не хочет выступать за "кобальтовых"...
Да и Шальке деньги тоже пригодятся, если игрок уже не хочет выступать за "кобальтовых"...