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«Ювентус» решил выкупить МакКенни у «Шальке» в конце сезона

25 января 2021, 11:44

«Ювентус» хочет приобрести Уэстона МакКенни на постоянной основе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

22-летний полузащитник произвел впечатление на тренеров и руководство «Юве» с тех пор, как присоединился к «бьянконери» на правах аренды из «Шальке» в летнее трансферное окно.

По информации источника, «Юве» планирует заплатить немецкому клубу 19 миллионов евро, чтобы оформить трансфер МакКенни в конце сезона.

Недавно МакКенни был признан лучшим американским игроком в 2020 году.

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Все комментарии
RoninSibir
RoninSibir
26 января в 07:16
Да и сам он, скорее всего, не горит желанием возвращаться в Шальке, так что лучше взять 19 лямов.
shlifen
shlifen
25 января в 17:34
Для Юве отличная сделка, на фоне бесполезных Рэмзи и Рабьо, у которых солидные оклады (конечно, они же пришли свободными - значит их можно сразу золотить), Маккени выглядит очень полезным трудягой. Да может он сейчас и не топ-игрок, но вырасти в него вполне способен, да и просят за него всего 19 лимонов - для туринцев это просто подарок.
Да и Шальке деньги тоже пригодятся, если игрок уже не хочет выступать за "кобальтовых"...
Альфамен
Альфамен
25 января в 12:50
Находка для Юве,молодой,талантливый и дешёвый!!!
MaxRnD
MaxRnD
25 января в 11:52
шальке нужны деньги, ибо команда на дне
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