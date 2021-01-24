Микрозаймы не спасут. Долги «Барселоны» — 900 млн евро, у грандов нет денег на трансферы

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24 января 2021, 13:01

Скрывать проблемы стало все сложнее.

Кандидаты в президенты «Барселоны» недоговаривают?

Ни один не сказал правду: Месси невозможно сохранить без непоправимого финансового ущерба для клуба. Фавориты Лапорта и Фонт активно вешают лапшу на уши. Их планы спасения не включают математику и экономику, там кристально чистый популизм.

Общие фразы, «за все хорошее, против всего плохого». Центральная идея – занять у фанатов микрозаймами. Но для начала пойдут унижаться по кабинетам крупных кредиторов – нужно пересмотреть краткосрочные займы в размере 420 млн евро, это на 50 млн больше годового бюджета «Атлетико».

Также придется урезать бюджет «Барселоны» на треть. Но как, если они чемпионы мира по расходам на игроков? Плюс 480 млн евро должны в будущем, ведь Бартомеу заставил совет директоров вписать в доходы «потенциальные трансферы» и вымышленные деньги за экскурсии по арене.

Верить в такие сказки во времена мировой пандемии это как надеяться, что Месси пойдет на значительное сокращение зарплаты по новому контракту. Лионель даже от второго бонуса за лояльность в размере 39 млн евро не отказался, лишь позволил платить частями до 2025 года.

Месси хотя бы проценты не берет за просроченные платежи. А кредиторы поставили «Барселону» «на счетчик». Каталонцы потеряют за два календарных года около 600 млн евро. Так, как раньше, не будет. Не только Дембеле придется экстренно продать, чтобы аккумулировать деньги на зарплаты игрокам.

А если новый президент поступит, как безответственный популист — выдаст Месси жирный контракт, то «Барселона» будет на километр ближе к банкротству и в середине таблицы. Сейчас переходной сезон, но глава Ла Лиги Тебас раскрыл все карты – каталонцы или снизят зарплаты игроков, или их ждет крах.

ПСЖ точно отпустит Мбаппе, чтобы подписать Месси?

Парижане подадут официальным французским органам отчет, где укажут 204 млн евро убытков. Раньше сообщали, что за прошлый сезон потеряли 125 млн евро. Также у французов огромные проблемы с телевизионным контрактом. ПСЖ перевел 400 работников клуба на сокращенную рабочую неделю.

При этом Леонардо открыто заявил об интересе к Месси, чем разозлил «Барселону». Представляете, какая атмосфера будет в клубах, если одним выдадут рекордные деньги, а других сократят? Леонардо будет выполнять капризы шейхов, но ему нужно отдать Мбаппе за 250 млн евро, чтобы не нарваться на атаку УЕФА .

У Почеттино мощная команда – на днях накидали три мяча за 188 секунд. Превзошли достижение атаки «Манчестер Сити» с Тевесом – 199 секунд для трех мячей. Конечно, Мбаппе, Ди Мария и Неймар не побили рекорд Мане, который сделал хет-трик в АПЛ за 176 секунд, но с Месси могут потрошить всех в Лиге 1.

Но для подписания Лионеля придется подумать о расставании с Килианом. Общие потери будут колоссальными, покрыть их напрямую шейхам не разрешат. Не исключено также, что участятся случаи обменов. Например, Ди Мария может уйти в «Ювентус», а оттуда Почеттино выберет себе новичка, возможно, де Лигта.

«Ливерпуль» боится потратить деньги на защитника?

Клопп сказал, что он не пятилетняя девочка, чтобы плакать, если ему зимой не привезут центрального защитника. Юрген, как человек рациональный, объяснил себе отказ руководства «Ливерпуля» — игрок обороны не добавит голов в атаке, а именно их дефицит мешает.

Вот только это самовнушение. Еще год назад Клопп не обсуждал бы подобный бред. У «Ливерпуля» годовой оборот составлял 600 млн евро, за ван Дейка заплатили столько, сколько не решился «Манчестер Сити». А вот летом, чтобы подписать Жоту, придумали целую комбинацию с продажами, включая Ловрена.

До пандемии у нового технического спонсора «Ливерпуля» была идея подписать Мбаппе – придумали комбинацию со спонсорскими деньгами, но теперь шансы на эту сделку упали. Но учтите, что если Клоппу не подпишут защитника за солидную сумму, то это может значить летний уход Салаха и ставку на Килиана.

«Реал» сможет избавиться от резервистов, чтобы усилить состав?

Серхио Рамосу нужно выдать много денег, чтобы остался. Азар продолжает играть нестабильно, хотя впервые за годы отдал в Ла Лиге ассист в день, когда забил мяч. Но «Реал» может снова вылететь из Лиги чемпионов до финала, а из Мадрида сообщают, что у Переса большие планы, но нет денег.

Будут ставить на массовую распродажу, но не так много ликвидных игроков в составе «сливочных». Рыночная стоимость контракта Азара и Бэйла упала, Модричу, Кроосу или Рамосу много лет, как и Марсело. А встреча с Роналду означает, что Перес держит в уме вариант с хайпом вместо ставки на будущее.

Мбаппе – цель Зидана, как и Погба. Но и на Килиана, и на Поля, и на того же Холанда нет денег. Зинедину норвежский форвард не подходит по стилю, как сам француз говорил, но летом «Мадрид» может возглавить Нагельсманн, и тогда расклад изменится.

Даже «Манчестер Сити» начинает экономить средства?

Гвардиола рассказывал, что денег нет совсем, а потом выдал за Аке и Диаша шальные миллионы. Но в этом весь «Манчестер Сити». Могут попрощаться с Агуэро, уже разозлили капризного и жесткого в оценках Де Брюйне – не предлагают много денег, поскольку копят в надежде заполучить Месси.

Желания шейхов не сочетаются с доходами. Но кого это в мире арабских миллиардеров волнует? Впрочем, раз у фаворитов ЛЧ финансовые проблемы, то можете смело экстраполировать данные на все клубы Европы. Просто кто-то потерял 100 млн евро из 600, а другой лишь 20, но для него это сразу треть бюджета.

Лучше себя чувствуют команды с ценными футболистами на продажу ради спасения клуба. Но и покупателей стало меньше, так что конфликты станут популярными – как между Рамосом и Пересом. Стороны будут обзывать друг друга лжецами. Клубы именуют игроков жадными, чтобы переключить внимание фанатов.

Всю некомпетентность менеджеры спишут на последствия пандемии. Но у долгов есть одна липкая особенность – их приходится отдавать. И одно дело, когда речь о микрозаймах – около 20 миллионов россиян, например, взяли 340 миллиардов рублей за 2020-й, а отдадут с дикими процентами.

И другое дело, когда нищим становится миллионер. Клубы не умеют экономить, что четко видно по поведению «Реала», ПСЖ или «Барселоны». Научиться этому сложно без скандалов и трансферных потерь – как продаж, так и сорванных покупок. Будет весело наблюдать, но менеджерам не завидуем.