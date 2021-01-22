«Тамбов» не собирается сниматься с РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб на данный момент не планирует сниматься с розыгрыша РПЛ.
Ситуация нестабильная, но пока никто не снимается. В субботу у игроков заканчивается первый сбор.
Недавно сообщалось, что у «Тамбова» может появиться инвестор, который закроет долги клуба.
Пусть доигрывают сезон. Все команды должны сыграть с Тамбовом, а не получать три очка задарма.
Всем здоровья.
Пусть доигрывают сезон. Все команды должны сыграть с Тамбовом, а не получать три очка задарма.
Всем здоровья.