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«Тамбов» не собирается сниматься с РПЛ

сегодня, 12:05

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб на данный момент не планирует сниматься с розыгрыша РПЛ.

Ситуация нестабильная, но пока никто не снимается. В субботу у игроков заканчивается первый сбор.

Недавно сообщалось, что у «Тамбова» может появиться инвестор, который закроет долги клуба.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:26
Вроде говорили что уже нашли, а сейчас оказалось что до конца еще не договроились.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:21
Братва выберет общак доверит.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:20
Конечно хочется , чтоб Тамбов доиграл сезон, а там пусть думают. Вообще непонятно , как его допустили летом к РПЛ??? Сторонники сокращения лиги сейчас и кивают на Тамбов, мол меньше таких команд будет. Но ведь можно было оставить КС в РПЛ , а Тамбов отправить в ФНЛ. Ведь денег у команды нет, стадиона нет и когда будет неизвестно. Это явное нарушение в лицензировании , но вину свою никто признавать не хочет. А ведь кто то лоббировал это дело, кто то проталкивал Тамбов в РПЛ?!? Зачем??? Непонятно.
Пусть доигрывают сезон. Все команды должны сыграть с Тамбовом, а не получать три очка задарма.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:18
Завидно упорство. Честно говоря думал что с приходом нового генерального директора ситуация уже стабилизировать. Прежде всего надо подумать о зарплатах игроков (сочувствую Рыжикову). А для болельщиков Тамбова конечно в случае снятия с чемпионата, будет немного грустно, но с другой стороны клуб все равно в родном городе не играет. А руководство клуба, наверняка все-таки не относящееся к малоимущим, и допустившее подобную ситуацию, пусть идет лесом. И желательно вместе с РФС, выдавшим лицензию.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:07
Это хорошая новость.....пусть пробует выбираться из ямы
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