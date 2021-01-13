470 млн евро на ветер. Хаверц, Аке и другие худшие трансферы сезона

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13 января 2021, 13:38

О сомнительных сделках – на «Соккер.ру».

Прошла значительная часть сезона, чтобы выявить несовпадение игровых стилей или требований новых команд со многими подписантами 2020-го. В дни, когда Йович ищет путь обратно в «Айнтрахт» — а сразу было видно, что Лука не поймал в Мадриде волну успеха, стоит поговорить о его коллегах по несчастью. Желаем каждому в списке разыграться и показать себя на все деньги, часто немаленькие. Но пока можно составить целую команду неудачливых новичков.

Вратарь

(«Шеффилд Юнайтед», 20.5 млн евро)

Сразу стало понятно, что голкипер английской молодежки не второй Хендерсон. Аарон совершил две результативные ошибки. Больше в АПЛ в этом сезоне только у Кепы (3 штуки). С одной стороны, у него попросту много работы, с другой – у «Шеффилд Юнайтед» 15 поражений в 18 матчах. Вратарь не организовал оборону, хотя Рамсдейл еще может прибавить, ему всего 22 года, младенческий возраст для голкипера.

Защитники

(«Вест Бромвич Альбион», свободный агент)

Место в АПЛ стоит дорого, и его можно потерять. У серба последние лет десять огромная зарплата, где бы ни играл. Так что наличие статуса свободного агента не мешает включить чемпиона России в список. ВБА взял опытного защитника в надежде, что тот поможет организовать сильную линию защиты. В результате «дрозды» доигрались до смены тренера, уверенно идут на вылет – 1 победа в 17 турах, пропустив больше всех в АПЛ – 39 голов.

(«Манчестер Сити», 45.3 млн евро)

А хорош ли Бегиристайн как селекционер? Каждый раз, когда Чики устраивает шопинг в стиле жены миллиардера, хочется в ответ спросить: а план-то у них есть? Ладно, Рубен Диаш заиграл. Португальский новичок тоже очень дорогой, но вписывался в концепцию – Эдерсону в воротах и Родри в опорной зоне подходит по стилю. С Фернандиньо или Стоунзом в центре сочетается. А левша из Нидерландов разве что четвертый выбор на позицию левого бека…

(«Манчестер Юнайтед», 15 млн евро)

У «Ньюкасла» есть дорогущий Джамал Льюис – 22-летний игрок из Северной Ирландии, с которым «сороки» идут рядом с зоной вылета. Но у МЮ ставки выше. И хотя за Теллеса заплатили чуть меньше, если новичок за 15 млн евро продолжит проигрывать Шоу борьбу за место в основе, этот трансфер окончательно признают ошибочным. У бразильца был коронавирус, но вернулся через две недели, так что дело все-таки в футболе. Не готов пока стать Эвра 2.0.

Полузащитники

(«Манчестер Юнайтед», 39 млн евро)

Если Теллеса в МЮ запихнул ловкий Захави – продаст песок в пустыне, то в этом случае просто жаль футболиста. Зачем Сульшер и Вудворд потратили 39 млн евро «красных дьяволов»? Видно ведь, что Донни не вписывается в планы тренера. Сыграл всего 2 матча с первых минут в АПЛ , очень зол на норвежского тренера. Конфликтная ситуация на ровном месте. Ван де Бек пришел, поскольку МЮ мечтал спихнуть летом Погба? Скорее всего. Но раз Поль остался – Донни оказался лишним.

(«Арсенал», 50 млн евро)

«Атлетико» не развалился без ганского опорника. А вот «Арсенал» пока не лидер АПЛ с ним в заявке. Скорее всего, 11-е место Артеты в таблице временное, могут подняться выше. Но все-таки надеялись, что за 50 млн евро получат игрока основы. На данный момент у Томаса лишь 5 выходов на поле в АПЛ , 1 – в Лиге Европы. Играл не всегда плохо, но получил травму бедра и с начала декабря в лазарете. Не исключено, что будет, как с Пепе. Неужели выбросят 50 млн евро на ветер?

(«Барселона», 60 млн евро)

Игрок платит за хитрость клуба? Пьянича оценили в 60 млн евро, хотя ему скоро 31, а рыночная стоимость на треть ниже. А за Артура нарисовали 72 млн евро. Сделано это, чтобы «Ювентус» и «Барселона» получили преимущество в спорах с УЕФА о финансовых правилах. В результате Куман дал опытному хавбеку 390 минут в Ла Лиге, вдвое меньше, чем форварду Брейтуэйту. Пьянич злится, ведь мечтал играть с Месси, а теперь с ним только тренируется.

(«Челси», 80 млн евро)

У Хаверца та же проблема, что у Миранчука. У Кая необычная роль на поле. Ему нужна полная свобода, как в составе «Байера». А кто ее даст в АПЛ ? Его бывший наставник Бош резонно подчеркнул, что «футболист за 100 млн евро должен играть». Трансфер Хаверца обошелся «синим» в 80 млн евро, но могли прописать бонусы. Плюс зарплата немаленькая. Согласны с наставником «Байера» — непонятно, как Лэмпард вообще собирается использовать Хаверца в «Челси». Самый дорогой новичок лета может стать главным разочарованием…

Нападающие

(«Челси», 40 млн евро)

Марокканец не так плох, как Хаверц. Хотя бы 3 голевые передачи в АПЛ сочинил. Но у него всего 6 матчей в основе. Была травма колена, что помешала быстро дебютировать, но сейчас-то проблема в качестве футбола. Зиеш долгое время не мог убедить селекционеров богатых клубов, что заиграет вне дикой футбольной Голландии. Похоже, неслучайно. Конечно, у него больше шансов закрепиться на пару лет, чем у того же обруганного Виллиана в «Арсенале». Но есть разница между неудачами свободного агента и новичка за 40 млн евро.

(«Наполи», 70 млн евро)

Еще может заиграть. Виктор – хороший парень. Не любит нигерийских полицейских, что нагло убивают его соотечественников. Пытается найти общий язык с Гаттузо. Провел один сильный матч против «Аталанты». Но не всегда собран. И получил травму плеча, которая выбила его из игры с середины ноября. Причем в начале января еще и коронавирус подхватил – самый невезучий в списке новичок. Но тут трансфер за рекордные для «Наполи» 70 млн евро, сумма заставляет включить форварда в состав, пока не заиграл и голы, как Роналду, не клепает.

(«Челси», 53 млн евро)

Возможно, именно у Вернера лучший футбол в списке антигероев. Судите сами. Немец хотя бы забил 4 мяча и отдал 4 ассиста в АПЛ . В Лиге чемпионов от Тимо дождались 3 голов и 1 результативной передачи. Вернер не является инородным телом в тактике «Челси», как Хаверц. Но не будем забывать, что за Тимо отвалили 53 млн евро – шестой по стоимости трансфер в рейтинге сезона, а он позволял себе пропадать с радаров на долгие недели.

У многих в этой компании есть шанс себя показать в ближайшем будущем. Ван де Беку это будет сделать сложнее, если Сульшер в него не верит. Но тем же новичкам «Челси» светит или работа с Лэмпардом, который окрепнет как тренер, или смена наставника, новый шанс. Одновременно Аке, Партей или Пьянич легко могут оказаться неудачами до конца своей карьеры в нынешних клубах.