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Смешной рейтинг чемпионатов: Серия A выше АПЛ и Ла Лиги, РПЛ — между Турцией и Кипром

сегодня, 18:05
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Неужели все настолько плохо?

Международная федерация футбольной истории и статистики — организация со своеобразным чувством юмора. Авторитетное немецкое издание Spiegel однажды охарактеризовало IFFHS (говорят, с таким звуком чихает человек, у которого аллергия на бред) «сомнительной конторой, которой управляет безумный фанатик». «Безумный фанатик» — это доктор Альфредо Пёге, создавший свою «контору» в далеком 1984 году в Лейпциге.

Впрочем, пренебрежительно махнуть рукой на IFFHS не получится, все-таки ФИФА признает эту организацию в качестве летописца мирового футбола, несмотря на обилие критики в адрес Международной федерации футбольной истории и статистики и лично Альфредо Пёге. Профессор Кельнского университета и футбольный эксперт Карл Леннарц придерживался категоричного мнения о «коллеге»:

Все эти рейтинги невразумительны. Это просто личная точка зрения Альфредо Пёге. IFFHS — шоу одного человека.

Как только ни называли Пёге на родине: и фанатиком, и выдумщиком, и даже вампиром. Крупнейшие информационные агентства Германии отказываются публиковать «статистику» и рейтинги IFFHS, открыто называя эту организацию «недостаточно авторитетным источником». А как же ФИФА, спросите вы? А что ФИФА? Давно ли этой организацией рулил патентованный коррупционер, сотрудничество с IFFHS – такая мелочь на фоне других дел и делишек Блаттера. Сама Международная федерация футбольной истории и статистики считает себя образцом объективности и лидером мнений в футбольном мире:

Федерация разработала беспристрастный способ, который позволяет составлять наши рейтинги. Наши члены жюри представляют разные страны, где являются авторитетными экспертами.

Такое обобщение могло прокатить в эру до Интернета, но сейчас, когда информация распространяется со скоростью молнии, все очевиднее, что «члены жюри из разных стран» из головы Альфредо Пёге переселились в головы его преемников. Создатель IFFHS ушел из жизни в 2013 году, но дело его живет именно в той форме, которой он придерживался. И это подтверждается очередным забавным рейтингом.

Сильнейшие национальные чемпионаты в 2020 году

На счету Международной федерации футбольной истории и статистики масса забавных рейтингов. Например, они выбирали Арсена Венгера тренером десятилетия (2000-2010), хотя каждой английской собаке было понятно, что сэр Алекс Фергюсон за те 10 лет выиграл у французского коллеги в одну калитку — 5 титулов АПЛ против 2, плюс победа в Лиге чемпионов.

А еще это было десятилетие восхождения Жозе Моуриньо на тренерский Олимп, не забываем и о великом «Милане» Карло Анчелотти. В общем, нужно обладать весьма оригинальным (альтернативным) мышлением, чтобы среди таких конкурентов поставить на первую строчку Венгера.

Помимо издевательств над тренерами, IFFHS бодро ранжирует футбольные клубы и национальные лиги. Так, в 2016 году клубом года, по мнению этой конторы, стал колумбийский «Атлетико Насьональ», а в свежем топ-80 национальных лиг на первом месте по необъяснимым причинам оказалась Серия A:

Серия A – лучшая национальная лига 2020 года! 14 лет спустя чемпионат Италии снова на вершине мира по версии IFFHS! В период с 1991-й по 2006-й Италия доминировала, одержав 10 побед в зачете IFFHS, но потом контроль над рейтингом перешел к Англии и Испании. В 2020 году Серия A возвращает себе первую строчку!

Топ-10 сильнейших национальных чемпионатов

1. Италия — 1026 очков

2. Англия — 1003

3. Бразилия — 964

4. Испания — 954

5. Германия — 864

6. Португалия — 721

7. Франция — 661

8. Парагвай — 610.5

9. Аргентина — 603

10. Эквадор — 579.5

Контрольные точки рейтинга

- Серия A на первом месте в рейтинге в год, когда даже в полуфинале Лиги чемпионов не было ни одного итальянского клуба, а в четвертьфинал выбралась только «Аталанта». Чемпион девятый год один и тот же — «Ювентус». В чем же логика такого решения?

- АПЛ заняла второе место, а Ла Лига — четвертое. Между ними расположился чемпионат Бразилии, ставший сильнейшим в Южной Америке. Ну, допустим.

- Бразилия на первом месте в Южной Америке, а вторая наверняка Аргентина? Не тут-то было! Парагвай занял восьмую строчку в мировом рейтинге и стал вторым у себя на континенте. Составы «Ривер Плейта» и «Боки Хуниорс» по отдельности оцениваются дороже, чем стоимость всех футболистов 10 команд в чемпионате Парагвая. Что же, простите, курили уважаемые члены жюри?

- Бундеслига благодаря успехам «Баварии» взлетела в рейтинге с 10 строчки в 2019 году до 5 места в 2020-м.

- Чемпионат Португалии оценивается выше Лиги 1 в год, когда французский клуб играл в финале Лиги чемпионов.

- Эквадор впервые в истории вошел в топ-10 сильнейших национальных первенств планеты.

- Шотландия, Греция и Израиль открывают вторую десятку рейтинга.

- МЛС (62-е место) оказался хуже чемпионата ДР Конго и на уровне с Македонией.

- РПЛ потеряла одну строчку по сравнению с прошлым годом и расположилась на 27-м месте. Выше нас Турция, Румыния и Дания, ниже — Кипр и достаточно мощный чемпионат Мексики.

- В топ-80 национальных лиг вошли: 45 европейских, 11 африканских, 10 южноамериканских, 8 азиатских и 6 североамериканских чемпионатов.

РПЛ заняла 27-е место в рейтинге национальных лиг по итогам 2020 года
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Все комментарии
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Возвращение отменяется (раскрыть)
сегодня в 18:51
У кого у меня? Я тебя даже не знаю. Утверждение спорно? Много ли трофеев в Европе выиграли итальянские клубы за последние 10 лет? Ноль трофеев.
Возвращение отменяется
Возвращение отменяется ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
сегодня в 18:44
У тебя опять новый аккаунт? Где Лодброк с Крокопом на аве, где хоккеист Александр Ерёменко?
И утверждение твоё спорно. Даже Интер, который тускло играет в ЛЧ умудрился обыграть БМ на выезде. К слову Шахтёру Интер вообще не смог забить)
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Возвращение отменяется (раскрыть)
сегодня в 18:40
Серия А хуже той же Бундеслиги
Lucky luciano
Lucky luciano ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 18:37
Согласен с тобой степан
shlomo
shlomo
сегодня в 18:34
Спасибо за статью....ну если отбросить то, что прикинув кое что, кое к чему и поковыряв пальчиком в одном месте IFFHS огласила непонятно что...в футболе, как и в любом другом виде спорта, нет недостатка в разных статистических подсчетах и цифрах (организаций, занимающихся этими вопросами, - масса)...с их мнением можно соглашаться или спорить, но кое-какую пищу для размышлений они все же дают.....ну что лично меня интересует наша РПЛ, поэтому скажу следующее....конечно, слегка несправедливо сравнивать с советской эпохой, НО тогда, во-первых, были другие турниры, другие правила, меньше ассоциаций, НО Высшая лига СССР была круче: дважды забиралась на второе место в Европе и лишь однажды выпала из десятки....что касается РПЛ, то пока мы стоим на месте, ведущие европейские футбольные страны уходят вперед.....и не очень понятно, почему все эти годы лига стояла на месте, пока другие развивались....проще говоря, на что ушли последние 15-20 лет....?...надежда конечно умирает последней и осталось совсем немного веры....НО вдруг все круто поменяется.....
Возвращение отменяется
Возвращение отменяется ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 18:33
Почему? Итальянские клубы в ЛЧ практически всегда выбивают английские. Если только судьи не помогают англичанам как в паре Рома-Ливерпуль или тому же ливерпулю с Наполи.
Возвращение отменяется
Возвращение отменяется
сегодня в 18:32
Оказывается есть хоть одна адекватная организация. Нет лиги лучше, чем Серия А.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:14
Сдается, что при нужной системе набора очков и правильных коэффициентах можно и РПЛ аккуратно подвинуть на первое место в рейтинге.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 18:11
да уж)) Смех
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:11
Вообще эти рейтинги составляют от балды...
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