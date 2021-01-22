Смешной рейтинг чемпионатов: Серия A выше АПЛ и Ла Лиги, РПЛ — между Турцией и Кипром

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сегодня, 18:05

Неужели все настолько плохо?

Международная федерация футбольной истории и статистики — организация со своеобразным чувством юмора. Авторитетное немецкое издание Spiegel однажды охарактеризовало IFFHS (говорят, с таким звуком чихает человек, у которого аллергия на бред) «сомнительной конторой, которой управляет безумный фанатик». «Безумный фанатик» — это доктор Альфредо Пёге, создавший свою «контору» в далеком 1984 году в Лейпциге.

Впрочем, пренебрежительно махнуть рукой на IFFHS не получится, все-таки ФИФА признает эту организацию в качестве летописца мирового футбола, несмотря на обилие критики в адрес Международной федерации футбольной истории и статистики и лично Альфредо Пёге. Профессор Кельнского университета и футбольный эксперт Карл Леннарц придерживался категоричного мнения о «коллеге»:

Все эти рейтинги невразумительны. Это просто личная точка зрения Альфредо Пёге. IFFHS — шоу одного человека.

Как только ни называли Пёге на родине: и фанатиком, и выдумщиком, и даже вампиром. Крупнейшие информационные агентства Германии отказываются публиковать «статистику» и рейтинги IFFHS , открыто называя эту организацию «недостаточно авторитетным источником». А как же ФИФА , спросите вы? А что ФИФА ? Давно ли этой организацией рулил патентованный коррупционер, сотрудничество с IFFHS – такая мелочь на фоне других дел и делишек Блаттера. Сама Международная федерация футбольной истории и статистики считает себя образцом объективности и лидером мнений в футбольном мире:

Федерация разработала беспристрастный способ, который позволяет составлять наши рейтинги. Наши члены жюри представляют разные страны, где являются авторитетными экспертами.

Такое обобщение могло прокатить в эру до Интернета, но сейчас, когда информация распространяется со скоростью молнии, все очевиднее, что «члены жюри из разных стран» из головы Альфредо Пёге переселились в головы его преемников. Создатель IFFHS ушел из жизни в 2013 году, но дело его живет именно в той форме, которой он придерживался. И это подтверждается очередным забавным рейтингом.

Сильнейшие национальные чемпионаты в 2020 году

На счету Международной федерации футбольной истории и статистики масса забавных рейтингов. Например, они выбирали Арсена Венгера тренером десятилетия (2000-2010), хотя каждой английской собаке было понятно, что сэр Алекс Фергюсон за те 10 лет выиграл у французского коллеги в одну калитку — 5 титулов АПЛ против 2, плюс победа в Лиге чемпионов.

А еще это было десятилетие восхождения Жозе Моуриньо на тренерский Олимп, не забываем и о великом «Милане» Карло Анчелотти. В общем, нужно обладать весьма оригинальным (альтернативным) мышлением, чтобы среди таких конкурентов поставить на первую строчку Венгера.

Помимо издевательств над тренерами, IFFHS бодро ранжирует футбольные клубы и национальные лиги. Так, в 2016 году клубом года, по мнению этой конторы, стал колумбийский «Атлетико Насьональ», а в свежем топ-80 национальных лиг на первом месте по необъяснимым причинам оказалась Серия A:

Серия A – лучшая национальная лига 2020 года! 14 лет спустя чемпионат Италии снова на вершине мира по версии IFFHS ! В период с 1991-й по 2006-й Италия доминировала, одержав 10 побед в зачете IFFHS , но потом контроль над рейтингом перешел к Англии и Испании. В 2020 году Серия A возвращает себе первую строчку!

Топ-10 сильнейших национальных чемпионатов

1. Италия — 1026 очков

2. Англия — 1003

3. Бразилия — 964

4. Испания — 954

5. Германия — 864

6. Португалия — 721

7. Франция — 661

8. Парагвай — 610.5

9. Аргентина — 603

10. Эквадор — 579.5

Контрольные точки рейтинга

- Серия A на первом месте в рейтинге в год, когда даже в полуфинале Лиги чемпионов не было ни одного итальянского клуба, а в четвертьфинал выбралась только «Аталанта». Чемпион девятый год один и тот же — «Ювентус». В чем же логика такого решения?

- АПЛ заняла второе место, а Ла Лига — четвертое. Между ними расположился чемпионат Бразилии, ставший сильнейшим в Южной Америке. Ну, допустим.

- Бразилия на первом месте в Южной Америке, а вторая наверняка Аргентина? Не тут-то было! Парагвай занял восьмую строчку в мировом рейтинге и стал вторым у себя на континенте. Составы «Ривер Плейта» и «Боки Хуниорс» по отдельности оцениваются дороже, чем стоимость всех футболистов 10 команд в чемпионате Парагвая. Что же, простите, курили уважаемые члены жюри?

- Бундеслига благодаря успехам «Баварии» взлетела в рейтинге с 10 строчки в 2019 году до 5 места в 2020-м.

- Чемпионат Португалии оценивается выше Лиги 1 в год, когда французский клуб играл в финале Лиги чемпионов.

- Эквадор впервые в истории вошел в топ-10 сильнейших национальных первенств планеты.

- Шотландия, Греция и Израиль открывают вторую десятку рейтинга.

- МЛС (62-е место) оказался хуже чемпионата ДР Конго и на уровне с Македонией.

- РПЛ потеряла одну строчку по сравнению с прошлым годом и расположилась на 27-м месте. Выше нас Турция, Румыния и Дания, ниже — Кипр и достаточно мощный чемпионат Мексики.

- В топ-80 национальных лиг вошли: 45 европейских, 11 африканских, 10 южноамериканских, 8 азиатских и 6 североамериканских чемпионатов.