Роша рассказал, в чем похожи Тедеско и Каррера

Нападающий «Спартака» , который недавно вернулся из аренды, сравнил двух тренеров — и .

С Каррерой общались мы не очень много, у нас не было каких-то особых отношений. Но я старался не обращать на это внимание, выкладывался на полную, чтобы в любую минуту быть готовым и помочь команде. Каррера достаточно эмоциональный: много говорил, жестикулировал, как и все итальянцы. На бровке во время игры шла экспрессия.

Я видел несколько матчей «Спартака» при Тедеско и наблюдал, как он себя ведёт — и да, заметно, что у него тоже итальянские корни. Эмоциональный, с большим количеством жестов. В этом плане они похожи.

Один раз мы обстоятельно поговорили с Тедеско: тренер сказал, что рад моему возвращению в «Спартак», что хочет получше узнать меня как футболиста. И пожелал удачи.