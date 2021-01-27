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Роша рассказал, в чем похожи Тедеско и Каррера

27 января 2021, 09:09

Нападающий «Спартака» Педро Роша, который недавно вернулся из аренды, сравнил двух тренеров — Массимо Карреру и Доменико Тедеско.

С Каррерой общались мы не очень много, у нас не было каких-то особых отношений. Но я старался не обращать на это внимание, выкладывался на полную, чтобы в любую минуту быть готовым и помочь команде. Каррера достаточно эмоциональный: много говорил, жестикулировал, как и все итальянцы. На бровке во время игры шла экспрессия.

Я видел несколько матчей «Спартака» при Тедеско и наблюдал, как он себя ведёт — и да, заметно, что у него тоже итальянские корни. Эмоциональный, с большим количеством жестов. В этом плане они похожи.

Один раз мы обстоятельно поговорили с Тедеско: тренер сказал, что рад моему возвращению в «Спартак», что хочет получше узнать меня как футболиста. И пожелал удачи.

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Все комментарии
pioner1987
pioner1987
27 января в 13:58
В чём похожи , в чём похожи. И так понятно чем они похожи: у того и этого будешь сидеть на лавке )
makkie
makkie
27 января в 10:26
Похоже, этот бразильский товарищ у нас ненадолго.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
27 января в 09:49
И тедеска и карера проигрывали по семь-ноль
Против ЦСКА
Против ЦСКА
27 января в 09:24
Кому нужно твое мнение?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 января в 09:20
Педрито, а ты что разговорился?
ДАША Д
ДАША Д
27 января в 09:12
Каррера добился результата, а Тедеско нет.
Только разниыа.
beefs
beefs
27 января в 09:12
приятные воспоминания хочется вспоминать...
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