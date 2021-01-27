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Блогер сыграл за «Урал» в товарищеском матче

27 января 2021, 18:29

Сегодня «Урал» обыграл клуб «Лива» из Абу-Даби (2:1) на сборах в ОАЭ. Ворота екатеринбургского клуба защищал блогер Евгений Спиряков. Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возможном подписании контракта со Спиряковым.

Женя — отличный парень, большой молодец, но у него свои задачи, свои планы. Понятно, что речь о подписании полноценного контракта не идёт. Он и сам понимает, что ему в нашу команду не надо.

А так, он сейчас с нами на сборах, проводит тут плотные тренировки, отлично себя показывает, полностью выкладывается. Мы довольны очень, что он приехал, что снимает тренировки Андрея Владиславовича, эти занятия могут когда-то понадобиться молодым голкиперам.

Он отличный вратарь для любительского уровня или даже клуба ПФЛ. Думаю, он бы и там смог себя достойно показать. Потому что я вижу его желание и трудолюбие. Он мне импонирует, потому что ведет себя не как просто блогер, а на износ работает, ни одной тренировки не пропускает, снимает, писать успевает. Не знаю, когда он отдыхает вообще. Но в нашу главную команду однозначно не придет, уже 27 лет все-таки.

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Все комментарии
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
27 января в 19:59
Низковатый он изначально для профессионального футбола. Жене в Миньке попробовать можно было-бы.
ariec93
ariec93 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
27 января в 19:58
Канал Gloves N' Kit на ютубе.
Не понял формулировку про "в нашу главную команду однозначно не придет, уже 27 лет все-таки." А Урал это что, молодежка U17?
ДАША Д
ДАША Д
27 января в 18:58
Уралу конечно удачи.
Cat01
Cat01
27 января в 18:39
Футбол доступен для всех
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 января в 18:30
Ну это же ж хорошо...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 января в 18:30
Не слыхал про такого блогера
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