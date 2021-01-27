Блогер сыграл за «Урал» в товарищеском матче

Сегодня «Урал» обыграл клуб «Лива» из Абу-Даби (2:1) на сборах в ОАЭ . Ворота екатеринбургского клуба защищал блогер Евгений Спиряков. Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возможном подписании контракта со Спиряковым.

Женя — отличный парень, большой молодец, но у него свои задачи, свои планы. Понятно, что речь о подписании полноценного контракта не идёт. Он и сам понимает, что ему в нашу команду не надо.

А так, он сейчас с нами на сборах, проводит тут плотные тренировки, отлично себя показывает, полностью выкладывается. Мы довольны очень, что он приехал, что снимает тренировки Андрея Владиславовича, эти занятия могут когда-то понадобиться молодым голкиперам.