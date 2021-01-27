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Глушаков — о решении перейти в «Химки»: «Мне хотелось играть в высшей лиге»

27 января 2021, 23:22

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал об изменениях в клубе с приходом Игоря Черевченко, а также прокомментировал своё решение перейти в подмосковную команду.

Много раз сталкивался с тем, что когда приходили новые тренеры, команда начинала играть по-другому и дышала по-новому. С «Химками» такая же история: новая кровь, новая сила. Ребята были на последнем месте, были плохие результаты, но потом почувствовали уверенность и поперли. Надеюсь, беспроигрышная серия продлится как можно дольше. Никто не знает теперь, какая у нас задача. Это шутки, но дышать стало проще. Задача была остаться в РПЛ, она же и остается.

Первое предложение мне поступило в 1-м туре на матче «Спартак» — «Сочи» от старого руководства и Гунько. Мне хотелось играть в высшей лиге. Если уйдешь в первую, то о тебе забудут. Таким же образом можно уехать в чемпионат Турции, а о тебе забудут. Хотелось быть в нашем чемпионате и проявлять себя.

Кто сейчас лидер в раздевалке? Никого не хочу выделять. Не надо выделять и молодых, много было всяких Месси и Роналду, которые теперь непонятно где. Пусть тренируются. Второй сезон — показательный для них.

Ранее Глушаков рассказал, почему решил уйти из «Ахмата».

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 07:26
Это классика, а вот в зените силикон используют для притирки коллектива))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:36
Естественное желание быть на виду
mihaluch
mihaluch
вчера в 03:47
Нашёл свою команду.
ermak6848
ermak6848
вчера в 01:01
да пусть играет - пока возраст и здоровье позволяет...
cska vperiod
cska vperiod
27 января в 23:57
Скоро снова окажешься в пердиве
karnager
karnager
27 января в 23:40
Если уйдешь в первую, то о тебе забудут. Таким же образом можно уехать в чемпионат Турции, а о тебе забудут.
--
Я готов поддержать глушака и тысячи других болельщиков тоже. Куда писать, где петицию создавать?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 января в 23:33
К "Химкам" испытываешь неподдельную симпатию, как к андердогу, который не смотря на сравнительно небольшой потенциал продолжает набирать очки, отбирая их у более богатых и успешных конкурентов. Глушакову похоже попал в свою команду, где он действительно может приносить пользу, лишь бы не разменялся на бани и самогон. Химчанам не сбавлять ход и продолжать добиваться результата. Именно такие "золушки" добиваются искренней поддержки у нашего народа и становятся всеобщими любимцами.
Faustello
Faustello
27 января в 23:33
Лидер - виноградный Сэм!))
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