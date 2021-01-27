Глушаков — о решении перейти в «Химки»: «Мне хотелось играть в высшей лиге»

Полузащитник «Химок» рассказал об изменениях в клубе с приходом , а также прокомментировал своё решение перейти в подмосковную команду.

Много раз сталкивался с тем, что когда приходили новые тренеры, команда начинала играть по-другому и дышала по-новому. С «Химками» такая же история: новая кровь, новая сила. Ребята были на последнем месте, были плохие результаты, но потом почувствовали уверенность и поперли. Надеюсь, беспроигрышная серия продлится как можно дольше. Никто не знает теперь, какая у нас задача. Это шутки, но дышать стало проще. Задача была остаться в РПЛ , она же и остается.

Первое предложение мне поступило в 1-м туре на матче «Спартак» — «Сочи» от старого руководства и Гунько. Мне хотелось играть в высшей лиге. Если уйдешь в первую, то о тебе забудут. Таким же образом можно уехать в чемпионат Турции, а о тебе забудут. Хотелось быть в нашем чемпионате и проявлять себя.

Кто сейчас лидер в раздевалке? Никого не хочу выделять. Не надо выделять и молодых, много было всяких Месси и Роналду, которые теперь непонятно где. Пусть тренируются. Второй сезон — показательный для них.