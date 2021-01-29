Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Караваев: «Без Дзюбы не скучно, но у него, конечно, специфичные шутки»

29 января 2021, 08:57

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о форварде Артёме Дзюбе.

Без Дзюбы на сборе не скучно. У него, конечно, специфичные шутки, но справляемся. Тем более после отпуска все друг по другу соскучились! Вот как футболиста его не хватает. Надеемся, что ко второму сбору они с Лунёвым подтянутся, будут шутить. Насколько я понимаю, оба в порядке. Артём писал, что чувствует себя хорошо.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Караваев — о «Зените» в ЛЧ: «Не считаю, что мы выступили на своём уровне»
29 января 2021
Шалимов — о Кокорине в «Фиорентине»: «Любой бы поехал на его месте»
28 января 2021
Ещенко: «Кокорин — молодец. Правильно, что шутит на пресс-конференции»
28 января 2021
Тренер «Сочи»: «Надеемся, что Кокорин включит на максимум свой характер»
28 января 2021
Аванесян: «Я приехал на сбор ЦСКА с целью закрепиться в первой команде»
28 января 2021
Нобоа: «Кокорин может показать топ-футбол в „Фиорентине“»
28 января 2021
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 января 2021 в 14:59
"Скучно" и "Зенит" - это слова антонимы...
Скука,грусть,тоска - это уж точно не про Зенит...
112910415
112910415
29 января 2021 в 13:33
расслабиться можно, пока его нет !
Варвар7
Варвар7
29 января 2021 в 12:06
Ничего себе шутки - пол хрена в желудке!
Шуnя771
Шуnя771
29 января 2021 в 11:08
Интересно, Мамаев и Кокорин, при случае, с ним за руку поздороваются...?))
Valeron112
Valeron112
29 января 2021 в 10:56
"Шуточки"-это мягко сказано )Но тихий шутник уже до Фиорентины добрался, в гостях Италии нагонит. А Сашка (Кокорин) он может ⚽
морозз
морозз
29 января 2021 в 10:46
Шутки у него специфические, вот возьмём последнюю...после игры с самим с собой, сразу начинает здороваться со всеми футболистами и тренерами Зенита! Хитро при этом улыбаясь!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
29 января 2021 в 10:43
Болелам других команд: можете сколько угодно иронизировать над Дзюбой и его юмором и жизнью вне поля.
Но на поле он без шуток насуёт ещё многим командам. Команды почувствуют физически на поле, все увидят на табло, а недоброжелатели ментальным проникновением в голову.
Я не в восторге от известий о Дзюбе вне поля, но забивает он за Зенит, а вот это мне нравится.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ particular (раскрыть)
29 января 2021 в 10:30
Ага, потом до конца сезона в раздевалке настороженно озираться придется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 января 2021 в 09:31
Умеющий хорошо пошутить всегда становится душой компании. Особенно если шутки лёгкие и беззлобные. Дзюба балансирует на грани, иногда перегибая палку.
Но мне кажется, что все уже привыкли к его своеобразной манере пошутить.
В любом случае балагур в коллективе воспринимается лучше какого-нить буки или зануды...
particular
particular
29 января 2021 в 09:21
Сколько теплоты и придыхания в словах Славика, - так и боится брякнуть лишнее, а то Артёмка потом а-та-та вшутит..:)
SHMEL
SHMEL
29 января 2021 в 09:16
Да уж пошутил так пошутил-вся страна ржет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 