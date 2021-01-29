Караваев: «Без Дзюбы не скучно, но у него, конечно, специфичные шутки»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о форварде Артёме Дзюбе.
Без Дзюбы на сборе не скучно. У него, конечно, специфичные шутки, но справляемся. Тем более после отпуска все друг по другу соскучились! Вот как футболиста его не хватает. Надеемся, что ко второму сбору они с Лунёвым подтянутся, будут шутить. Насколько я понимаю, оба в порядке. Артём писал, что чувствует себя хорошо.
Скука,грусть,тоска - это уж точно не про Зенит...
Скука,грусть,тоска - это уж точно не про Зенит...
Но на поле он без шуток насуёт ещё многим командам. Команды почувствуют физически на поле, все увидят на табло, а недоброжелатели ментальным проникновением в голову.
Я не в восторге от известий о Дзюбе вне поля, но забивает он за Зенит, а вот это мне нравится.
Но на поле он без шуток насуёт ещё многим командам. Команды почувствуют физически на поле, все увидят на табло, а недоброжелатели ментальным проникновением в голову.
Я не в восторге от известий о Дзюбе вне поля, но забивает он за Зенит, а вот это мне нравится.
Но мне кажется, что все уже привыкли к его своеобразной манере пошутить.
В любом случае балагур в коллективе воспринимается лучше какого-нить буки или зануды...
Но мне кажется, что все уже привыкли к его своеобразной манере пошутить.
В любом случае балагур в коллективе воспринимается лучше какого-нить буки или зануды...