Трансфер Бруну Фернандеша — лучший январский переход в АПЛ по версии BBC

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03 февраля 2021, 20:22

BBC провел на своем сайте голосование на звание лучшего январского трансфера в истории АПЛ .

В номинации участвовали переходы , Неманьи Видича, Патриса Эвра (все – «Манчестер Юнайтед»), Луиса Суареса, Вирджила ван Дейка, Филиппе Коутиньо (все – «Ливерпуль»), Пьер-Эмерика Обамеянга («Арсенал») и ряда других игроков.

Первое место занял трансфер Фернандеша — 31 процент голосов. Зимой 2020 года МЮ приобрел португальского хавбека у «Спортинга» примерно за 47 миллионов фунтов.

На втором месте трансфер ван Дейка (26%), третий — Видич (15%).