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Трансфер Бруну Фернандеша — лучший январский переход в АПЛ по версии BBC

03 февраля 2021, 20:22

BBC провел на своем сайте голосование на звание лучшего январского трансфера в истории АПЛ.

В номинации участвовали переходы Бруну Фернандеша, Неманьи Видича, Патриса Эвра (все – «Манчестер Юнайтед»), Луиса Суареса, Вирджила ван Дейка, Филиппе Коутиньо (все – «Ливерпуль»), Пьер-Эмерика Обамеянга («Арсенал») и ряда других игроков.

Первое место занял трансфер Фернандеша — 31 процент голосов. Зимой 2020 года МЮ приобрел португальского хавбека у «Спортинга» примерно за 47 миллионов фунтов.

На втором месте трансфер ван Дейка (26%), третий — Видич (15%).

Недавно Фернандеш был признан лучшим игроком АПЛ в декабре.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 февраля 2021 в 22:10
А разве не собака кусака лучший?!
particular
particular
03 февраля 2021 в 21:30
Всё меньше трансферов, когда клуб полностью удовлетворён приобретением, как в случае с Бруну... Зато, громких, дорогих, вымученных и непонятных сделок - хоть отбавляй...
sv_1969
sv_1969
03 февраля 2021 в 21:06
Бруно это счастливый лотерейный билет)
A.S.A
A.S.A
03 февраля 2021 в 20:54
Я вообще считаю,что покупка Бруно Фернандеша стала самой удачной для МЮ за последние годы. Бруно уже отработал потраченные на него деньги...
А так сказать "лучшим зимнем трансфером" назвал бы ван Дейка!
КЭТиК
КЭТиК
03 февраля 2021 в 20:43
Тут был выбор.
sihafazatron
sihafazatron
03 февраля 2021 в 20:25
да бруно вписался сразу же, а трофеи-то будут??
Гость
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