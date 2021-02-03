Трансфер Бруну Фернандеша — лучший январский переход в АПЛ по версии BBC

BBC провел на своем сайте голосование на звание лучшего январского трансфера в истории АПЛ.
В номинации участвовали переходы Бруну Фернандеша, Неманьи Видича, Патриса Эвра (все – «Манчестер Юнайтед»), Луиса Суареса, Вирджила ван Дейка, Филиппе Коутиньо (все – «Ливерпуль»), Пьер-Эмерика Обамеянга («Арсенал») и ряда других игроков.
Первое место занял трансфер Фернандеша — 31 процент голосов. Зимой 2020 года МЮ приобрел португальского хавбека у «Спортинга» примерно за 47 миллионов фунтов.
На втором месте трансфер ван Дейка (26%), третий — Видич (15%).
Недавно Фернандеш был признан лучшим игроком АПЛ в декабре.
А так сказать "лучшим зимнем трансфером" назвал бы ван Дейка!
А так сказать "лучшим зимнем трансфером" назвал бы ван Дейка!