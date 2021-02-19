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Увольнение Моуриньо может обойтись «Тоттенхэму» в 30 млн фунтов стерлингов

19 февраля 2021, 21:03

Жозе Моуриньо может остаться на должности главного тренера «Тоттенхэма» до конца сезона.

«Шпоры» выиграли лишь один из последних пяти матчей в чемпионате, опустившись на 9-е место в АПЛ, однако председатель правления лондонского клуба Дэниел Леви не спешит увольнять португальского специалиста. Леви хочет, чтобы Моуриньо доработал до конца нынешний сезон.

Ещё одним фактором в пользу того, что Жозе не будет уволен по ходу этой кампании, является неустойка, которую придётся заплатить португальцу в случае расторжения контракта. Текущее соглашение Моуриньо рассчитано до лета 2023 года, поэтому он может получить около 30 млн фунтов стерлингов, если будет уволен.

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Все комментарии
azkan
azkan
21 февраля в 12:15
Каким он тренером стал после успехов с Челси и Интером сложно судить.
Но отменным бухгалтером и юристом стал точно лидером среди всех менеджеров)))
Bars kg
Bars kg ответ Dima salev (раскрыть)
20 февраля в 20:27
Ну Пеп хотя бы этих игроков отпускает, а не гнобит на скамейке.
Dima salev
Dima salev ответ Bars kg (раскрыть)
20 февраля в 17:34
У Гвардиоли такой же характер. Спомни Ибрагимович Это.о Шванштайгер Джо харт Яя Туре
Bars kg
Bars kg ответ Dima salev (раскрыть)
20 февраля в 16:42
Ну так важна мотивация. Везде, куда бы он не пришел он ищет врагов. Тот же Касильяс, Дели Алли, и тот и другой зажигали до прихода Моура
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
20 февраля в 12:05, ред.
Моур хитрец. Получается, не того тренера назвали шарлатаном)
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
20 февраля в 10:46
Чего хочет Мауринью-денег или репутации.С такими деньгами он может до конца жизни не нуждаться, но и работать в топ-клубе он, скорее всего, не будет.
Dima salev
Dima salev
20 февраля в 09:58
А Мауру что делать с такими игроками которые пешком ходят по поле. Кейн уже считает себя супер звездой и бросил играть. Нужен хотя бы один игрок который тащил команду
ilhom0566
ilhom0566 ответ Uigur_CSKA (раскрыть)
20 февраля в 08:11, ред.
Думается, что найдется ещё пара клубов с "эффективными" менеджерами, которые купятся на этого тренера, который давно уже сошёл с рельсов - но почему-то мало кто замечает это.
Van Vanovich
Van Vanovich
20 февраля в 07:40
Рэкетир))
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
20 февраля в 07:37
Как говорит один известный человек: Любая бизнес хороша)
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
20 февраля в 07:12
рекордсмен среди тренеров
dzvinka
dzvinka
20 февраля в 02:36
поздравляю г-н Леви - гениально!
zooveterinar
zooveterinar
20 февраля в 02:16
Бывает влезеш в 62о, или грязь и тяжело отмыться, так и здесь тотем влез, связался с 62ом, чудо сука специалист, его гнать надо из жил маур себя!!!
ATG
ATG
20 февраля в 01:16
Эта 75 умеет подстраховаться . Все это знали кроме боссов тоттенхема
Uigur_CSKA
Uigur_CSKA
20 февраля в 00:22
Моуриньо в очередной раз развёл клуб на деньги. Неужели было неясно после МЮ, что он уже не тот.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
19 февраля в 23:57
    1bear
    1bear
    19 февраля в 23:52
    "Жук"Моур - теперь так буду его называть....
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    19 февраля в 23:04
    Маур обманул евреев !
    goalaktika
    goalaktika
    19 февраля в 23:02
    Агента этого я знаю) Успешный специалист)
    матос
    матос ответ goalaktika (раскрыть)
    19 февраля в 22:56
    Он тренер пусть и своеобразный а его контракты и юр дела ведет агент. Погугли кто такой Жорже Мендеш и кто еще у него в клиентах , прохиндей Райола курит в сторонке.
    goalaktika
    goalaktika ответ матос (раскрыть)
    19 февраля в 22:51
    Не знаю кто его агент, но он сам тот ещё махинатор и скандалист. Одним словом не лыком шит
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    19 февраля в 22:31
    Посоветовал бы шпорам тогда поменять его на дзюбоозависимого Малкома
    Caniggia
    Caniggia
    19 февраля в 22:30
    Очередной раз очень выгодно в финансовом плане себя оправдывает старая рабочая схема португальского афериста!
    матос
    матос ответ goalaktika (раскрыть)
    19 февраля в 22:28
    Не Моуриньо , ошибаешься как и многие а его крутой агент Жорже Мендеш!
    Pervomaez
    Pervomaez ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    19 февраля в 22:25
    Согласен, прав на все 100
    goalaktika
    goalaktika
    19 февраля в 22:24
    Маур он такой , заставить платить самого еврея))
    particular
    particular
    19 февраля в 22:14
    Грамотно составленный контракт придаёт отношениям тренера и руководства неповторяемый колорит стабильности, удовлетворённости и оптимизма..:)
    Никто не хочет расставаний в минусах...
    димон 37
    димон 37 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    19 февраля в 22:01
    Лестеру это расскажи
    димон 37
    димон 37
    19 февраля в 22:01
    Следующий на очереди Зенит
    Павел Якунин
    Павел Якунин
    19 февраля в 21:59
    Тоттенхэм что, часто в финалы турниров выходит? Увольнять тренера перед финалом весной - сумасшествие.
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