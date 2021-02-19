Увольнение Моуриньо может обойтись «Тоттенхэму» в 30 млн фунтов стерлингов

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19 февраля 2021, 21:03

может остаться на должности главного тренера «Тоттенхэма» до конца сезона.

«Шпоры» выиграли лишь один из последних пяти матчей в чемпионате, опустившись на 9-е место в АПЛ , однако председатель правления лондонского клуба Дэниел Леви не спешит увольнять португальского специалиста. Леви хочет, чтобы Моуриньо доработал до конца нынешний сезон.

Ещё одним фактором в пользу того, что Жозе не будет уволен по ходу этой кампании, является неустойка, которую придётся заплатить португальцу в случае расторжения контракта. Текущее соглашение Моуриньо рассчитано до лета 2023 года, поэтому он может получить около 30 млн фунтов стерлингов, если будет уволен.