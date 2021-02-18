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Хави может возглавить «Барселону» летом

18 февраля 2021, 10:13

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави может возглавить каталонскую команду ближайшим летом.

Руководство «Барсы» рассматривает кандидатуру наставника на следующий сезон.

Напомним, что в данный момент Хави возглавляет катарский «Аль-Садд».

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot ответ BARCOFETT (комментарий удален) (раскрыть)
20 февраля в 11:19
Согласен. Дело не в опыте. Дело в стартовых условиях и ожиданиях. В «Барсе» сейчас стартовые условия для любого тренера такие, что даже бог футбола не поможет. А ожидания при этом неадекватно завышенные.
Клуб слишком большой, слишком неуправляемый, и плывет лишь на парусах старой памяти. Примерно как «Милан» или «Манчестер Юнайтед» после ухода всех двигателей корабля на пенсию. Только у «Барсы» есть Белый слон на борту.
На таком корабле не за кубками плыть надо, а ставить его на доки и латать бреши, в том числе финансовые.
Legend 6
Legend 6 ответ Gelious (раскрыть)
19 февраля в 03:16
На русском нет ответов на многие вопросы. У Красавы есть большой ролик, но информативрости 15%) там больше биография самого игрока, да и видео старое уже относительно.
Gelious
Gelious ответ Legend 6 (раскрыть)
18 февраля в 22:08
Если я правильно понял, то на английском он как-то сдержаннее и мудрее отвечает что ли, нежели в нашем пепеводе. А это забавно. Ну может и выйдет из него что-то в плане тренера, может зря я смеюсь с этой идеи.
Legend 6
Legend 6 ответ Gelious (раскрыть)
18 февраля в 21:01
Я рекомендую посмотреть интервью с Хави на английском языке, и все будет ясно.)
DXTK
DXTK
18 февраля в 17:23
Одно дело Хави тренирует где то там, а другое дома, почти о катарском клубе мы ничего не знаем, сравнивать АльСадд и Барселону вообще не возможно и не уместно, это другой чемпионат, мы же о составе их клуба ничего не знаем, может там состав хороший и игра идет, а тут проблемы по всем линиям. и работу Кумана мы разглядываем в лупу.

Я думаю Куману надо дать время, болельщикам нужно подождать, ему нужна поддержка, все же Рональд свой. частая смена тренеров как показывает не дает Барселоне результатов, они все хуже. Тем более в команде тяжелый период и любому тренеру будет сложно, и не вижу чтобы Хави прямо рвался сюда в данный момент.

Поговаривали что Нагельсманна всерьез рассматривают, как вам такой вариант?
3ton
3ton
18 февраля в 16:25, ред.
Многие гнали на Вадьверде , а при нем была стабильность , а не то , во что команда превратилась сейчас .
Бармалей покупал Вальверде игроков , не спрашивая его мнения. Вот и результат .
Gelious
Gelious ответ Legend 6 (раскрыть)
18 февраля в 13:33
И тут вспомнили, как при Роме Лионель с Пуке отчитывали тренера. А если по делу, то просто Хави не решится на ротацию Месси после всех слов в его адрес. В итоге проще дождаться, пока аргентинец слиняет сам
juvenale
juvenale ответ А вот и я (комментарий удален) (раскрыть)
18 февраля в 13:08, ред.
ну у Инзаги команда попроще и от него особо ничего не ждут.Инзаги такой же физрук юзающий одну схему 3-5-2
juvenale
juvenale
18 февраля в 13:05, ред.
Пирло-Лэмпард-Хави ничему людей не учит))))
Ozabot
Ozabot
18 февраля в 12:09
Можно Хави сначала пригласить молодежную команду тренировать. Чтобы приглядеться. Не хочется, чтобы его бросили сразу в жар и пламя и свалили всю вину на него.
Думаю, «Барселону» надо сначала остановить от падения, привести в сознание, а уже потом рваться к звездам. Для этого нужен тренер, умеющий работать в кризисных клубах. Кто-то наподобие Гаттузо, которого можно назвать донным удильщиком.
Трофеев он сразу не даст, зато поможет оторвать омертвевшие органы и привести в чувство команду. Ему плевать на деньги, зарплаты, статусы. Он молча все делает, не ноет, берет всю вину всегда на себя и уважает клубы, за которые работает.
Потом уже на восстановленную, вставшую на ноги команду надо звать тренера, который специализируется на трофеях, может и Хави будет в самый цвет. А так только испортят отношения.
DXTK
DXTK ответ Legend 6 (раскрыть)
18 февраля в 11:45
А Энрике еще лучше был?!!!!))))))) а Пеп так это вообще космос)))))) хватит уже.......... со своими Мессями......... вокруг него уже 5 лет строят команду, а она стоит на одном месте, а сейчас пошла вообще в разнос, превратили Барселону в подобие сборной Аргентины))))))
112910415
112910415
18 февраля в 11:28
великий игрок - на тренерский мостик родной команды !
у такого хода мощный энергетический заряд !
правда, ещё нужно много денег и опытный кризис-менеджер ...
Legend 6
Legend 6 ответ Q-J-G (раскрыть)
18 февраля в 10:51
Причем тут Месси?) Он что неуправляем? Или неадекватен?
Видно что идеи Кумана не работают в Барсе. Как показала история, Вальверде не так уж и плох был.
Q-J-G
Q-J-G
18 февраля в 10:40
Отличная кандидатура, Легенда "Барселоны"( родился в Каталонии!) любимец болельщиков, игрок, который оставил "яркий след" в команде "Барселона", выиграв звание чемпиона Испании в составе "Барселоны"- 8- раз!!! Выиграл Лигу чемпионов в составе "Барселоны"-4 раза!!! Кандидатура, более, чем достойная. Но есть одно но! Это - Месси! Хави может, и надеюсь, будет главным тренером "Барселоны", но не надо торопиться, надо дождаться то время, когда в команде не будет играть Л.Месси!!!
pioner1987
pioner1987
18 февраля в 10:35
Аль-Садд сейчас играет в очень интересный футбол я бы даже сказал " помните Барселону Райкарда"
Gelious
Gelious
18 февраля в 10:32
Во поржем
STVA 1
STVA 1
18 февраля в 10:16
Будет ли толк...Надо порядок наводить в хозяйстве
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