Хави может возглавить «Барселону» летом

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави может возглавить каталонскую команду ближайшим летом.
Руководство «Барсы» рассматривает кандидатуру наставника на следующий сезон.
Напомним, что в данный момент Хави возглавляет катарский «Аль-Садд».
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави может возглавить каталонскую команду ближайшим летом.
Руководство «Барсы» рассматривает кандидатуру наставника на следующий сезон.
Напомним, что в данный момент Хави возглавляет катарский «Аль-Садд».
Думаю, «Барселону» надо сначала остановить от падения, привести в сознание, а уже потом рваться к звездам. Для этого нужен тренер, умеющий работать в кризисных клубах. Кто-то наподобие Гаттузо, которого можно назвать донным удильщиком.
Трофеев он сразу не даст, зато поможет оторвать омертвевшие органы и привести в чувство команду. Ему плевать на деньги, зарплаты, статусы. Он молча все делает, не ноет, берет всю вину всегда на себя и уважает клубы, за которые работает.
Потом уже на восстановленную, вставшую на ноги команду надо звать тренера, который специализируется на трофеях, может и Хави будет в самый цвет. А так только испортят отношения.
Думаю, «Барселону» надо сначала остановить от падения, привести в сознание, а уже потом рваться к звездам. Для этого нужен тренер, умеющий работать в кризисных клубах. Кто-то наподобие Гаттузо, которого можно назвать донным удильщиком.
Трофеев он сразу не даст, зато поможет оторвать омертвевшие органы и привести в чувство команду. Ему плевать на деньги, зарплаты, статусы. Он молча все делает, не ноет, берет всю вину всегда на себя и уважает клубы, за которые работает.
Потом уже на восстановленную, вставшую на ноги команду надо звать тренера, который специализируется на трофеях, может и Хави будет в самый цвет. А так только испортят отношения.