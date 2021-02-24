«Тоттенхэм» и «Боруссия» Д заинтересованы в подписании Дина Хендерсона

1614156516

24 февраля 2021, 11:48

«Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия» возглавляют список команд, заинтересованных в подписании голкипера «Манчестер Юнайтед» , сообщает Sky Sports.

23-летний голкипер хочет перейти в другой клуб из-за нехватки игровой практики. По информации источника, Хендерсон открыт для переговоров с другими командами.