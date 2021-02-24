«Тоттенхэм» и «Боруссия» Д заинтересованы в подписании Дина Хендерсона

«Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия» возглавляют список команд, заинтересованных в подписании голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, сообщает Sky Sports.
23-летний голкипер хочет перейти в другой клуб из-за нехватки игровой практики. По информации источника, Хендерсон открыт для переговоров с другими командами.
В текущем сезоне Дин сыграл лишь в трех матчах АПЛ.
С Тоттенхемом сложнее - им уже пора думать о замене Льориса, но врядли в МЮ захочет усилять конкурента по АПЛ, а Тоттенхем врядли захочет вываливать гору денег за Хендерсона.
P.S. По поводу же "нехватки игровой практики" - тут Хендерсон может винить только сам себя. У него перед этим сезоном оставался ещё год контракта, и он вполне мог вернуться в МЮ и без продления. Посмотрел бы на свои перспективы, оценил бы шансы выходить в основе, а уже этой зимой бы думал продлевать контракт или нет. Но Дин захотел гарантированно повысить себе зарплату, и быть уверенным что в финансовом плане всё будет ОК. А теперь Хендерсон, ВОТ ВЕДЬ НЕОЖИДАННОСТЬ, обнаружил себя на лавке, и хочет получать больше игровой практики... =) Если МЮ не устроит вариант с БД, они имеют полное моральное право держать Хендерсона на лавочке - поскольку он сам виноват в своих проблемах...
С Тоттенхемом сложнее - им уже пора думать о замене Льориса, но врядли в МЮ захочет усилять конкурента по АПЛ, а Тоттенхем врядли захочет вываливать гору денег за Хендерсона.
P.S. По поводу же "нехватки игровой практики" - тут Хендерсон может винить только сам себя. У него перед этим сезоном оставался ещё год контракта, и он вполне мог вернуться в МЮ и без продления. Посмотрел бы на свои перспективы, оценил бы шансы выходить в основе, а уже этой зимой бы думал продлевать контракт или нет. Но Дин захотел гарантированно повысить себе зарплату, и быть уверенным что в финансовом плане всё будет ОК. А теперь Хендерсон, ВОТ ВЕДЬ НЕОЖИДАННОСТЬ, обнаружил себя на лавке, и хочет получать больше игровой практики... =) Если МЮ не устроит вариант с БД, они имеют полное моральное право держать Хендерсона на лавочке - поскольку он сам виноват в своих проблемах...