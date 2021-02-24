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«Тоттенхэм» и «Боруссия» Д заинтересованы в подписании Дина Хендерсона

24 февраля 2021, 11:48

«Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия» возглавляют список команд, заинтересованных в подписании голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, сообщает Sky Sports.

23-летний голкипер хочет перейти в другой клуб из-за нехватки игровой практики. По информации источника, Хендерсон открыт для переговоров с другими командами.

В текущем сезоне Дин сыграл лишь в трех матчах АПЛ.

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Все комментарии
hoper
hoper
24 февраля в 20:56, ред.
как жаль что Серёга ушёл.Он один не ныл как девка , а терпеливо ждал своего часа.жаль не дождался
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ shlifen (раскрыть)
24 февраля в 17:24
Не стоит исключать вариант что может Де Хеа отпустят и сделают Хендерсона основным. А продлил контракт так как он свой воспитанник, и у него приоритет быть основным в МЮ. Вот и устроили конкуренцию на этой сезон, но летом надо будет определятся кто будет номером 1.
shlifen
shlifen
24 февраля в 14:04
Бюрки, лично на мой взгляд, одно из самых слабых звеньев в Дортмунде. Вообще говоря, сложно понять КАК он умудряется быть основным кипером в команде, которая ставит себе целью навязывать борьбу Баварии по сезону. Поэтому толковый голкипер Боруссии точно нужен - и как вариант в МЮ могли бы рассмотреть обмен "Хендерсона с доплатой на Санчо" раз уж у обоих клубов есть нужные друг-другу игроки.
С Тоттенхемом сложнее - им уже пора думать о замене Льориса, но врядли в МЮ захочет усилять конкурента по АПЛ, а Тоттенхем врядли захочет вываливать гору денег за Хендерсона.

P.S. По поводу же "нехватки игровой практики" - тут Хендерсон может винить только сам себя. У него перед этим сезоном оставался ещё год контракта, и он вполне мог вернуться в МЮ и без продления. Посмотрел бы на свои перспективы, оценил бы шансы выходить в основе, а уже этой зимой бы думал продлевать контракт или нет. Но Дин захотел гарантированно повысить себе зарплату, и быть уверенным что в финансовом плане всё будет ОК. А теперь Хендерсон, ВОТ ВЕДЬ НЕОЖИДАННОСТЬ, обнаружил себя на лавке, и хочет получать больше игровой практики... =) Если МЮ не устроит вариант с БД, они имеют полное моральное право держать Хендерсона на лавочке - поскольку он сам виноват в своих проблемах...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
24 февраля в 11:56
А Тоттенхэм с Льорисом и БД с Бюрки что делать будет. Пустой вброс от ская, видать скатываются.
STVA 1
STVA 1
24 февраля в 11:49
Хороший вратарь
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