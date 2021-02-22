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«Спартак» заплатит за трансфер Промеса 7-8 млн евро

22 февраля 2021, 12:15

Нападающий «Аякса» Квинси Промес близок к возвращению в «Спартак».

Как сообщается, московский клуб уже достиг договорённости с футболистом, а переговоры с «Аяксом» практически завершены.

Отмечается, что клубы рассматривают два варианта сделки. «Спартак» либо осуществит полноценный трансфер Промеса за 7-8 млн евро, либо арендует форварда с обязательным правом выкупа.

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Все комментарии
номер 12
номер 12 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 февраля в 14:40
Значит, я что то путаю. Во всяком случае, на трансфермаркете горит сумма в 24
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ номер 12 (раскрыть)
22 февраля в 22:45
Конечно нет. Он ушел в Севилью за 12., а как он попал в Аякс? Оказался не нужен Севилье.
pomor45
pomor45
22 февраля в 20:27
Непромес какой-то с Этим ПРомесом.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
22 февраля в 19:24
7-8 может быть))) так сейчас решают вопросы в РПЛ?)))
112910415
112910415
22 февраля в 17:54
скоро, скоро закончится сериал !
надеюсь, хорошо закончится
25процентный клоун
25процентный клоун
22 февраля в 16:29
Браво, Спартак!!!
номер 12
номер 12 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 февраля в 16:24
Так Промеса же, не?
Бубнин
Бубнин
22 февраля в 15:50
Да привезут Зареме обещанный подарок. никуда этот Промес не денется.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ номер 12 (раскрыть)
22 февраля в 15:38
А кого продали за 24,напомни?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
22 февраля в 15:36
В жизни много что случалось. Но что мешало Спартаку подождать с заявкой роши до дедлайна28 февраля? Солидный клуб не заявляет игрока на неделю, такого не было нигде и никогда
номер 12
номер 12 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
22 февраля в 15:36
Да пусть берут за сколько хотят. Не в наши же команды)
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 15:12
Не факт что он эти деньги отработает
Ironigor
Ironigor
22 февраля в 14:56
Новый год ,новый год что он людям принесёт ??? То-ли ещё будет !!!)))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
22 февраля в 14:50
7лям за кота в мешке, там где он играет он не нужен, а зачем он вам сейчас? кокорна взяли и сплавили как смогли в минус остались все кроме кокорина, в спатаке самые непонятные переходы, Миозова взяли, не подошел, в аренде теперь, уже бы определились бы в кайфе?
Caniggia
Caniggia
22 февраля в 14:38
Осталось ждать недолго. Заключительная серия этого душераздирающего сериала уже 25 февраля. И всё же хотелось бы вновь увидеть Промеса в Спартаке. Игрок должен добавить ярких красок в игру команды и внести дополнительную интригу в распределение призовых мест. А то после кубковой игры Спартака присутствует ощущение, что с такой унылой игрой ни о каких медалях и еврокубках не может идти и речи. Ждём закрытия ТО.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 февраля в 13:58
Почему это обязательно должно быть в мировой практике?
Случалось, что игрок заключал контракт с клубом, а через неделю расторгал. Или тренер работал 2-3 месяца, а потом его увольняли. Ничего странного.

Роша не тот футболист, который кровь из носу нужен Спартаку. А заявка - это лишь заявка. Плюс в том, что её можно в любой момент до окончания ТО отменить. Вот наши и хотят воспользоваться таким правом, если ситуация с Промесом качнётся в пользу Москвы.
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
22 февраля в 13:44
Великолепный трансфер, Промес будет идолом и продавать его никуда не надо.Он еще и капитаном команды станет лет через пару, и будет 4-5 года уверен лидером,во круг которого строится атакующая игра.
И это правильно,потому что нет его в спартаке счас,ну нет. Все эти кралы, Хенриксы помогут в своей роли,но АТАКА нулевая. Ларссон и Понсе вместе не могут, мягкотелые, Соболев то болеет, то играет, то в запасе, Роша не знаю что и сказать..... Промес решит все эти проблемы
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ номер 12 (раскрыть)
22 февраля в 13:36
Лет через пять можно вообще за лям взять, а через семь бесплатно.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ makkie (раскрыть)
22 февраля в 13:34, ред.
С Мозесом нельзя, это протеже Заремы.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 февраля в 13:32
Через пару лет, после отсидки одного из фигурантов сделки, контракт будет окончательно подписан и криминальный авторитет засверкает на поле в футболке с ромбом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
22 февраля в 13:26
Так и меня и удивляет то, что человека включают в заявку на неделю, чтобы вычеркнуть. Такое в мировой практике было? Через неделю и на выход?
swed27
swed27
22 февраля в 13:24
Дороговатый Квинси
drug01
drug01
22 февраля в 13:16
А стоит ли он этих затрат????
112910415
112910415
22 февраля в 13:05
на Западном фронте без перемен ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 февраля в 13:03
284-е сообщение про трансфер Промеса....

Хотя по сути их должно быть всего 2...
1.Промес переходит в Спартак.
2.Промес не переходит в Спартак.
ermak6848
ermak6848
22 февраля в 12:56
видимо парню понравилась Москва и Россия в целом...
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 февраля в 12:55
Там есть кого выгнать!Другое дело что в контрактах у них!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
22 февраля в 12:53
Целый месяц уже покупают его.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
22 февраля в 12:53
Мозеса рано списывать со счетов)
номер 12
номер 12
22 февраля в 12:47
Ну так шикарно. Продали за 24, купят за 7. Выгодно
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