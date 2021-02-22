«Спартак» заплатит за трансфер Промеса 7-8 млн евро

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22 февраля 2021, 12:15

Нападающий «Аякса» близок к возвращению в «Спартак».

Как сообщается, московский клуб уже достиг договорённости с футболистом, а переговоры с «Аяксом» практически завершены.

Отмечается, что клубы рассматривают два варианта сделки. «Спартак» либо осуществит полноценный трансфер Промеса за 7-8 млн евро, либо арендует форварда с обязательным правом выкупа.