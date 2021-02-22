«Спартак» заплатит за трансфер Промеса 7-8 млн евро

Нападающий «Аякса» Квинси Промес близок к возвращению в «Спартак».
Как сообщается, московский клуб уже достиг договорённости с футболистом, а переговоры с «Аяксом» практически завершены.
Отмечается, что клубы рассматривают два варианта сделки. «Спартак» либо осуществит полноценный трансфер Промеса за 7-8 млн евро, либо арендует форварда с обязательным правом выкупа.
Случалось, что игрок заключал контракт с клубом, а через неделю расторгал. Или тренер работал 2-3 месяца, а потом его увольняли. Ничего странного.
Роша не тот футболист, который кровь из носу нужен Спартаку. А заявка - это лишь заявка. Плюс в том, что её можно в любой момент до окончания ТО отменить. Вот наши и хотят воспользоваться таким правом, если ситуация с Промесом качнётся в пользу Москвы.
Случалось, что игрок заключал контракт с клубом, а через неделю расторгал. Или тренер работал 2-3 месяца, а потом его увольняли. Ничего странного.
Роша не тот футболист, который кровь из носу нужен Спартаку. А заявка - это лишь заявка. Плюс в том, что её можно в любой момент до окончания ТО отменить. Вот наши и хотят воспользоваться таким правом, если ситуация с Промесом качнётся в пользу Москвы.