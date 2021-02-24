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Кукуян обслужит центральный матч 20-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА

24 февраля 2021, 14:00

Пресс-служба РФС объявила список судей, получивших назначения на матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Тамбов» — «Ротор»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Мацюра.

«Химки» — «Уфа»: судья — Артём Любимов; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Николай Ерёмин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Зенит» — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Александр Колобаев.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Андрей Болотенков; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Андрей Бутенко.

«Сочи» — «Арсенал»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Лапочкин; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Тарас Безубяк.

«Спартак» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Владимир Овчинников.

«Ахмат» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Алексей Воронцов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Зуев.

«Краснодар» — «Урал»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Николай Волошин; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Владимир Енютин.

Ранее стало известно, кто обслужит матч Лиги Европы «Динамо» Зг — «Краснодар».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
24 февраля в 19:49
Ну посмотрим!Что накукует)
David Young
David Young ответ cska1948 (раскрыть)
24 февраля в 17:58
.
cska1948
cska1948 ответ cska59 (раскрыть)
24 февраля в 17:58, ред.
Кукуян истинный арменин. Характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к нарушителям футбольных правил. В связях, порочащих его, замечен не был.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 февраля в 17:22
Вот накукуян нам эта новость?)
Союзник противников
Союзник противников
24 февраля в 17:16
На кого судьба шаманит?
Кто кого откукуянит???
112910415
112910415
24 февраля в 17:09
и пусть судит аккуратно да объективно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska59 (раскрыть)
24 февраля в 15:58
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    24 февраля в 15:02
    Ну Кукуян так Кукуян,без разницы!
    Навзир
    Навзир ответ Q-J-G (раскрыть)
    24 февраля в 14:58
    Аминь! 🙏
    cska59
    cska59
    24 февраля в 14:49, ред.
    Товарищи диванные эксперты,кто в судьях разбирается,как Кукуян судит матчи c участием ЦСКА ?
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    24 февраля в 14:39
    Непотопляемый Вилков снова выплыл?
    David Young
    David Young ответ ermak6848 (раскрыть)
    24 февраля в 14:38
    .
    ermak6848
    ermak6848
    24 февраля в 14:37
    фамилия Кукуян - как сказали около футбольные старушки - комуто или на кукует Победу, али скукует ничьи...
    David Young
    David Young ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    24 февраля в 14:32
    .
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    24 февраля в 14:30
    Они Вилкова, когда последний раз взвешивали?
    Гром гремит
    Земля трясется
    Это Вилков
    по полю несётся.
    Илья Муромец, ты наш)).
    Крикун
    Крикун
    24 февраля в 14:23
      RomzesRZN
      RomzesRZN
      24 февраля в 14:20
        ОлегаТэ
        ОлегаТэ
        24 февраля в 14:11
          Q-J-G
          Q-J-G
          24 февраля в 14:01
          Честного, непредвзятого судейства в этом матче!
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