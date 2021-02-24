Кукуян обслужит центральный матч 20-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА

Пресс-служба РФС объявила список судей, получивших назначения на матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Тамбов» — «Ротор»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Мацюра.
«Химки» — «Уфа»: судья — Артём Любимов; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Николай Ерёмин; инспектор — Юрий Баскаков.
«Зенит» — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Александр Колобаев.
«Локомотив» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Андрей Болотенков; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Андрей Бутенко.
«Сочи» — «Арсенал»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Лапочкин; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Тарас Безубяк.
«Спартак» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Владимир Овчинников.
«Ахмат» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Алексей Воронцов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Зуев.
«Краснодар» — «Урал»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Николай Волошин; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Владимир Енютин.
Ранее стало известно, кто обслужит матч Лиги Европы «Динамо» Зг — «Краснодар».
Гром гремит
Земля трясется
Это Вилков
по полю несётся.
Илья Муромец, ты наш)).
Гром гремит
Земля трясется
Это Вилков
по полю несётся.
Илья Муромец, ты наш)).