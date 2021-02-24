ГлавнаяНовости

Мане: «Для „Ливерпуля“ в АПЛ всё кончено. Наша цель — Лига чемпионов»

24 февраля 2021, 16:46

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане считает, что разница в очках между «красными» и «Манчестер Сити» слишком велика, чтобы ее преодолеть.

Во-первых, перед концом сезона, я думаю, не только у меня, но и у каждого отдельного игрока в команде есть свои цели. То же самое касается и клуба. Нашей целью с самого начала была [победа] в Лиге чемпионов, Премьер-лиге, а также в кубковых матчах. А теперь я могу сказать, что в Премьер-лиге всё кончено… это уже слишком.

В нашей голове, в нашей вере в себя, всегда есть фраза «никогда не сдавайся», и мы не сдадимся, но «Манчестер Сити» — хорошая команда, они на пике.

Лига чемпионов — это наша главная цель. Нам предстоит встретиться с лучшими командами Европы, но мы здесь, чтобы победить лучших в мире. Мы сделаем все возможное, чтобы идти вперед и выиграть Лигу чемпионов.

Недавно Мане достиг отметки в 200 матчей за «Ливерпуль».

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии10
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии9
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рукалицо
Рукалицо
24 февраля в 21:08
А в декабре по другому пели во главе с очкариком.
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan28 (комментарий удален) (раскрыть)
24 февраля в 18:59
вандик уже тренируется,как раз к полуфиналу подтянется
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 февраля в 17:28
Ливерпуль не смог отстоять титул, хотя по ходу сезона ничто не говорило о неприятностях. Но от провалов не застрахован никто, так что за место в ЛЧ следующего сезона нужно бороться. Ну и в текущей постараться если не победить, то пройти как можно дальше.
Удачи Ливерпулю в концовке сезона...
beefs
beefs
24 февраля в 17:26
цель поставлена, вперед к выполнению...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 февраля в 17:22
    Q-J-G
    Q-J-G
    24 февраля в 17:10
    ...А теперь я могу сказать, что в Премьер-лиге всё кончено… это уже слишком...

    Мане не прав...Команда должна бороться за место в четвёрке, за место, которое даёт возможность играть в сезоне 2021/2022 - в Лиге чемпионов. Играть ещё 13 туров, "расстояние" до четвёртого места, которое даёт возможность играть на групповой стадии Лиги чемпионов - 5 очк... Так что, НЕ ВСЁ кончено...

    Сложности, проблемы, которые сейчас в "Ливерпуле" временные и преодолимые, болельщики это понимают и поддерживают, как игроков, так и главного тренера, но, когда команда в следующем сезоне не будет играть в ЛЧ, это для болельщиков будет очень чувствительным "ударом" Так что, бороться надо и в Лиге чемпионов, и за места в Лиге чемпионов, продолжать бороться в АПЛ.
    drug01
    drug01
    24 февраля в 17:08
    Удачи... Ждём результат
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    24 февраля в 16:55
    Удачи в лиге европы в следующем году
    Q-J-G
    Q-J-G
    24 февраля в 16:50
    Удачи "Ливерпулю" в Лиге чемпионов.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100