Мане: «Для „Ливерпуля“ в АПЛ всё кончено. Наша цель — Лига чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане считает, что разница в очках между «красными» и «Манчестер Сити» слишком велика, чтобы ее преодолеть.
Во-первых, перед концом сезона, я думаю, не только у меня, но и у каждого отдельного игрока в команде есть свои цели. То же самое касается и клуба. Нашей целью с самого начала была [победа] в Лиге чемпионов, Премьер-лиге, а также в кубковых матчах. А теперь я могу сказать, что в Премьер-лиге всё кончено… это уже слишком.
В нашей голове, в нашей вере в себя, всегда есть фраза «никогда не сдавайся», и мы не сдадимся, но «Манчестер Сити» — хорошая команда, они на пике.
Лига чемпионов — это наша главная цель. Нам предстоит встретиться с лучшими командами Европы, но мы здесь, чтобы победить лучших в мире. Мы сделаем все возможное, чтобы идти вперед и выиграть Лигу чемпионов.
Недавно Мане достиг отметки в 200 матчей за «Ливерпуль».
Мане не прав...Команда должна бороться за место в четвёрке, за место, которое даёт возможность играть в сезоне 2021/2022 - в Лиге чемпионов. Играть ещё 13 туров, "расстояние" до четвёртого места, которое даёт возможность играть на групповой стадии Лиги чемпионов - 5 очк... Так что, НЕ ВСЁ кончено...
Сложности, проблемы, которые сейчас в "Ливерпуле" временные и преодолимые, болельщики это понимают и поддерживают, как игроков, так и главного тренера, но, когда команда в следующем сезоне не будет играть в ЛЧ, это для болельщиков будет очень чувствительным "ударом" Так что, бороться надо и в Лиге чемпионов, и за места в Лиге чемпионов, продолжать бороться в АПЛ.
Мане не прав...Команда должна бороться за место в четвёрке, за место, которое даёт возможность играть в сезоне 2021/2022 - в Лиге чемпионов. Играть ещё 13 туров, "расстояние" до четвёртого места, которое даёт возможность играть на групповой стадии Лиги чемпионов - 5 очк... Так что, НЕ ВСЁ кончено...
Сложности, проблемы, которые сейчас в "Ливерпуле" временные и преодолимые, болельщики это понимают и поддерживают, как игроков, так и главного тренера, но, когда команда в следующем сезоне не будет играть в ЛЧ, это для болельщиков будет очень чувствительным "ударом" Так что, бороться надо и в Лиге чемпионов, и за места в Лиге чемпионов, продолжать бороться в АПЛ.
Удачи Ливерпулю в концовке сезона...
Удачи Ливерпулю в концовке сезона...