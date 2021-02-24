Мане: «Для „Ливерпуля“ в АПЛ всё кончено. Наша цель — Лига чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» считает, что разница в очках между «красными» и «Манчестер Сити» слишком велика, чтобы ее преодолеть.

Во-первых, перед концом сезона, я думаю, не только у меня, но и у каждого отдельного игрока в команде есть свои цели. То же самое касается и клуба. Нашей целью с самого начала была [победа] в Лиге чемпионов, Премьер-лиге, а также в кубковых матчах. А теперь я могу сказать, что в Премьер-лиге всё кончено… это уже слишком.

В нашей голове, в нашей вере в себя, всегда есть фраза «никогда не сдавайся», и мы не сдадимся, но «Манчестер Сити» — хорошая команда, они на пике.

Лига чемпионов — это наша главная цель. Нам предстоит встретиться с лучшими командами Европы, но мы здесь, чтобы победить лучших в мире. Мы сделаем все возможное, чтобы идти вперед и выиграть Лигу чемпионов.