Агент: «Надеюсь, Фаджоли пойдет по стопам Дель Пьеро»

Агент нападающего «Ювентуса» рассказал о будущем 20-летнего футболиста.

В Николо я вижу нечто подобное, что есть в Дель Пьеро. У него есть спокойствие и класс, которые привели Дель Пьеро к его величию. Фаджоли всего 20 лет, это может стать началом великой истории.

Я желаю Николо стать похожим на Дель Пьеро. Думаю, «Ювентус» хочет того же. Я бы хотел увидеть, как Николо будет играть за «Юве» на протяжении 15 лет.