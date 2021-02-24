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Агент: «Надеюсь, Фаджоли пойдет по стопам Дель Пьеро»

24 февраля 2021, 16:30

Агент нападающего «Ювентуса» Николо Фаджоли рассказал о будущем 20-летнего футболиста.

В Николо я вижу нечто подобное, что есть в Дель Пьеро. У него есть спокойствие и класс, которые привели Дель Пьеро к его величию. Фаджоли всего 20 лет, это может стать началом великой истории.

Я желаю Николо стать похожим на Дель Пьеро. Думаю, «Ювентус» хочет того же. Я бы хотел увидеть, как Николо будет играть за «Юве» на протяжении 15 лет.

Напомним, Фаджоли дебютировал за «Юве» в Серии А в матче 23-го тура против «Кротоне».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
24 февраля в 16:49
Не помешал бы точно второй Дель Пьеро Ювентусу !!! Дай бог чтоб получился !!! Удачи Фаджоли !!!
sv_1969
sv_1969
24 февраля в 16:34
Время покажет! Дель Пьеро был уникальным!Трудно повторить его путь)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
24 февраля в 16:31
Мытоже надееися
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