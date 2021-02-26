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Липовой: «Мане — это идеал крайнего форварда»

26 февраля 2021, 21:37

Полузащитник «Динамо» Данил Липовой, вернувшись из аренды в «Химках», ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы.

— У вас на аватаре в Instagram стоит изображение Неймара. Для вас это идеал крайнего форварда?

Неймар, конечно, феноменален, но для меня идеал — это Садио Мане из «Ливерпуля».

— Почему тогда оставили Неймара?

Это была мультипликационная реклама, которая мне очень понравилась. Поэтому выбрал этот кадр, где он с Роналду фотографируется. С тех пор аватар и не менял.

— За кем-то ещё следите в мировом футболе?

В целом нет, но мне нравится наблюдать за игрой «Ливерпуля». Это топовый уровень, на который нужно смотреть и учиться.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
26 февраля в 23:38
парень не дурак, Мане конечно же лучше петуха.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
26 февраля в 22:43
Парень рубит поляну
goalaktika
goalaktika
26 февраля в 22:31
Главное, Данил играй как оригинал, а не как фамилия.
Зайдет везде
Baggio R.
Baggio R.
26 февраля в 21:44
Круговой, Мостовой, Лесовой, теперь ещё и Липовой. Что больно много их развелось)
sv_1969
sv_1969
26 февраля в 21:39
Неймар феномена лен... Дальше можно не читать
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