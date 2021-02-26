Липовой: «Мане — это идеал крайнего форварда»

Полузащитник «Динамо» Данил Липовой, вернувшись из аренды в «Химках», ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы.
— У вас на аватаре в Instagram стоит изображение Неймара. Для вас это идеал крайнего форварда?
Неймар, конечно, феноменален, но для меня идеал — это Садио Мане из «Ливерпуля».
— Почему тогда оставили Неймара?
Это была мультипликационная реклама, которая мне очень понравилась. Поэтому выбрал этот кадр, где он с Роналду фотографируется. С тех пор аватар и не менял.
— За кем-то ещё следите в мировом футболе?
В целом нет, но мне нравится наблюдать за игрой «Ливерпуля». Это топовый уровень, на который нужно смотреть и учиться.
Зайдет везде
Зайдет везде