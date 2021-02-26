Первушин: «Ожидали, что соперник включится после перерыва»

Главный тренер «Тамбова» прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура РПЛ против «Ротора» (1:3).

То, что получились два разных тайма — это объяснимо. Ребята молодцы, что смогли удерживать 45 минут. Если сравнивать с первой игрой [против «Локомотива»], то уже какое-то содержание появляется. Позитивные моменты всё равно есть. Первый тайм был нормальный. Будем готовиться и повышать уровень за счет тренировок. Конечно, ожидали, что соперник включится после перерыва. Они понимали, что нас надолго не хватит. Может быть, план на игру такой и был.