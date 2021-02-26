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Первушин: «Ожидали, что соперник включится после перерыва»

26 февраля 2021, 21:58
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 3Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура РПЛ против «Ротора» (1:3).

То, что получились два разных тайма — это объяснимо. Ребята молодцы, что смогли удерживать 45 минут. Если сравнивать с первой игрой [против «Локомотива»], то уже какое-то содержание появляется. Позитивные моменты всё равно есть. Первый тайм был нормальный. Будем готовиться и повышать уровень за счет тренировок. Конечно, ожидали, что соперник включится после перерыва. Они понимали, что нас надолго не хватит. Может быть, план на игру такой и был.

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ermak6848
ermak6848
27 февраля в 06:37
видимо не хватило физ подготовки у волчат...
Leha-ha50
Leha-ha50
26 февраля в 22:44
Трудно что то серьезное ожидать от только что собранной команды.
drug01
drug01
26 февраля в 22:23
Счёт по игре
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 22:00
Мало ожидать, надо ещё и играть....
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