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Хацкевич: «Футболисты „Тамбова“ — молодцы»

26 февраля 2021, 22:08
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 3Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ против «Тамбова» (3:1).

Тяжело со сборов выходить. Наверное, где-то и с составом мы не угадали, но сделали замены в перерыве, которые оказались ключевыми. Кипиани здорово вошел в игру, отдал голевую передачу и сам завершил после стандарта. В эпизоде со вторым голом использовали прессинг. Но качество игры, когда довлеет результат, неудовлетворительное. Футболисты «Тамбова» — молодцы, пока у них были силы, они оказывали давление на наши ворота в первом тайме. Понятно, что у них функциональное состояние очень низкое. За счет контроля мяча мы имели преимущество уже во втором тайме. Хочу выделить всю команду. Самое важное — что набрали 3 очка после возобновления чемпионата.

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Все комментарии
ABir
ABir
27 февраля в 09:33
Молодцы были бы, если хотя бы в ничью сыграли
ermak6848
ermak6848
27 февраля в 06:38
куда уж там " молодцы "...
Futurista
Futurista
27 февраля в 00:06, ред.
Молодцы, что проиграли?)...с точки зрения тренера Ротора и не поспоришь...
mihaluch
mihaluch
26 февраля в 23:13
Ожидаемые три очка.
Cat01
Cat01
26 февраля в 22:22
Так продолжать играть
Ironigor
Ironigor
26 февраля в 22:18
Всё по делу ! Но Тамбов не тот соперник. Удачи Ротору в дальнейшем!!!
beefs
beefs
26 февраля в 22:15
ну началась весенняя феерия...
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