Главный тренер «Ротора» подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ против «Тамбова» (3:1).

Тяжело со сборов выходить. Наверное, где-то и с составом мы не угадали, но сделали замены в перерыве, которые оказались ключевыми. Кипиани здорово вошел в игру, отдал голевую передачу и сам завершил после стандарта. В эпизоде со вторым голом использовали прессинг. Но качество игры, когда довлеет результат, неудовлетворительное. Футболисты «Тамбова» — молодцы, пока у них были силы, они оказывали давление на наши ворота в первом тайме. Понятно, что у них функциональное состояние очень низкое. За счет контроля мяча мы имели преимущество уже во втором тайме. Хочу выделить всю команду. Самое важное — что набрали 3 очка после возобновления чемпионата.