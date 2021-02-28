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Борис Игнатьев: «ЦСКА допускал много ошибок при игре в обороне»

28 февраля 2021, 08:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:0).

По-моему, результат соответствует всему тому, что команды показали на футбольном поле. «Локомотив» в первом тайме имел преимущество во всех компонентах игры. «Железнодорожники» были быстрее ЦСКА, очень хорошо большим количеством игроков проводили контратаки. «Армейцы» же допускали много ошибок при игре в обороне. Сложно им давался переход из атаки в оборону. Мяч, который забил Крыховяк, был показательным моментом: те зоны, куда ворвался полузащитник «Локомотива», не были заполнены игроками ЦСКА. Мне видится, что «армейцы» еще не набрали тех игровых кондиций, в которых они уходили на перерыв в чемпионате.

Отсутствие Акинфеева повлияло на результат? Думаю, что с точки зрения направленности игры потеря капитана, потеря игрока такого калибра, как Акинфеев, конечно же, влияет. Игорь может определить направленность действий футболиста в том или ином игровом эпизоде. Убежден, что Акинфеев всё время держит руку на пульсе и не дает игрокам принимать решения, идущие вразрез с командными задачами. Для любой команды очень важно иметь такого игрока и капитана.

Пенальти в ворота «Локомотива»? Раз пенальти били — значит, был. Но в принципе здесь трудно разобраться. Я запутался. Я сейчас не могу сказать, за что назначают пенальти и за что не назначают. Если дают, когда мяч попадает в руку, то это одно. А если избирательно: куда-то он попадет, куда-то отскочил… Не могу, честно говоря сказать. Потому что никто сейчас не может в этом разобраться. И я не слышал четкой трактовки от руководителей российского футбола. Важно ведь, чтобы все эти моменты были понятны для болельщика. Чтобы четко знать, за что и когда арбитры должны назначать одиннадцатиметровый при игре или попадании мяча в руку.

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Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
28 февраля в 10:56, ред.
Надо на Агронома(и его кураторов),которого поставили подымать российский футбол!Как мы раньше без него обходились! Вы абсолютно правы :Ни один игрок в очередном сезоне не играет на уровне прошлогоднего,как и Фернандес!Но всё равно виноват Васин.Я тоже Облякова 12 рю,но вот нет его,и что меняется? А главнюк опять доволен-всё,грит,хорошо,только не забили и пропустили...
Союзник противников
Союзник противников
28 февраля в 10:53
...а в нападении был великолепен,забив в ответ НОЛЬ голов!!! Буффоны...
oFANATo
oFANATo
28 февраля в 10:24
Все по делу говорит Игнатьев.....
cska1948
cska1948 ответ Caniggia (раскрыть)
28 февраля в 10:01, ред.
То на Облякова, то на Васина всех собак вешаете! Не надоело? Почему на Влашича Полкана не спускаете за незабитый пенальти? На Марио, что не вернулся в защиту, когда нам второй гол забивали? Или на того из полузащитников, который должен был подстраховать Фернандеса? На Кучаева, который пробил в лежачего вратаря? Вся команда КОСЯЧИТ, а у таких как вы только два козла отпущения Обляков и Васин!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
28 февраля в 09:52
ЦСКА допускал ошибки в первом тайме в защите, ну а во втором допускал ошибки в нападении. Должны были 3-4 мяча забить, а не забили ни одного. Что касается пенальти, то обязаны все нюансы знать в первую очередь судьи. Мы то разберёмся, а если они будут трактовать по всякому, то тогда точно будет бардак.
Caniggia
Caniggia
28 февраля в 09:47
Васин в обороне - это похороны ЦСКА!
Ironigor
Ironigor
28 февраля в 09:47
Да отсутствие капитана , тем более вратаря сказалось, он всегда подсказывал защите кому где кого держать, но с товарищем Васиным даже и при Акинфееве КРАХ в обороне. Пенальти не забили и это точно не вина Акинфеева. Выпустили Чаплинова и что ,он нулевой !!! Вот с разных мелочей и складывается рисунок , там не забили , там не добежали , там пропустили , там не додача и т.д и т.п Вот и на табло 0:2 !!! ЧТД. Будем здоровы !!!
cska1948
cska1948
28 февраля в 09:37
Да не надо всё сводить к тому, что Акинфеев отсутствовал! Может и Влашичу помешало забить с пенальти отсутствие Акинфеева? Или отсутствие Акинфеева повлияло на то, что при контратаке Локо на второй гол у нас на правом фланге обороны никого не оказалось, от слова СОВСЕМ?!
А пенальти? Теперь у нас такие пенальти будут ставить ВСЕГДА! Иначе Федун в очередной раз снимет СпаМ с чемпионата!
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
28 февраля в 09:10
Локомотив с красивой победой!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 февраля в 08:51, ред.
Тут и ежу было понятно, что с такими потерями в обороне ЦСКА не сдобровать.
Приход Помазуна из другой команды не стал панацеей, сыгранность потеряна. А с такими асами, как Васин - я удивлён, что они не напропускали авоську. Просто Локо не захотел забивать больше. С их реализацией в 100 %, кони легко отделались...
STVA 1
STVA 1
28 февраля в 08:49
А Картошкин сказал что все норм))
beefs
beefs
28 февраля в 08:26
Значит такие мастера...
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