Борис Игнатьев: «ЦСКА допускал много ошибок при игре в обороне»

Бывший главный тренер сборной России поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:0).

По-моему, результат соответствует всему тому, что команды показали на футбольном поле. «Локомотив» в первом тайме имел преимущество во всех компонентах игры. «Железнодорожники» были быстрее ЦСКА , очень хорошо большим количеством игроков проводили контратаки. «Армейцы» же допускали много ошибок при игре в обороне. Сложно им давался переход из атаки в оборону. Мяч, который забил Крыховяк, был показательным моментом: те зоны, куда ворвался полузащитник «Локомотива», не были заполнены игроками ЦСКА . Мне видится, что «армейцы» еще не набрали тех игровых кондиций, в которых они уходили на перерыв в чемпионате.

Отсутствие Акинфеева повлияло на результат? Думаю, что с точки зрения направленности игры потеря капитана, потеря игрока такого калибра, как Акинфеев, конечно же, влияет. Игорь может определить направленность действий футболиста в том или ином игровом эпизоде. Убежден, что Акинфеев всё время держит руку на пульсе и не дает игрокам принимать решения, идущие вразрез с командными задачами. Для любой команды очень важно иметь такого игрока и капитана.

Пенальти в ворота «Локомотива»? Раз пенальти били — значит, был. Но в принципе здесь трудно разобраться. Я запутался. Я сейчас не могу сказать, за что назначают пенальти и за что не назначают. Если дают, когда мяч попадает в руку, то это одно. А если избирательно: куда-то он попадет, куда-то отскочил… Не могу, честно говоря сказать. Потому что никто сейчас не может в этом разобраться. И я не слышал четкой трактовки от руководителей российского футбола. Важно ведь, чтобы все эти моменты были понятны для болельщика. Чтобы четко знать, за что и когда арбитры должны назначать одиннадцатиметровый при игре или попадании мяча в руку.