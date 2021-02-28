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Баринов: «Теперь только вперёд»

28 февраля 2021, 08:21
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Победа в дерби и самый долгожданный момент. Счастлив быть с командой на поле! Теперь только вперёд. Всем спасибо за веру и поддержку.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
28 февраля в 08:45
Баринову поскорее набрать игровую форму и по быстрее выйти на преждний уровень...его очень не хватало Локо да и сборной.
Удачи и карьерного роста
112910415
112910415
28 февраля в 08:43
Локо в гонке !
beefs
beefs
28 февраля в 08:24
Время покажет что там впереди...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 февраля в 08:22
Давай,верим в тебя Барин!
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