Баринов: «Теперь только вперёд»

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.
Победа в дерби и самый долгожданный момент. Счастлив быть с командой на поле! Теперь только вперёд. Всем спасибо за веру и поддержку.
Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.
Победа в дерби и самый долгожданный момент. Счастлив быть с командой на поле! Теперь только вперёд. Всем спасибо за веру и поддержку.
Удачи и карьерного роста
Удачи и карьерного роста