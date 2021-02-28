Баринов: «Теперь только вперёд»

Хавбек «Локомотива» прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 20-го тура РПЛ .

Победа в дерби и самый долгожданный момент. Счастлив быть с командой на поле! Теперь только вперёд. Всем спасибо за веру и поддержку.