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Пономарёв: «Будь ЦСКА строже в обороне, они бы задавили „Локомотив“»

27 февраля 2021, 21:49
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался после поражения «армейцев» в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

Два разных тайма в исполнении ЦСКА. Первый очень нервный, в воротах нет Акинфеева, главного гаранта обороны. Васин играет с колоссальными ошибками, нервничали очень. Оборона в первом тайме проиграла всё. Со стороны Марио тоже не было дисциплины, играй тогда впереди, если ты не возвращаешься. А если ты подключился, чеши обратно.

Во втором тайме «Локомотив» сел, потому что испугался счёта. Они просто не ожидали такого безобразия от ЦСКА в первом тайме. Потом ещё и Влашич промазал с пенальти. Забей бы ЦСКА хоть один момент было бы проще. У Кучаева также был момент, Рондон смотрелся хорошо. Матч неиспользованных возможностей.

Если ЦСКА продолжит так играть и разбазаривать моменты, в чемпионской гонке им делать нечего. Повторюсь, строже в обороне, и они бы задавили «Локомотив». Но футбол есть футбол.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
28 февраля в 10:29
Совершенно верно матч неиспользованных возможностей...если уж Влашич с точки выше ворот пробивает ....то на положительный исход матча рассчитывать не приходится.
galem72
galem72
28 февраля в 10:08
"...будь цска строже в обороне, они бы задавили Локомотив..."

Как же я "обожаю" эту послематчевую браваду всех этих оценщиков и экспертов.
А ещё: если б лошади закатили 2 шара и хорват реализовал 11 метров, то они непременно бы выиграли. ))
112910415
112910415
28 февраля в 07:02
с обороной совсем беда
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
28 февраля в 05:18
Доктор сказал в морг, значит в морг (из анекдота).
Возникает вопрос" " А Понамарёв матч то смотрел?" ЦСКА по сути ничего не создали за матч, что бы хоть один гол забить. Вялые попытки и то разбивались о мощную оборону Локо. Единственный реальный шанс был и то подарен судьёй.
Сам себя унижает выставляя на посмешище.
M-Devils
M-Devils
28 февраля в 03:34
Я когда Васина вижу в старте, сразу пропадает желание матч смотреть. Результат матча очевиден. Мне кажется, что когда этот товарищ есть на поле то всё...
Я к Березутским относился всегда как к дереву, но этот экземпляр просто ппц!
4RT
4RT
28 февраля в 01:03
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение армейцев от "Локомотива" в матче 20-го тура РПЛ.

"Два разных тайма получились у ЦСКА. Сильно сказалось отсутствие Акинфеева и Дивеева. Армейцы нервничали в первом тайме и наделали кучу ошибок. В первую очередь плохо сыграла оборона, которая должна была действовать плотнее. Второй тайм совсем другой, потому что "Локомотив" сам испугался того, что выигрывает у ЦСКА. Бедненькие, мне их даже жалко стало. Забей Влашич пенальти, они бы провалились к чертовой матери. Армейцы сами упустили свои возможности", - сказал Пономарев. Как говорится,найдите 10 отличий у этого интервью 😁😁😁
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
28 февраля в 00:52
Если бы да кабы...Мы проиграли, Локо с победой. Битва продолжается.
Caniggia
Caniggia ответ RamonCSKA (раскрыть)
27 февраля в 23:51
Спасибо, но моё мнение таково. В период руководства ЦСКА Слуцким, была видна тренерская рука отнюдь не Слуцкого, а В.Г. Газзаева, с помощью которой (руки) Слуцкий и ЦСКА добились вместе того, чего добились. Это называется багаж, который оказался очень долгосрочным и эффективным. Ключевая роль Слуцкого заключалась в том, чтобы не растранжирить этот багаж и воспользоваться им разумно и рассудительно, внося с течением времени какие-то точечные коррективы, что ЛВС, будучи человеком образованным, грамотным и понимающим отведённую ему роль, превосходно исполнил. Ганчаренко же не нуждается в чьих-либо багажах, поскольку это довольно самодостаточный и независимый специалист, делом и результатами доказавший своё тренерское кредо ещё с БАТЭ, где никому неизвестные белорусские ребята наводили шороху в ЛЧ. Поэтому, дайте Виктору Михайловичу поработать независимо от Овчинникова и Онопко, а только со своим окружением, как в БАТЭ!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Caniggia (раскрыть)
27 февраля в 23:32, ред.
Я лично не соглашусь , было хорошее движение, игроки пытались это да, но тренерской мысли не хватает, у слуцкого в целом была видна тренерская рука, картина игры и тактика пусть иногда и трусливая, тут в целом какой то хаос
Думаю Гончаренко не справляется со своей работой
Хотел бы видеть у руля или черевченко или слуцкого, тренер тактически проигрывает
Caniggia
Caniggia
27 февраля в 23:00
Невозможно не согласиться с Пономарёвым и Ганчаренко. Оба были удовлетворены игрой ЦСКА, но не результатом. И нам, посторонним зрителям, показалось, что ЦСКА был, как минимум, не хуже Локо, но не хватило конкретики в мелочах, из которых и состоят большие победы. Не было Акинфеева и появилась неуверенность, как в первом голе. Васин был обыгран, как стоячий, а Помазун не выручил. Полное превосходство во 2-м тайме, вроде пришли в себя, но незабитый пенальти опять потушил огонь надежды на спасение матча. В итоге, ЦСКА при неплохой игре, теряет важнейшие очки, отпуская немного оступившийся Зенит. Уж что-то мне уже это напоминает, дежавю какое-то - Зенит не хочет, а остальные не могут.
ABir
ABir
27 февраля в 23:00
Локомотив испугался, сел в оборону, но победил
Ironigor
Ironigor
27 февраля в 22:55
Ну Васин это иконка защиты ЦСКА, о нём лучше не вспоминать .Паренёк живёт и играет у себя в фантазиях !!! А вот гр.Ганчаренко о чём думает по этому поводу это темная бездна ,не изученая не понятная. О сколько нам ошибок трудных, готовит просвещения дух. Беларусь мать, зовёт тебя!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
27 февраля в 22:40
С Васиным строже в обороне не получится, проверено - полный бесполезняк!!!
STVA 1
STVA 1
27 февраля в 22:39
Зачем вот это всё!Если будь...
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 22:26
А пока "давит" - "Локомотив"...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 22:23
    Союзник противников
    Союзник противников
    27 февраля в 22:19
    Забить не могут,а виновата оборона.Если бы 2-2 было в итоге,тогда можно было бы поговорить и слабости одной из линий,а так...
    Cat01
    Cat01
    27 февраля в 22:19
    Счёт по игре
    ermak6848
    ermak6848
    27 февраля в 22:01
    Локо Молодцы!!!
    Палыч82
    Палыч82
    27 февраля в 21:58
    Вспоминается фраза из старенького блокбастера "Кровавый спорт" - "Кирпич не может дать сдачи!". Пономарев не учитывает, что и соперник армейцев бы иначе играл, будь ЦСКА строже в обороне. А так во втором тайме Локомотив просто отдал мяч противнику, чтобы играть на контратаках
    Альфамен
    Альфамен
    27 февраля в 21:55, ред.
    Ну да,ну да у ЦСКА же "куча" моментов было...придуманный пенальти и полумомент Рондона в конце первого тайма...это очень много)))
    beefs
    beefs
    27 февраля в 21:51
    ох, опять если бы...
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