Пономарёв: «Будь ЦСКА строже в обороне, они бы задавили „Локомотив“»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался после поражения «армейцев» в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

Два разных тайма в исполнении ЦСКА . Первый очень нервный, в воротах нет Акинфеева, главного гаранта обороны. Васин играет с колоссальными ошибками, нервничали очень. Оборона в первом тайме проиграла всё. Со стороны Марио тоже не было дисциплины, играй тогда впереди, если ты не возвращаешься. А если ты подключился, чеши обратно.

Во втором тайме «Локомотив» сел, потому что испугался счёта. Они просто не ожидали такого безобразия от ЦСКА в первом тайме. Потом ещё и Влашич промазал с пенальти. Забей бы ЦСКА хоть один момент было бы проще. У Кучаева также был момент, Рондон смотрелся хорошо. Матч неиспользованных возможностей.