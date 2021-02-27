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Федотов: «Заболотный поверил в себя. Вызов в сборную его окрыляет»

27 февраля 2021, 23:52
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями после победы в матче с тульским «Арсеналом» (4:0), а также оценил игру форварда Антона Заболотного.

Непростое начало было, да и соперник был непростой. Было тревожно, «Арсенал» остро контратаковал. Стопроцентных шансов у них не было, но было несколько стандартов, а они всегда опасны в современном футболе. Но мы справились. В первом тайме «Арсенал» давал нам мало свободных зон, мы чуть грешили неточными передачами. Гол вскрыл игру, после второго мяча стало понятно, что ребята раскрепостились и выдали симпатичный, динамичный, комбинационный футбол с красивыми голами.

В перерыве обратили внимание на то, что нужно успокоиться. Делать простые передачи, убрать потери. Фланговая атака, которая привела к первому голу, была классической. Около 70 процентов голов забиваются именно после таких атак. Потом, соперник, видимо, понял, и мы делали всё, что нам позволяли.

Почему у «Сочи» не получается забивать в первом тайме? Посмотрите на Лигу Европы и Лигу чемпионов, там тоже в первом тайме все напряжены. И у соперника есть силы, он хорошо сопротивляется. Хорошее было противоборство, не всегда всё получается. После перерыва мы успокоили наших ребят. А также указали на слабости противника в этой игре.

В этом сезоне «Сочи» отличается, прежде всего, хорошим отношением к тренировочному процессу, хорошими амбициями игроков. Ребята почувствовали вкус командной игры, вкус побед, да и вообще вкус жизни. Антон Заболотный? Человек поверил в себя, как бы это не выглядело в его возрасте. Он уверен в своих силах, в команде. Вызов в сборную его окрыляет. Конкуренция в команде, желание прогрессировать несмотря на свой возраст… Сейчас и в 44 года люди подписывают контракты. Хорошее отношение к себе и тренировочному процессу.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
28 февраля в 14:09
В топе клубов рпл сейчас тренерскпя команда именно Сочи. Единственный отечественный тренер за работу которого не стыдно
112910415
112910415
28 февраля в 07:06
вытеснит Дзюбу, однозначно !
ЮЗИК
ЮЗИК
28 февраля в 06:41
Пора уже переходить из разряда перспективных
Аксинья
Аксинья
28 февраля в 06:16
В фк "Сочи" радует всё, а больше всего симпатии судейского корпуса к этому клубу...
ОПС
ОПС
28 февраля в 04:37
А вот получится ли?
КЭТиК
КЭТиК
28 февраля в 03:41
Пора уже и в сборной начать забивать, а не только в клубе.
1bear
1bear
28 февраля в 03:26
не могу не нарадоваться игрой "Сочи"- клуб достойный,чтобы играть в еврокубках!!!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
28 февраля в 01:50
Это же кража рекламной марки!))
Ironigor
Ironigor
28 февраля в 01:38
Каждый нападающий должен найти свой клуб и тот футбол который будет подходить под него . Таких примеров уйма .
Tostao
Tostao
28 февраля в 01:15, ред.
"Непростое начало было, да и соперник был непростой. Было тревожно...
В перерыве обратили внимание на то, что нужно успокоиться."
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Их что, не предупредили, что они с тульским "Арсеналом" играют, а не с лондонским?))
Leha-ha50
Leha-ha50
28 февраля в 00:45
Дзюба заволновался наверняка.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 февраля в 00:37
Заболотный прям воспрял,тут дело не в сборной,тут чтото другое!😜
drug01
drug01
28 февраля в 00:36
Делаем удачии успехов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 февраля в 00:26
Если людям нравится лучший коментарий,то пусть будет,но 500 и 1000 это слишком много,может 150 и 300 будет справедливей?за первый коментарий с 30 до 20 опустили,может и тут попробовать?
R0100V
R0100V ответ Qatar Airways (раскрыть)
28 февраля в 00:11, ред.
Чтобы конвертировать "словесную шелуху" в набранные очки на коэффициентах 1,1-1,3 ума много не надо. Да и то, по правде говоря, даже на таких гарантированных множителях некоторые умудряются позорно лить ... и наблюдать за сим волшебным действом со стороны весьма забавно
STVA 1
STVA 1
28 февраля в 00:02
Дзюба , Зе в сборной(((Ужас что творится
R0100V
R0100V
27 февраля в 23:58
После 10-1 с детьми из Ростова ?
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