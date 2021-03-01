Гендир «Сочи»: «Чем выше результат, тем выше интерес к нашему тренеру»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру команды Владимиру Федотову.
Владимир Валентинович трудится в «Сочи». Говорить о наших опасениях, что его кто-то захочет перехватить, бессмысленно. Понятно, что чем выше результат, то тем выше интерес к тренеру. Мы достигаем его здесь. Федотов неоднократно говорил, что мы одна большая семья, работаем на результат. Поэтому все возможные предложения по Владимиру Валентиновичу обсуждать вообще нет смысла.
Но пока не понятно кто конкретно..)))
Но пока не понятно кто конкретно..)))