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Гендир «Сочи»: «Чем выше результат, тем выше интерес к нашему тренеру»

01 марта 2021, 19:16

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру команды Владимиру Федотову.

Владимир Валентинович трудится в «Сочи». Говорить о наших опасениях, что его кто-то захочет перехватить, бессмысленно. Понятно, что чем выше результат, то тем выше интерес к тренеру. Мы достигаем его здесь. Федотов неоднократно говорил, что мы одна большая семья, работаем на результат. Поэтому все возможные предложения по Владимиру Валентиновичу обсуждать вообще нет смысла.

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vovinho11
vovinho11
01 марта в 21:57
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ mihaluch (раскрыть)
    01 марта в 20:55
    С Семаком их первая жизнь , закончилась выдохом .
    Аксинья
    Аксинья
    01 марта в 20:54
    Клопп и Моуринью отдыхают...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 марта в 20:52
    Неужто Федотов в Зенит, а Семака куда??? Ну конечно !!! Семак по набитой тропинке в Сочи, там же все свои играют!!!
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    01 марта в 20:36
    Судя по вашему составу игроков, ваш тренер Сергей Богданович Семак.
    ДАША Д
    ДАША Д
    01 марта в 20:32
    Пока тренер полностью удовлетворяет руководство.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    01 марта в 20:17, ред.
    Будущие работодатели...

    Но пока не понятно кто конкретно..)))
    mihaluch
    mihaluch
    01 марта в 19:56
    Федотов вдохнул вторую жизнь в игроков.
    Cat01
    Cat01
    01 марта в 19:20
    Всё идёт по плану хорошо
    beefs
    beefs
    01 марта в 19:18
    пока не скажут кураторы...
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