Гендир «Сочи»: «Чем выше результат, тем выше интерес к нашему тренеру»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру команды .

Владимир Валентинович трудится в «Сочи». Говорить о наших опасениях, что его кто-то захочет перехватить, бессмысленно. Понятно, что чем выше результат, то тем выше интерес к тренеру. Мы достигаем его здесь. Федотов неоднократно говорил, что мы одна большая семья, работаем на результат. Поэтому все возможные предложения по Владимиру Валентиновичу обсуждать вообще нет смысла.