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«Спартак»: «У нас были претензии к Кокорину. Большого конфликта не было»

04 марта 2021, 15:47

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил причину продажи форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

В части самоотдачи и подходу к тренировочному процессу у нас были к Саше претензии, в декабре мы их высказали. Большого конфликта не было. С нашей стороны вопросы были, но Саша на них ответил. Из какой области? Мотивации. «Саш, что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?» В итоге он пообещал сделать всё невозможное, чтобы проявить себя. После нашего диалога, причём без всякого давления, Тедеско и партнёры по команде стали больше хвалить Сашу. На сборах он кардинально поменял отношение к работе, не знаю, что ему мешало сделать это раньше. Но потом поступило предложение от «Фиорентины», мы оценили его финансово и позвонили игроку: «Саш, хочешь уйти, попробовать себя в Европе?» Раньше он хотел, контактировал с «Ромой». Кокорин сказал, что хочет попробовать.

Изначально «Фиорентина» предложила меньше, чем хотели мы. Но получилось цену поднять. И, несмотря на то что договорились достаточно оперативно, переговоры были очень непростыми. Если бы Саша захотел остаться в «Спартаке» – остался бы.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
04 марта в 22:42
Чем там Федун напоил президента Фиорентины, что тот дал согласие на эту его аферу? Не бромантаном ли животворящим?
berda2003
berda2003
04 марта в 20:13
сколько бездельников в спартаке? кошмар - управляющий директор! кем он управляет? директорами?
RIR68
RIR68
04 марта в 19:26
такой классной афёры я давно не видел. в выигрыше Сочи, спартак, Кокорин, только итальянцы в опе)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
04 марта в 19:17
Удивляюсь, как ловко спартак впарил неликвид фиалкам...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
04 марта в 19:01
Избавились и хорошо. Пускай теперь итальяшкам голову морочит, какой он великий футболист.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 марта в 18:58
Спартак без конфликтов это не спартак.
Санчо Панса
Санчо Панса
04 марта в 18:49
Еще бы! Если в таком слабом клубе как Спартак к Кокорину были претензии, то тушите свет, как говорится...Не удивлен, что у него ничего пока не получается в Фиорентине.
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
04 марта в 18:31
    112910415
    112910415
    04 марта в 18:29
    главное, что всё закончилось очень позитивно для Спартака !
    158nactux
    158nactux
    04 марта в 18:28
    А какие могут быть претензии ?!?
    Саня сказал что не будет играть за .......и сдержал слово.
    Futurista
    Futurista
    04 марта в 18:27
    Не удивлюсь если летом Кокорина купят у фиалок Зенит или Сочи...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ shlomo (раскрыть)
    04 марта в 17:52
    Надеюсь, вы пошутили по поводу доплаты. Итальянцы, да и не только они, не дураки и сразу бы поняли, что если продающие ещё и доплачивают за товар, то это неспроста и очень подозрительно. В этом случае они бы насторожились и после проверки Кокорина на вшивость и его подноготной наверняка отказали " Спартаку".
    Союзник противников
    Союзник противников
    04 марта в 17:48
    Обул Федун румын из страны-сапога!Хоть в чём-то преуспел.
    санек002
    санек002
    04 марта в 17:48
    у кокорина не было желания играть за Спартак!вот и прозебал на лавке!
    shlomo
    shlomo ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    04 марта в 17:33
    Добра Вам!....у меня есть одна крамольная идея (даже наверное фантастическая сточки зрения ее озвучивания...:)))).... закрадывается ощущение, что фиалкам еще и заплатили, чтобы они взяли "это чудо"...кто?...не знаю и гадать не хочу...:)))....
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ shlomo (раскрыть)
    04 марта в 17:26
    Как удалось убедить итальянский клуб ? Вот это - самое удивительное в покупке Александра. В уважающих себя командах о новом футболисте собирается вся возможная и даже невозможная информация, в некоторых случаях в страну направляются "засланные казачки", которые воочию убеждаются в способностях игрока. Что видит руководство "Фиорентины" в нашем случае ? Да ничего позитивного для Кокорина, исключая его славное ( без кавычек ) прошлое в клубах России и сборной. А может, итальянцам приглянулась эта харизматичная личность ?... В общем, надо спрашивать непосредственно у них. А может, просто надеялись, что Кокорин сможет заиграть , так как, в принципе, он неплохой нападающий. Не было подходящего кандидата в атакующую линию, а тут он подвернулся. Вот и решили рискнуть. Как говорили герои "Кавказской пленницы" - будем ждать. Ближайшие матчи для Александра решающие, вот и посмотрим, чего он стОит.
    d_fincher
    d_fincher
    04 марта в 16:47
    Сделка на миллион.

    Потому что за полгода Спартак по контракту отдал Кокорину 2 миллиона евро плюс подъемные полтора миллиона. А продал за 4,5 млн. Сделка на миллион.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    04 марта в 16:12
    Его уже нет
    makkie
    makkie
    04 марта в 16:03
    На сборах он кардинально поменял отношение к работе, не знаю, что ему мешало сделать это раньше.
    ____________________________

    Ха-ха, так матчи с Зенитом и Сочи были сыграны.
    Не нужно было строить из себя жертву травм и несыгранности )))
    mihaluch
    mihaluch
    04 марта в 16:02
      shlomo
      shlomo
      04 марта в 15:56
      Ну что, руководству "Спартака" и новому спортивному директору надо поаплодировать стоя.....одно дело- купить кого-то за 20 или 40 миллионов, а другое- продать футболиста, у которого футбол уже давно находится не на первом месте.... тут еще в чем вся фишка руководство "Спартака" сумело убедить не только самого Кокорина перейти в "Фиорентину", но и сам итальянский клуб в необходимости подписать российского нападающего.....по-моему, если на футбольном трансферном рынке существует высший пилотаж, то это он.....как минимум, это лучшая сделка российского футбола в новом десятилетии.....
      Ironigor
      Ironigor
      04 марта в 15:55
      Ай да Федун !!! Металлолом впарил Фалкам .
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