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Спортдиректор «Спартака»: «Мы не хотели продавать Бакаева, верим в него»

04 марта 2021, 17:54

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объяснил ситуацию с полузащитником Зелимханом Бакаевым. Перед закрытием трансферного окна появилась информация о переговорах с «Динамо» по трансферу хавбека.

Проблемы здесь мы не видим. Зелимхан — наш игрок, который ярко играл полтора сезона назад. Клуб и Тедеско верят в футболиста, его не хотели никуда продавать, чтобы не усиливать конкурентов. В планах на лето стояло начать переговоры по контракту. Сейчас нам важно, чтобы он снова вернул свою лучшую игру. Мы хотим, чтобы он играл у нас долгое время. Всё остальное — технические детали, мы их решим. Другие клубы могут его переманить? Он же наш воспитанник! Бакаев говорил, что хочет играть только в «Спартаке». Если мы предложим ему те же деньги, что и конкуренты, он уйдёт?

Что касается варианта с «Динамо», Бакаев очень переживает относительно своего участия в матчах сборной на Евро. Мы заверили его, что готовы помогать. А объявить цену — нормальная практика даже для лучших звёзд футбола. Часто это астрономические суммы, чтобы показать значимость игрока либо сорвать большой куш.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 08:49
Бакаев — типичный молодой футер, который выстреливает громко и потом быстро потухает. Таким игрокам нужны тренеры, чтобы направляли их вектор, а в Спартаке, к сожалению, с коачами не очень.
SHMEL258
SHMEL258
04 марта в 22:29
Сами испортили Бакаева так еще и в Динамо не отпустили, так и сгниет.
Futurista
Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
04 марта в 20:40
Итальянцы вообще очень верующие люди...
Q-J-G
Q-J-G ответ Futurista (раскрыть)
04 марта в 20:38
Но так как верит "ФИОРЕНТИНА" в Кокорина, так ещё никто, никогда, ни в кого не верил))
Futurista
Futurista
04 марта в 20:30
Все в кого то верят...Спартак в Бакаева...Фиорентина в Кокорина...Зенит в Малкома...
Cat01
Cat01
04 марта в 18:34
Надо верить в него
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
04 марта в 18:24
Пример младшего брата показателен: теперь Солтмурад празднует убедительные победы на "Открытии" -- пока старший пьёт горькую чашу поражений со Спартаком.
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
04 марта в 18:22
Странно всё это слышать. Нет ни ума, ни логики.

Мудрые люди, знающие жизнь, не рекомендуют удерживать силком, обманом и мелкими уловками (все ведь в курсе, что Спартак заявил динамовцам несоразмерную сумму, чтобы сорвать переговоры по Бакаеву и не позволить ему достойно трудоустроиться там, где он востребован и может добиться успеха).

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Если любишь - отпусти! (с).
Никогда не поступай, как Спартак.
ДАША Д
ДАША Д
04 марта в 17:57
Очень хотели, но задорого.
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