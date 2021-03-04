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«Спартак»: «Газизов считал, что должен решать всё сам»

04 марта 2021, 15:57

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил уход из клуба генерального директора Шамиля Газизова.

В какой-то момент Шамиль сам понял, что не справился с тем объёмом и функциями, которые, возможно, не были детализированы при его устройстве на работу, но впоследствии на него свалились. Он хотел решать спортивные составляющие. Когда встал вопрос организации работы клуба, инфраструктуры, коммерческой деятельности, обеспечения соответствия финансовому фэйр-плей, то делегировать обязанности он никому не захотел, а сам эти задачи не решал.

К нему накопились претензии — он считал себя единоличным исполнительным органом и вёл себя чрезмерно самостоятельно. Газизов считал, что с мнением акционера и совета директоров не стоит считаться в достаточно дорогостоящих вопросах. Идёт ли речь о трансферах? Прежде всего. Не только плата денег, но и выбор игроков. Он считал, что должен решать всё сам.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 00:01
Откуда он знает нефтяной бизнес?Он даже Маркса,которого всю жизнь пропагандировал,как политработник СА и ВМФ СССР,хреново знает.А сейчас самые наилиберайнейшие экономисты всё больше и больше вспоминают старика Карла.
mortid
mortid ответ 311 (раскрыть)
04 марта в 23:57
Дивиденды платишь им ты, заправляя машину.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 марта в 23:09
Если коротко и попросту, то самодур. Кадровая политики - это не его хобби, а если точнее, то он за 20 лет так и не понял, что такое футбольный бизнес и чем он отличается от нефтяного.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 марта в 22:47
Газизов ушел не налегке, он вполне доволен. Несколько подмоченная репутация компенсирована пол миллиардом рублей.
Обсудить и согласовать - это не про Федуна. Он принимает решения на эмоциях. Это и директоров, и игроков, и тренеров касается. Мы же в этом убедились не один раз.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 марта в 22:27
А разве нельзя при приеме на работу все эти вопросы обсудить и согласовать? Э/то все банально и очевидно.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
04 марта в 21:01
Делать ему там нечего!
25процентный клоун
25процентный клоун
04 марта в 20:41
Шамиль не рассчитал силы
311
311
04 марта в 20:23
У Спартака ещё и акционеры есть? А дивиденды? Проект то убыточный!)
SHMEL
SHMEL
04 марта в 20:07
Как такое вообще возможно в профессиональном клубе, не детализировать функции и обязанности спортивного директора? По объявлению что ли взяли, которые на столбах развешивали? Как такое могли прошляпить юристы клуба и есть ли они вообще?
Dima salev
Dima salev
04 марта в 19:44
Команда Уфа показала что Газизов не гробить клуб а наоборот подниметь. Уфа при нём чуть не попало в евро кубки
RIR68
RIR68
04 марта в 19:36
Газизов считал, что с мнением акционера не стоит считаться
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имя акционера, сестра, имя!!!
112910415
112910415
04 марта в 18:52
они сошлись - вода и пламень ...
Санчо Панса
Санчо Панса
04 марта в 18:48
    Futurista
    Futurista
    04 марта в 18:30
    Федун...
    Крикун
    Крикун
    04 марта в 18:24
    В Зените карт-бланш на выбор игроков был дан Луческу и Манчини. Что из этого вышло, можно смотреть по результатам. Семак и Рибалта до сих пор разгребают.
    Гендиректор должен консультироваться, но не руководствоваться мнением тренера. Тедеско вон чебурека не свежего съел и домой засобирался. И что сейчас спартак будет делать с набранными игроками под схему в 5 защитников, когда болельщики требуют стеночек, забеганий, кружевов?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    04 марта в 17:59
    Газизов думал , что у него все будет как Уфе, где он был и бог, и царь. Но в Спартке все гораздо сложнее : другая инфраструктура, другие задачи и в Спатаке есть Федун. Так что верховодить в одну калитку там не дадут. Шамиль лихо взялся за дело, но что то сразу пошло не так. Трансферы Кокорина и Урунова оказались провальными. К тому же работать под давлением Шамиль не привык, ведь в Уфе он сам принимал решения, сам с себя и спрашивал , а сам себебя за ошибки никто не накажет. Вот по сему и вышло недопонимание взаимное с Федуном. Итог известен и он никого особо не удивил.
    Всем здоровья.
    порт
    порт
    04 марта в 17:54
    А царь то не настоящий.
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    04 марта в 17:52
    Вот проблема этого клуба, тут никто не должен ничего решать сам, даже федун, вопрос, кто должен решать
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    04 марта в 17:48
    Я с самого начала говорил ,что уровень Газизова - цветочками на рынке торговать ! Он думал ,что в Спартаке станет баем ,а тут своих хватает .
    Союзник противников
    Союзник противников
    04 марта в 17:45
    НЕ выдержала такой наглости Зарема!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    04 марта в 17:41
    В Спартаке так не получится,там есть ещё Зульфия
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    04 марта в 17:26
    Генеральный директор и есть главный исполнительный орган, который избирает совет акционеров. Другое дело, что выбор игроков он должен в первую очередь согласовывать с главным тренером команды, причем в первую очередь должна быть инициатива тренера, а уж вопрос с затратами на покупку данного игрока выставлять на совете акционеров, если не попадает в установленный бюджет. А что они там могут решить демократическим голосованием на совете директоров - даже страшно представить. Получиться как в басне Крылова - "Лебедь, рак и щука". А уж по результатам работы отчитываться перед советом акционеров. Может в "Спартаке" все не очень с руководством клеится, что слишком много товарищей там желают что-то решать.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    04 марта в 17:07
    С федуным работать всегда сложно.
    ermak6848
    ermak6848
    04 марта в 17:06
    Всё в одних руках - оказывается не получается...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    04 марта в 16:55
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы
      04 марта в 16:52
      Вот вот в этом всё дело. Карера тоже думал что уж после чемпионства, будет решать сам. И многие другие тоже так думали. А потом выясняется, что все мутно, называется совет акционеров. А вы думаете Тедеско семья ультиматум выставила?. Нет ему просто пару раз дали понять, кто что решает, вернее что он не решает. И в Германию он уедет от тупиковости ситуации в Спартаке, а не по ситуации с семьёй
      Всё как обычно. Любой человек приходящий в Спартак, через некоторое время понимает, что он ничего не меняет, и его скоро выберут виновником всех бед, значит надо валить.
      ФК Зенит всея Руси
      ФК Зенит всея Руси
      04 марта в 16:47
      «Газизов считал, что должен решать всё сам»
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      Это отвратительно.
      Человек додумался прийти на руководящую должность в Спартак не марионеткой на верёвочках?!!

      Что за детсадовская наивность.
      beefs
      beefs
      04 марта в 16:28
      где коммерция на первом плане, там футболу места нет...
      swed27
      swed27
      04 марта в 16:26
      В Спартаке работать надо а не футбоол смотреть
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      04 марта в 16:16
      У него был контракт?
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