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Нобоа, Заболотный и Бурмистров пропустят матч с «Локомотивом»

06 марта 2021, 21:42
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи14.03.2021 в 19:00 Не начался

Три футболиста «Сочи» пропустят матч 22-го тура РПЛ с «Локомотивом», который намечен на 14 марта.

Ранее «Ростов» и «Сочи» разошлись безголевой ничьей в 21-м туре чемпионата России. Полузащитник Кристиан Нобоа и нападающий Антон Заболотный не сыграют в предстоящей встрече из-за перебора жёлтых карточек. Хавбек Никита Бурмистров не сыграет против «Локо» из-за дисквалификации, игрок получил красную карточку в матче с «Ростовом».

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batman555
batman555
07 марта в 01:49
и Жоазаньо получил банан в конце)
SHMEL
SHMEL
06 марта в 23:20
Играть нужно было не так грубо. Сами виноваты в своих карточках, всё по делу получили.
Трезвый повар
Трезвый повар
06 марта в 22:53
Тут болельщики Зенита про какой-то заказ пишут. Пытаются оправдать игроков Сочи которые чуть не пробили голову и чуть не порвали ахил игрокам Ростова
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 марта в 22:29
Крепко их прорядили перед матчем со столичными. Не иначе, заказ был выполнен...
drug01
drug01
06 марта в 21:57
Будет очень трудно
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
06 марта в 21:49
Нобоа, Заболотный и Бурмистров пропустят матч с «Локомотивом»
-

Это ОЧЕНЬ большие потери.
Напомню, что последние 5 туров ФК Сочи шёл по чемпионскому графику, набрав 13 очков из 15 -- круче всей РПЛ.

Но понадобится сверхподвиг, чтобы выстоять против Локомотива.
shlomo
shlomo
06 марта в 21:43
А это уже попахивает договорняком.....чё это "основа Сочи" не хочет играть???
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