Нобоа, Заболотный и Бурмистров пропустят матч с «Локомотивом»

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06 марта 2021, 21:42

Три футболиста «Сочи» пропустят матч 22-го тура РПЛ с «Локомотивом», который намечен на 14 марта.

Ранее «Ростов» и «Сочи» разошлись безголевой ничьей в 21-м туре чемпионата России. Полузащитник и нападающий не сыграют в предстоящей встрече из-за перебора жёлтых карточек. Хавбек не сыграет против «Локо» из-за дисквалификации, игрок получил красную карточку в матче с «Ростовом».