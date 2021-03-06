Нобоа, Заболотный и Бурмистров пропустят матч с «Локомотивом»

Три футболиста «Сочи» пропустят матч 22-го тура РПЛ с «Локомотивом», который намечен на 14 марта.
Ранее «Ростов» и «Сочи» разошлись безголевой ничьей в 21-м туре чемпионата России. Полузащитник Кристиан Нобоа и нападающий Антон Заболотный не сыграют в предстоящей встрече из-за перебора жёлтых карточек. Хавбек Никита Бурмистров не сыграет против «Локо» из-за дисквалификации, игрок получил красную карточку в матче с «Ростовом».
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Это ОЧЕНЬ большие потери.
Напомню, что последние 5 туров ФК Сочи шёл по чемпионскому графику, набрав 13 очков из 15 -- круче всей РПЛ.
Но понадобится сверхподвиг, чтобы выстоять против Локомотива.
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Это ОЧЕНЬ большие потери.
Напомню, что последние 5 туров ФК Сочи шёл по чемпионскому графику, набрав 13 очков из 15 -- круче всей РПЛ.
Но понадобится сверхподвиг, чтобы выстоять против Локомотива.