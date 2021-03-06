Клубы АПЛ не хотят отпускать игроков в национальные сборные. Пандемия узаконила эту ситуацию

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06 марта 2021, 15:40

Клубы всегда неохотно отпускали своих футболистов в сборные. Но «пандемическая» реальность лишь усилила это нежелание. «Соккер.ру» — о последствиях решений британских властей.

Почему карантин?

В Великобритании действуют жесткие карантинные правила. Все люди, которые прибывают в страну из 33 государств, включенных в так называемый «красный список», должны отбыть в специализированных отелях десятидневный карантин. Причем этим людям не разрешается использовать тест для освобождения от карантина. Эти десять дней сидеть в отеле нужно абсолютно всем прибывшим. До пяти дней изоляция сокращена для тех, кто прибывает из стран не из «красного списка» и имеет отрицательный тест на коронавирус. В «красный список» включены все страны Южной Америки, Португалия, ОАЭ , а также несколько африканских стран. Причем для футболистов никаких исключений нет.

Что угрожает футболу?

Традиционно на матчи сборных делаются паузы в национальных чемпионатах, что избавляло клубы от лишения части футболистов. Хотя те все равно не очень горели желанием отпускать игроков в сборные, где игроки рисковали заразиться, получить травмы и просто утомиться сверх меры, если учесть, что плотность игр в чемпионатах тоже сильно возросла. Теперь же вынужденное лишение футболистов для английских клубов может затронуть и соревновательный период. Ведь тем игрокам, которые отправятся в сборные на запланированное окно с 22 марта по 1 апреля, если речь идет про страны из «красного списка», придется отбывать дополнительно карантин после возвращения. И к этому клубы, конечно, не совсем готовы.

На кого это могло повлиять?

Отборочные матчи ЧМ -2022 года должны в указанное окно пройти в Южной Америке, Европе, Азии, Северной и Центральной Америке, а в Африке в это же время пройдут финальные матчи группового отборочного турнира Кубка Наций. Самую ощутимую потерю английским топовым клубам могла принести сборная Португалии – эта страна стала единственной в Европе в «красном списке» Великобритании.

Но португальская федерация своевременно подсуетилась, перенеся свой единственный домашний матч 24 марта с Азербайджаном в Италию, в Турин. Теперь «Манчестер Юнайтед» может отпускать Бруну Фернандеша, «Манчестер Сити» — Рубена Диаша, Жоау Канселу, Бернарду Силву, а «Ливерпуль» — Диого Жоту без опасений, что после возвращения их на десять дней придется лишиться. Но южноамериканским, азиатским и африканским сборным сложнее найти такой выход.

Вот какие потенциальные потери из-за карантина могут понести английские клубы, если учесть лишь тех футболистов, которые вызывались в свои сборные с начала сезона-2018/19.

«Манчестер Сити»: Серхио Агуэро, Эдерсон, Фернандиньо, Габриэл Жезус, Рияд Марез.

«Брайтон»: Стивен Альзат, Мойсес Кайседо, Алексис МакАлистер, Перси Тау.

«Эвертон»: Аллан, Хамес Родригес, Йерри Мина, Ришарлисон.

«Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, Роберто Фирмино, Наби Кейта.

«Тоттенхэм»: Джовани Ло Чельсо, Лукас Моура, Эрик Ламела, Давинсон Санчес.

«Вест Хэм»: Фабиан Бальбуэна, Саид Бенрахма, Мануэль Лансини, Артур Масуаку.

«Астон Вилла»: Эмилиано Мартинес, Дуглас Луис, Марвелус Накамба.

Что говорят тренеры?

Безусловно, главные тренеры английских команд, особенно сильнейших, чьи игроки востребованы в сборных, не всегда готовы отпускать подопечных в сборные стран из «красного списка».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола комментирует ситуацию следующим образом:

Мы работали невероятно много в течение восьми-девяти месяцев. Если мы рискуем потерять на десять дней шесть, семь, восемь или девять игроков, то в этом нет смысла. Они просто никуда не полетят. Если они смогут сразу же вернуться к тренировкам, то мы их отпустим. Мы вкладываем слишком много времени и денег в работу.

Ранее тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер сказал, что клуб рекомендует не ехать в сборные игрокам, которые не смогут вернуться к работе сразу после возвращения, а вынуждены будут находиться на карантине.

Да и в целом тот же Гвардиола выразил опасения по поводу вспышки коронавируса среди футболистов из-за матчей сборных, где пересечение между разными игроками со всего мира будет особенно сильным. А тренер «Ньюкасла» Стив Брюс назвал «нелепыми» игры сборных в таких условиях: «Я не думаю, что кто-то из нас хочет, чтобы в условиях пандемии наши игроки разлетелись на полмира».

Так считает наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп:

Я понимаю потребности различных футбольных ассоциаций, но мы не можем осчастливить всех. Игрокам платят клубы, поэтому наши интересы должны быть учтены в первую очередь. Думаю, все согласны с тем, что мы не можем отпускать игроков в сборные, если они потом десять дней должны будут провести на карантине. Это невозможно.

Любопытно, что есть в этом хоре солидарности и выделяющееся мнение. Его носителем является эксцентричный Марсело Бьелса из «Лидса».

Ни в коем случае нельзя оставлять решение в руках клубов. Если международные органы устанавливают правила, значит, они должны принимать решение. Это футбольные ассоциации. Все должны соблюдать правила и сталкиваться с последствиями их применения.

Что говорят боссы?

Министерство здравоохранения Великобритании сразу дало понять, что никаких исключений не будет, поэтому послаблений со стороны карантинных мер ждать не стоило. Но вот ФИФА пошла навстречу. В обычных условиях она обязывает клубы отпускать игроков в сборные. А в феврале продлила исключения до конца апреля. Эти исключения были введены из-за пандемии. Поэтому клубы могут не отпускать игроков в сборные, если существует обязательный период карантина больше пяти дней, если есть конкретные ограничения на въезд или выезд из страны.