«Вест Хэм» стремится продлить контракт с Мойесом

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08 марта 2021, 12:24

«Вест Хэм» стремится продлить контракт с главным тренером команды , сообщает TeamTalk.

Контракт шотландского специалиста с «молотобойцами» истекает этим летом. По информации источника, в клубе впечатлены результатами команды в текущем сезоне. Под руководством Мойеса «Вест Хэм» идет в числе лидеров АПЛ . Команда на данный момент занимает седьмую строчку в таблице (45 очков), имея два матча в запасе.

Отмечается, что пригласить тренера хотят несколько клубов АПЛ и шотландский «Селтик».

Ранее появлялась информация, что «Вест Хэм» может заплатить 25 млн фунтов за игрока из Чемпионшипа.