«Вест Хэм» стремится продлить контракт с Мойесом

«Вест Хэм» стремится продлить контракт с главным тренером команды Дэвидом Мойесом, сообщает TeamTalk.
Контракт шотландского специалиста с «молотобойцами» истекает этим летом. По информации источника, в клубе впечатлены результатами команды в текущем сезоне. Под руководством Мойеса «Вест Хэм» идет в числе лидеров АПЛ. Команда на данный момент занимает седьмую строчку в таблице (45 очков), имея два матча в запасе.
Отмечается, что пригласить тренера хотят несколько клубов АПЛ и шотландский «Селтик».
Ранее появлялась информация, что «Вест Хэм» может заплатить 25 млн фунтов за игрока из Чемпионшипа.
Сейчас в Вест Хэме выстроил игру, вполне в симпатичный футбол играют "молотобойцы", так что вполне логично будет продление контракта
Сейчас в Вест Хэме выстроил игру, вполне в симпатичный футбол играют "молотобойцы", так что вполне логично будет продление контракта