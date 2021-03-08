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«Вест Хэм» стремится продлить контракт с Мойесом

08 марта 2021, 12:24

«Вест Хэм» стремится продлить контракт с главным тренером команды Дэвидом Мойесом, сообщает TeamTalk.

Контракт шотландского специалиста с «молотобойцами» истекает этим летом. По информации источника, в клубе впечатлены результатами команды в текущем сезоне. Под руководством Мойеса «Вест Хэм» идет в числе лидеров АПЛ. Команда на данный момент занимает седьмую строчку в таблице (45 очков), имея два матча в запасе.

Отмечается, что пригласить тренера хотят несколько клубов АПЛ и шотландский «Селтик».

Ранее появлялась информация, что «Вест Хэм» может заплатить 25 млн фунтов за игрока из Чемпионшипа.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
08 марта в 18:03
Само собой тренер так поднял команду!
A.S.A
A.S.A
08 марта в 14:21
У Дэвида отлично получалось работать в Эвертоне, там тоже команда показывала и нормальную игру, и постоянно были в 8-ке сильнейших, в МЮ провалился, т.к там нужен результат здесь и сейчас, плюс попал под огромное давление....
Сейчас в Вест Хэме выстроил игру, вполне в симпатичный футбол играют "молотобойцы", так что вполне логично будет продление контракта
Parma1972
Parma1972
08 марта в 13:18
От добра добра не ищут, договорятся
Вoлхв
Вoлхв
08 марта в 13:04
Все правильно делает...и тренер хорош
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 марта в 13:02
Они хорошо идут,надо его оставить!
BDA8181
BDA8181
08 марта в 12:50
Ну результатами конечно заслужил , но ....
Ironigor
Ironigor
08 марта в 12:32
Вест Хем здорово играет, посмотрел два матча и очень понравился футбол в который играет команда. Буду с удовольствием следить. Удачи!!! Всем добра!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
08 марта в 12:31
Просто хороший игрок
Leha-ha50
Leha-ha50
08 марта в 12:31
Надо попробовать уговорить тренера еще поработать.
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