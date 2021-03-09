Аллегри может возглавить донецкий «Шахтер»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в данный момент ведет переговоры с донецким «Шахтером», об этом сообщает источник.
Пока стороны еще далеки от подписания соглашения, но если это случится, то специалист возглавит украинский клуб летом.
В настоящее время «Шахтером» руководит Луиш Каштру, контракт с португальцем заканчивается в июне.
Ранее также ходили слухи, что Аллегри может возглавить «Рому».
Уважаемый, по всему видно, что Вы весьма и весьма далеки от украинского футбола. Каштру неплохо справляется??? Прежде, чем делать такие выводы, неплохо бы для начала, хотябы иногда посматривать украинскую ПЛ, чтобы быть в курсе того, что творит этот недотренер. Он превратил некогда грозный клуб в полное убожество, с которым на равных играют сейчас последние команды Украины ..... А совсем недавно, Шахтер, в кубке Украины вылетел от представителя 1й лиги, причем вылетел по игре.
Уважаемый, по всему видно, что Вы весьма и весьма далеки от украинского футбола. Каштру неплохо справляется??? Прежде, чем делать такие выводы, неплохо бы для начала, хотябы иногда посматривать украинскую ПЛ, чтобы быть в курсе того, что творит этот недотренер. Он превратил некогда грозный клуб в полное убожество, с которым на равных играют сейчас последние команды Украины ..... А совсем недавно, Шахтер, в кубке Украины вылетел от представителя 1й лиги, причем вылетел по игре.