Аллегри может возглавить донецкий «Шахтер»

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вчера, 09:11

Бывший главный тренер «Ювентуса» в данный момент ведет переговоры с донецким «Шахтером», об этом сообщает источник.

Пока стороны еще далеки от подписания соглашения, но если это случится, то специалист возглавит украинский клуб летом.

В настоящее время «Шахтером» руководит Луиш Каштру, контракт с португальцем заканчивается в июне.

Ранее также ходили слухи, что Аллегри может возглавить «Рому».