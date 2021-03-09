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Аллегри может возглавить донецкий «Шахтер»

вчера, 09:11

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в данный момент ведет переговоры с донецким «Шахтером», об этом сообщает источник.

Пока стороны еще далеки от подписания соглашения, но если это случится, то специалист возглавит украинский клуб летом.

В настоящее время «Шахтером» руководит Луиш Каштру, контракт с португальцем заканчивается в июне.

Ранее также ходили слухи, что Аллегри может возглавить «Рому».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:13
Ниже второго места в Украине Шахтер конечно не опустится только по одной причине- некому второе место занимать. Рому Шахтер не пройдет- не его уровень, хотя и сама Рома, уже далеко не та, что когдато....
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
вчера в 19:28
Украина не входит в СНГ.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 19:27
Да, тут дело не в новости. Понимаете, когда Шахтер играл с Зенитом в ЛЧ, игроки Петербурга так выкладывались, как-будто хотели что-то доказать. А некоторых болельщиков клуба из Петербурга задевает, когда говорят, что Шахтер лучший клуб восточной Европы. Они почему-то воспринимают это как вызов.
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:03
Я Вас приветствую уважаемый! Вы абсолютно правы, за УПЛ не слежу, смотрю только результаты матчей "Шахтера", поэтому судить, что они там вытворяют и как играют не могу. Сужу исключительно по результатам в ЕК. Скажу даже больше, в ЕК смотрю матчи команды, если они конечно по времени не пересекаются с матчем российского клуба, так как симпатизирует игра команды. Вот и в четверг с удовольствием подтоплю за "горняков". Поэтому и предположил, что Каштру справляется, исключительно исходя из игр и результатов в ЕК ( хотя понимаю, что 0-10 от немцев в группе не есть гут.) Если бы у наших клубов были такие результаты в ЕК, то я бы был очень даже доволен. По поводу УПЛ Вам безусловно виднее. Единственное, что могу сказать, что ниже второго места команда все равно не опустится на мой субъективный взгляд, а это все равно ЛЧ, пусть даже через квалифай раунд. Вообщем как-то так.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 15:48, ред.
До первого апреля еще дней 20 чтобы такие новости пускать. Аллегри и Шахтер из разных категорий, он скорее клуб из АПЛ, Италии либо Реал возглавит нежели поедет в страны СНГ.
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 12:09
Добрый день.
Уважаемый, по всему видно, что Вы весьма и весьма далеки от украинского футбола. Каштру неплохо справляется??? Прежде, чем делать такие выводы, неплохо бы для начала, хотябы иногда посматривать украинскую ПЛ, чтобы быть в курсе того, что творит этот недотренер. Он превратил некогда грозный клуб в полное убожество, с которым на равных играют сейчас последние команды Украины ..... А совсем недавно, Шахтер, в кубке Украины вылетел от представителя 1й лиги, причем вылетел по игре.
Capral
Capral
вчера в 12:02
Не могу сказать, что в большом восторге от этого возможного назначения, но уж точно, лучше, чем вот эта БЕЗДАРНОСТЬ, которая сейчас убивает Шахтер. Неужели Палкин начинает прозревать??? А скорей всего, просто Ринат Леонидович- лично взялся за дело!!!!!!!
За адекватность
За адекватность ответ Василий Корнечук (раскрыть)
вчера в 10:51
Я Вас приветствую! На мой сугубо субъективный взгляд, принципиальный соперник у "Шахтера" один, это "ДК". А клубы РФ ему абсолютно фиолетовы, даже в плане стратегического соперничества. А после известных событий, когда российские и украинские клубы разводят в ЕК, то наверное и подавно. А вообще сия новость, с учетом источника попахивает утятиной. Я конечно понимаю, что руководству "ШД" виднее, но Каштру вполне себе неплохо справляется. В прошлом году 1/2 ЛЕ. в этом заняли третье место казалось бы в группе смерти, и продолжают шествие в ЛЕ. Так что очень сомнительно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:39
Всё те-же утки .
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 10:05
в 2009 году, когда Шахтер должен был играть против ЦСКА, на канале Ахметова вспоминали, что ЦСКА украл победу Шахтера в чемпионате триэсерии, поэтому ЦСКА для Шахтера принципиальный соперник. Но сейчас ясно, что принципиальный соперник Шахтера не ЦСКА, а клуб из Петербурга. Соперник стратегический. Ну Ахметов оказался соперником главных болельщиков Зенита в другой сфере, не в экономике,
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 09:57
RUMORS
Project Pandora
Project Pandora ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 09:55, ред.
Скорее всего Рома в итоге и станет его следующим клубом, но лично мне понятно, почему Шахтёр, а не наши клубы. Дело в том, что Шахтёр показывает высокий уровень не на бумаге и словах, а на деле. Плюс у них в запасе огромный потенциал, так что не удивлюсь, если именно украинский клуб стал интересен Аллегри. Там действительно не только деньги.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:50
Весьма странное решение, после стольких Скудетто с Юве. Вряд ли бы смог Шахтёр предложить больше денег, чем те же Зенит или Спартак, у которых вопрос замены тренера достаточно актуален. Ну а уж Рома, как казалось, должна была точно стать приоритетным вариантом итальянца.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:29
Удачи ему в Донецке!
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