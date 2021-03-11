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Семак: «Всё, что надо было сделать после игры с „Рубином“, сделали»

сегодня, 15:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат13.03.2021 в 16:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ против «Ахмата».

Всё, что надо было сделать после игры с «Рубином», сделали. Сейчас готовимся к «Ахмату» в обычном режиме. Никаких изменений в процессе нет. Играть еще достаточно много. Но на данный момент все мысли об игре с «Ахматом».

Чем опасен «Ахмат»? Одна из наиболее агрессивно играющих команд. Умеет прессинговать, по этому показателю она один из лидеров чемпионата. Да и в принципе по многим характеристикам смотрится хорошо. Поэтому ждем интересной игры с непростым соперником.

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Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 19:38
То есть Дзюба больше в основе не выйдет?
112910415
112910415
сегодня в 18:03
денег, что ли раздали ?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:18
"Ахмат" давно уже никто не опасается,но все стелят соломку, иногда это помогает в послематчевых интервью :"...я же говорил вам...".
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:07
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия привлек внимание европейских топ-клубов.

За 20-летним игроком следят «Ювентус» и «Милан», утверждает источник . Эти и другие клубы просмотрят футболиста на матче Грузия – Испания, который состоится 28 марта.

Кроме того, интерес к Кварацхелии сохраняет дортмундская «Боруссия», которая может предпринять действия для трансфера хавбека в ближайшие недели.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 16:58
Что надо сделали? А Дзюба будет играть?
порт
порт
сегодня в 16:53
Никаких изменений в процессе нет
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Вот это и пугает.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:41
Ждать, когда вырастет Мостовой? Он не растет. Я как-то спросил у Семака: «Сергей Богданович, вы какое задание даёте Мостовому?» Он говорит: «Конечно, мы ему все время говорим играть на передней линии, возле Дзюбы». В «Сочи» же он все время играл на передней линии, обыгрывал защитника и забивал. Сейчас же почему-то все время уходит назад. Значит, не понимает, что просят. Может, боится защитников, поэтому не лезет туда, не обостряет. Как-то он гаснет.

А что с Оздоевым происходит? Он игрок сборной России, и его, наверное, даже вызовут туда. Но какая от него была польза «Зениту» в этих трех матчах? Брак постоянный, неточные передачи. Значит, он не готов, нет легкости в работе с мячом. В футболе все лежит на функциональной подготовленности. Дзюба такой же. И еще ряд игроков», – сказал Орлов в
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:40
Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему «Зениту» необходимо купить полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.

Ранее французское издание L’Equipe включила Кварацхелию в топ-50 лучших футболистов мира до 20 лет. Он занял 34-е место. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.

«В составе «Рубина» я бы, конечно, выделил Кварацхелию. Хвича до этого играл в «Локомотиве», но что-то там не сошлось, его отпустили. А где были селекционеры «Зенита»? Чего бы его в Петербург не пригласить? Вот как они работают? Причем Кварацхелия наверняка пошел бы в «Зенит». Он и сейчас готов, но там уже цена вопроса. Но его надо брать. Таких футболистов надо набирать для Лиги чемпионов. Ну а как иначе?
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:40
Геннадий Орлов: «Кварацхелию надо брать в «Зенит» для Лиги чемпионов»
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:27
"С судьями после игры с "Рубином" был серьезный разговор."
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:18
Ахмат один из самых неудобных соперников для зенита, грозненцы не раз наказывали зенит.
Futurista
Futurista
сегодня в 16:11
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:04
Ждём работу над ошибками...
Странникъ
Странникъ
сегодня в 15:51
Поплакали, помолились, постучали по дереву, трижды плюнули через левое плечо. На дерево.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:48
Всё что нужно сделали, Дзюбу пропесочили игра будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:40
Семак начал говорить загадками.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:33, ред.
" Всё, что надо было сделать после игры с «Рубином», сделали. Сейчас готовимся к «Ахмату» в обычном режиме. Никаких изменений в процессе нет."
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Вывод: Раз нет изменений, нас ожидает очередное поражение подопечных Семака.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 15:30
Легкие три очка возьмут в игре с Ахматом.
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 15:30
Как ничего, что ты невидел , они же новый автобус купили !!!☝😜
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:20
Если бы всё сделали, то Семак давал бы сейчас интервью с приставкой экс.....
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:14
Сергей, ничего не желал и правильно, нам такой и нужен клуб на Неве
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:13
Когда говорят, что всё сделали, но не говорят, что конкретно сделали, тогда:
Ничего не сделали...
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