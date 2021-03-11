Семак: «Всё, что надо было сделать после игры с „Рубином“, сделали»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ против «Ахмата».

Всё, что надо было сделать после игры с «Рубином», сделали. Сейчас готовимся к «Ахмату» в обычном режиме. Никаких изменений в процессе нет. Играть еще достаточно много. Но на данный момент все мысли об игре с «Ахматом».

Чем опасен «Ахмат»? Одна из наиболее агрессивно играющих команд. Умеет прессинговать, по этому показателю она один из лидеров чемпионата. Да и в принципе по многим характеристикам смотрится хорошо. Поэтому ждем интересной игры с непростым соперником.