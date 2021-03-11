Семак: «Всё, что надо было сделать после игры с „Рубином“, сделали»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ против «Ахмата».
Всё, что надо было сделать после игры с «Рубином», сделали. Сейчас готовимся к «Ахмату» в обычном режиме. Никаких изменений в процессе нет. Играть еще достаточно много. Но на данный момент все мысли об игре с «Ахматом».
Чем опасен «Ахмат»? Одна из наиболее агрессивно играющих команд. Умеет прессинговать, по этому показателю она один из лидеров чемпионата. Да и в принципе по многим характеристикам смотрится хорошо. Поэтому ждем интересной игры с непростым соперником.
За 20-летним игроком следят «Ювентус» и «Милан», утверждает источник . Эти и другие клубы просмотрят футболиста на матче Грузия – Испания, который состоится 28 марта.
Кроме того, интерес к Кварацхелии сохраняет дортмундская «Боруссия», которая может предпринять действия для трансфера хавбека в ближайшие недели.
За 20-летним игроком следят «Ювентус» и «Милан», утверждает источник . Эти и другие клубы просмотрят футболиста на матче Грузия – Испания, который состоится 28 марта.
Кроме того, интерес к Кварацхелии сохраняет дортмундская «Боруссия», которая может предпринять действия для трансфера хавбека в ближайшие недели.
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Вот это и пугает.
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Вот это и пугает.
А что с Оздоевым происходит? Он игрок сборной России, и его, наверное, даже вызовут туда. Но какая от него была польза «Зениту» в этих трех матчах? Брак постоянный, неточные передачи. Значит, он не готов, нет легкости в работе с мячом. В футболе все лежит на функциональной подготовленности. Дзюба такой же. И еще ряд игроков», – сказал Орлов в
А что с Оздоевым происходит? Он игрок сборной России, и его, наверное, даже вызовут туда. Но какая от него была польза «Зениту» в этих трех матчах? Брак постоянный, неточные передачи. Значит, он не готов, нет легкости в работе с мячом. В футболе все лежит на функциональной подготовленности. Дзюба такой же. И еще ряд игроков», – сказал Орлов в
Ранее французское издание L’Equipe включила Кварацхелию в топ-50 лучших футболистов мира до 20 лет. Он занял 34-е место. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.
«В составе «Рубина» я бы, конечно, выделил Кварацхелию. Хвича до этого играл в «Локомотиве», но что-то там не сошлось, его отпустили. А где были селекционеры «Зенита»? Чего бы его в Петербург не пригласить? Вот как они работают? Причем Кварацхелия наверняка пошел бы в «Зенит». Он и сейчас готов, но там уже цена вопроса. Но его надо брать. Таких футболистов надо набирать для Лиги чемпионов. Ну а как иначе?
Ранее французское издание L’Equipe включила Кварацхелию в топ-50 лучших футболистов мира до 20 лет. Он занял 34-е место. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.
«В составе «Рубина» я бы, конечно, выделил Кварацхелию. Хвича до этого играл в «Локомотиве», но что-то там не сошлось, его отпустили. А где были селекционеры «Зенита»? Чего бы его в Петербург не пригласить? Вот как они работают? Причем Кварацхелия наверняка пошел бы в «Зенит». Он и сейчас готов, но там уже цена вопроса. Но его надо брать. Таких футболистов надо набирать для Лиги чемпионов. Ну а как иначе?
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Вывод: Раз нет изменений, нас ожидает очередное поражение подопечных Семака.
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Вывод: Раз нет изменений, нас ожидает очередное поражение подопечных Семака.
Ничего не сделали...
Ничего не сделали...