«Ювентус» готов продать Роналду за 29 млн евро

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сегодня, 12:02

Нападающий близок к уходу из «Ювентуса».

Согласно данным Il Corriere dello Sport, в ближайшее время руководство туринского клуба встретится с португальцем, чтобы обсудить его будущее. «Ювентус» в данный момент не рассматривает вариант с продлением контракта Роналду. Соглашение футболиста действует до лета 2022 года.

Если чемпионы Италии примут решение продать Криштиану этим летом, они будут запрашивать за переход футболиста минимум 29 млн евро. В противном случае «Ювентус» рискует потерять Роналду бесплатно после окончания его контракта.

Напомним, что слухи связывают португальца с возвращением в «Реал».