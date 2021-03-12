«Ювентус» готов продать Роналду за 29 млн евро

Нападающий Криштиану Роналду близок к уходу из «Ювентуса».
Согласно данным Il Corriere dello Sport, в ближайшее время руководство туринского клуба встретится с португальцем, чтобы обсудить его будущее. «Ювентус» в данный момент не рассматривает вариант с продлением контракта Роналду. Соглашение футболиста действует до лета 2022 года.
Если чемпионы Италии примут решение продать Криштиану этим летом, они будут запрашивать за переход футболиста минимум 29 млн евро. В противном случае «Ювентус» рискует потерять Роналду бесплатно после окончания его контракта.
Напомним, что слухи связывают португальца с возвращением в «Реал».