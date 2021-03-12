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«Ювентус» готов продать Роналду за 29 млн евро

сегодня, 12:02

Нападающий Криштиану Роналду близок к уходу из «Ювентуса».

Согласно данным Il Corriere dello Sport, в ближайшее время руководство туринского клуба встретится с португальцем, чтобы обсудить его будущее. «Ювентус» в данный момент не рассматривает вариант с продлением контракта Роналду. Соглашение футболиста действует до лета 2022 года.

Если чемпионы Италии примут решение продать Криштиану этим летом, они будут запрашивать за переход футболиста минимум 29 млн евро. В противном случае «Ювентус» рискует потерять Роналду бесплатно после окончания его контракта.

Напомним, что слухи связывают португальца с возвращением в «Реал».

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 15:47
Переход Роналду в Реал определенно оправдает то что Месси не стал переходить в другие клубы. Лучше остаться легендой одного клуба, чем вынуждать себя играть в других....
Ненадо было ему покидать Реал.
Crooclin
Crooclin
сегодня в 15:42
Ибо нефиг в стенках прыгать...
An Jo
An Jo
сегодня в 15:18
Роналду пока единственный, кто тащит Юве из опы.
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 15:16
Холланд переходит в МС а на Роналду пускай собирает енги Федун )))
ballak144
ballak144
сегодня в 15:11
Что за опять нашествие рекламы, блокировщик даже не справляется
LOpp
LOpp
сегодня в 14:41
29 млн почти даром, щас Роналду какой-нибудь Шинник купит
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 14:21
Ювентус, чё, хотите на Дзюбу обменяемся?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 14:20
в два раза дешевле Малкома, лол.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:13
Они готовы отдать его даром.
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 14:12
За 29 можно в Зенит. Хотя нет, там уже есть один седой пассажир, куда второго
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
сегодня в 14:09
В Интер Маями же его хотят
Медив
Медив
сегодня в 14:04
Да никуда он не перейдет. Это минимум два года контракта, не меньше тридцатки в год...В сумме сто лямов тупо за подписчиков Рона в инстаграмме... Да никто такие деньги платить не будет. Так что удачи Юве, и поскорее насобирать денег на последний сезон Рона
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 14:02
Пусть Дзюбу в Юве вместо Кри Ро. Дзюбу за 25 млн.Криш 29млн. Зениту 4 млн доплатить-и быстроногий португалец в Петербурге.
kyxy
kyxy
сегодня в 13:57
Если Ювентус доплатит можно на малкома поменять
steelhead
steelhead
сегодня в 13:46
Сумма равна зарплате игрока за недоигранный год, поэтому, в принципе, Рон может даже на меньшие деньги пойти в новый клуб чемпионом Франции он не был, так что направление примерно понятно. А Бавария не станет его брать.
swed27
swed27
сегодня в 13:44
Подешевел Криш
Мысыктар
Мысыктар ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 13:39
дзюба= замена Кейну?)))
Hoyar
Hoyar
сегодня в 13:19
Да кто ж его купит, он же уже памятник.) Смысл в продаже, Ювентуса другие проблемы, каждый год их выкидывает из ЛЧ какой нибудь Лион, Порту или Аякс.
NOVA
NOVA
сегодня в 13:13
за 30 любой может взять!!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:09
Хотят Кварацхелию купить !
mavros_7171
mavros_7171
сегодня в 13:08
Утка за такие деньги ПСЖ и Сити сразу заберут.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 13:06
Поняли свою ошибку в Турине, но теперь не знают как избавиться. Возрастного игрока с такой зарплатой мало кто возьмёт.
Пересу он наврядли нужен, тот постарается подписать Мбаппе или Холланда. ПСЖ может пригласить нарцисса.
Потом в его коллекции появится титул чемпиона Франции, и "долгожданный титул для самого ПСЖ", и плюс ещё одна галочка, что он везде "лучший". А Меське пусть в Барсе останется скажут персофаны - самого красивого и богатого парня Португалии.
Пень трухлявый
Пень трухлявый
сегодня в 13:03
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 12:53
    С дисконтом продают Роналду,прекрасного миллиардера.
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 12:52
    Если бы не кризис, сумма была бы солиднее. Ну а в целом чисто по трофеям его приход ничего не дал. Кубки внутри страны и без него брали, в ЛЧ наоборот регресс. Понимаю, что тут нужно учитывать и другие факторы, донную полузащиту, но так или иначе...
    калач
    калач
    сегодня в 12:48
    отпускают грозу Кротон и Специй
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 12:48
    Маловата сумма. А так бы "Зенит" заинтересовался. Как раз Дзюба в "Тоттенхэм" уходит.
    Ozabot
    Ozabot
    сегодня в 12:47
    В принципе, цена нормальная, если учитывать, что остался только год по контракту и есть зарплата в 31.
    Кажись, в МЮ и перейдет. Для них эта сумма мизерная.
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    сегодня в 12:46
    В реал точно не пойдёт. Реалу лучше сосредоточиться на Холланде. Если юве решил оставить пирло, то крах ждёт их в след сезоне. Видно же что он физрук. А кришу лучше в псж идти.
    Oplot
    Oplot ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 12:45, ред.
    Классный игрок,а конкретно бомбардир.Но второй,после Лионеля Месси.
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