Леонардо прокомментировал слухи об интересе ПСЖ к Месси и Роналду

Спортивный директор ПСЖ Леонардо отреагировал на слухи об интересе парижан к нападающему «Ювентуса» и форварду «Барселоны» .

Месси? Сейчас самая важная стадия сезона. Мы не думаем о будущих трансферах, мы сфокусированы на продлении контрактов с игроками, которые у нас есть. Кроме того, мы должны оценить финансовые результаты по итогам сезона.