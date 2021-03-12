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Леонардо прокомментировал слухи об интересе ПСЖ к Месси и Роналду

сегодня, 11:31

Спортивный директор ПСЖ Леонардо отреагировал на слухи об интересе парижан к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

Месси? Сейчас самая важная стадия сезона. Мы не думаем о будущих трансферах, мы сфокусированы на продлении контрактов с игроками, которые у нас есть. Кроме того, мы должны оценить финансовые результаты по итогам сезона.

Роналду? Нас радует, что ПСЖ связывают с игроками такого уровня. Это хорошо. Мы должны ценить, что таких великих футболистов сватают в ПСЖ. Мы всегда готовы к переговорам с топ-игроками, которые хотят выступать за наш клуб. Но сейчас нет никаких переговоров о переходе новых футболистов.

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Альфамен
Альфамен ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 15:20
Это когда Месси лидером по натуре стал???
Tiki Taka
Tiki Taka ответ NOVA (раскрыть)
сегодня в 13:45
За одну годовую их зарплату можно купить 2-3 топ футболиста)
112910415
112910415
сегодня в 13:45
" Отстаньте, сам пока ничего не знаю ! "-
таков, по сути, ответ Леонардо.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:27
Говорилось даже о возможности заполучить в ПСЖ одновременно и Месси и Роналду. Но это скорее уже не про футбол, а про шоу. Оба являются лидерами по натуре и их объединение в одной команде породит проблему внутренних конфликтов. Хотя не исключено одновременное появление двух суперзвезд, постепенно уходящих в закат, где-то в условном "Интер Майами". Хотя появление одного из них в ПСЖ может случиться, особенно в случае продажи футбольной звезды нового поколения Килиана Мбаппе.
NOVA
NOVA
сегодня в 13:23
прикольно было бы увидеть рона и месську в одной команде, тем более что месся бесплатно можно взять. а за рона 30 вроде просят. так что бери не хочу, вот только что зп их попробуй потяни!!
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 12:34
Старые уже. В млс пора
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:30
Эти звезды уже отыграли свое, результаты их нынешних команд говорят об этом.
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 12:08
Он не согласится на ротацию!А это бомба замедленного действия!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:02
Не слишком ли жирно!!!
entrepreneour
entrepreneour
сегодня в 11:55
не смотря на то, что я не считаю Роналду даже близко ровней Месси, было бы любопытно посмотреть на них в одной команде
David Young
David Young
сегодня в 11:52
Было бы круто увидеть Роналду во Франции, так он сможет завоевать трофеи в ещё одной европейской лиге, да и уровень парижского клуба он потянет, особенно если не будет железным игроком основы, а будет скорее игроком ротации.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:52
Перспективнее оставить Неймара и Мбаппе, нежели подписывать одного из стариканов с космической зарплатой
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:48
Они никогда вместе в одном клубе выступать не станут особенно вредный карлик.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:37
Ну что сделаешь , а утки перелетные птицы !!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:34
Слухи, как мухи, иногда, только летают....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:34
Это всё только слухи
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