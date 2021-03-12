Леонардо прокомментировал слухи об интересе ПСЖ к Месси и Роналду

Спортивный директор ПСЖ Леонардо отреагировал на слухи об интересе парижан к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварду «Барселоны» Лионелю Месси.
Месси? Сейчас самая важная стадия сезона. Мы не думаем о будущих трансферах, мы сфокусированы на продлении контрактов с игроками, которые у нас есть. Кроме того, мы должны оценить финансовые результаты по итогам сезона.
Роналду? Нас радует, что ПСЖ связывают с игроками такого уровня. Это хорошо. Мы должны ценить, что таких великих футболистов сватают в ПСЖ. Мы всегда готовы к переговорам с топ-игроками, которые хотят выступать за наш клуб. Но сейчас нет никаких переговоров о переходе новых футболистов.