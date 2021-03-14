«Лидс» поспорит с «Арсеналом» за трансфер защитника ван Анхольта

«Лидс Юнайтед» присоединился к гонке за подписание левого защитника «Кристал Пэлас» Патрика ван Анхольта, сообщает Goal со ссылкой на The Mirror.
Контракт нидерландского игрока с «орлами» истекает этим летом. Помимо «Лидса», на ван Анхольта претендует «Арсенал».
По информации источника, «Лидс» готов конкурировать с «канонирами» за трансфер Патрика, поскольку на приобретении настаивает главный тренер «павлинов» Марсело Бьелса.
Ранее сообщалось, что «Лидс» не планирует подписывать вингера «Вулвз» Траоре, несмотря на снижение его стоимости.