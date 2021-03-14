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«Лидс» поспорит с «Арсеналом» за трансфер защитника ван Анхольта

сегодня, 14:20

«Лидс Юнайтед» присоединился к гонке за подписание левого защитника «Кристал Пэлас» Патрика ван Анхольта, сообщает Goal со ссылкой на The Mirror.

Контракт нидерландского игрока с «орлами» истекает этим летом. Помимо «Лидса», на ван Анхольта претендует «Арсенал».

По информации источника, «Лидс» готов конкурировать с «канонирами» за трансфер Патрика, поскольку на приобретении настаивает главный тренер «павлинов» Марсело Бьелса.

Ранее сообщалось, что «Лидс» не планирует подписывать вингера «Вулвз» Траоре, несмотря на снижение его стоимости.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 19:22
Добротный защитник. Не понятно почему он не играет еще в топ клубах.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:23
Посмотрим у кого кошелек толще.
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