«Лидс» поспорит с «Арсеналом» за трансфер защитника ван Анхольта

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сегодня, 14:20

«Лидс Юнайтед» присоединился к гонке за подписание левого защитника «Кристал Пэлас» , сообщает Goal со ссылкой на The Mirror.

Контракт нидерландского игрока с «орлами» истекает этим летом. Помимо «Лидса», на ван Анхольта претендует «Арсенал».

По информации источника, «Лидс» готов конкурировать с «канонирами» за трансфер Патрика, поскольку на приобретении настаивает главный тренер «павлинов» Марсело Бьелса.

Ранее сообщалось, что «Лидс» не планирует подписывать вингера «Вулвз» Траоре, несмотря на снижение его стоимости.