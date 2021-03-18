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Ларссон: «Сделаем всё от нас зависящее, чтобы быть первыми»

18 марта 2021, 23:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (5:1) в 23-м туре РПЛ. Шведский форвард оформил дубль в матче.

Простых игр не бывает, в какой-то день у тебя получается, в какой-то день – нет. В этом матче у нас все получилось, мы очень хорошо играли. Нам удалось держать высокий прессинг, контролировать мяч, поддерживать неплохой ритм игры. Создали много моментов, которые реализовали.

Из-за нашего высокого прессинга соперник был вынужден играть длинными передачами вперед, где наши защитники были на месте и выигрывали подборы. Поле было не очень хорошего качества, что тоже привело к ошибкам соперника.

Безусловно, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы быть первыми. «Спартак» – самый большой клуб в России, и мы должны бороться за высокие места.

Какой из моих голов «Уралу» считаю лучшим? Выберу гол со штрафного, потому что я вообще не помню, забивал ли я в своей карьере со штрафного.

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Все комментарии
quinn-se
quinn-se
19 марта в 10:38
Что-то это мне очень напомнило...)))

Точно такой же Илья Реалу положил, светлая ему память...





арсениум
арсениум ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
19 марта в 03:06
...сказал Гончаренко в раздевалке после холодного сине-бело-голубого душа.
Ironigor
Ironigor
19 марта в 02:07
    ABir
    ABir
    19 марта в 01:27
    Поборемся, не все зависит от игры Спартака, но надо просто поиграть в своё удовольствие и для болельщиков КБ!
    Raulvbg
    Raulvbg ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    19 марта в 00:33
    Игрок года среди футболистов с фамилией Ларссон?
    Raulvbg
    Raulvbg ответ морозз (раскрыть)
    19 марта в 00:33
    А, так все сговорилось получается ?)
    Gahi
    Gahi
    19 марта в 00:18
    Известие об уходи Тедеско летом из команды действительно сплотила Спартак да и возвращение Промеса стало хорошим знаком для команды. С такими результатами в последних матчах Спартаку по силам составить конкуренцию Зениту в борьбе за чемпионство. Всё будет зависеть от Зенита как команда будет построит свою игру против остальных клубов в оставшихся матчах. Но и команда Спартак должна отталкиваться от себя и своей игры, чтобы побеждать и набирать важные очки. Удачи
    морозз
    морозз
    19 марта в 00:05
    Это впервые в русской истории нашего футбола...многие болельщики клубов России желают Спартаку победы в чемпионате! Просто все видят как Зенит становится чемпионом, все видят под ковёрные игры в кабинете Дюкова и всем от
    этого становится противно на душе! И здесь неважно кто находился бы в догоняющих Бомжей...ЦСКА, Локомотив, Краснодар или Спартак! Просто болелы объединены простой мыслью...доколе будет продолжаться это безобразие!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    18 марта в 23:48
    Так мы об этом и не говорим !
    NbKA555
    NbKA555
    18 марта в 23:47
    Нужно просто стараться выложится в каждом матче как в последних трех!А что будет в конце,взглянем на таблицу!Просто побеждать нужно!А так молодцы!Приход Квинси воодушевил команду!
    Аксинья
    Аксинья ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    18 марта в 23:36
    Не знаю в чью сторону повернет фортуна, но кажется героем встречи будет судья...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    18 марта в 23:34
    Игра точно есть
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Аксинья (раскрыть)
    18 марта в 23:26
    Как бы после игры питерские не писали что Валера слил!)
    Вам удачи ну а нам победы! Нам важней!
    Futurista
    Futurista ответ Аксинья (раскрыть)
    18 марта в 23:25
    Валеру уважаю...но болею за Спартак...
    Аксинья
    Аксинья ответ Futurista (раскрыть)
    18 марта в 23:22
    Валера Карпин уже ждет...
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    18 марта в 23:22
    Чтобы стать чемпионами достаточно сыграть в оставшихся играх как и в 3-ех предыдущих!!!
    Сопадение?! Не думаю! Но с приходом Промеса игра действительно преобразилась!!!
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    18 марта в 23:19
    Вам тем более!)
    Futurista
    Futurista
    18 марта в 23:16
    Много не потребуется...всего то нужно выиграть все оставшиеся матчи...а там видно будет...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    18 марта в 23:13
    Поздновато спохватились ! Да и Промеса поздно вернули ! При нём -то игра и пошла .
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 марта в 23:09
    Первыми вам уже не быть!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    18 марта в 23:07
    Джордан идёт на игрока года в рпл и притом весьма уверенно.
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