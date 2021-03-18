Ларссон: «Сделаем всё от нас зависящее, чтобы быть первыми»

Нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (5:1) в 23-м туре РПЛ . Шведский форвард оформил дубль в матче.

Простых игр не бывает, в какой-то день у тебя получается, в какой-то день – нет. В этом матче у нас все получилось, мы очень хорошо играли. Нам удалось держать высокий прессинг, контролировать мяч, поддерживать неплохой ритм игры. Создали много моментов, которые реализовали.

Из-за нашего высокого прессинга соперник был вынужден играть длинными передачами вперед, где наши защитники были на месте и выигрывали подборы. Поле было не очень хорошего качества, что тоже привело к ошибкам соперника.

Безусловно, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы быть первыми. «Спартак» – самый большой клуб в России, и мы должны бороться за высокие места.

Какой из моих голов «Уралу» считаю лучшим? Выберу гол со штрафного, потому что я вообще не помню, забивал ли я в своей карьере со штрафного.