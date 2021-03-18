ГлавнаяНовости

Мостовой: «Подписывать новый контракт с Тедеско неправильно»

18 марта 2021, 22:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о победе «красно-белых» над «Уралом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги (5:1).

После такой игры можно и за чемпионство побороться. Ларссон — однозначно лучший в матче с «Уралом». Да и Жиго с Промесом тоже хорошо сыграли. Квинси вообще показывает класс. Он, конечно, был бы лучшим в любой форме, как если бы Халка сейчас привёз «Зенит». Класс он и есть класс. С таким составом «Спартак» как минимум должен быть в тройке. У красно-белых сейчас вообще лучшая атака в РПЛ: Ларссон, Соболев, Бакаев, Понсе, Промес — крутой состав.

Что касается Тедеско, подписывать с ним новый контракт неправильно. Он ведь давал интервью, в котором чётко дал понять: его обидели и он уходит. Зачем так говорить? Тем более так хитро сказал — перед перерывом, когда всё плохо. Если оставят Тедеско, ничего страшного не произойдёт. Если нет — тоже. «Спартак» всегда будет существовать.

Все новости
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии4
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии3
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии12
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии12
Мележиков: «На сегодняшний день решение Тедеско об уходе — бесповоротное»
Вчера, 23:19 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mortid
mortid ответ Caniggia (раскрыть)
18 марта в 23:58
Быдло и хамство.
Gahi
Gahi
18 марта в 22:30
Всё это становится похожа на то, чтобы вот таким демаршем Тедеско встряхнуть команду и притупить бдительность соперников. И таким образом достичь психологической уверенности командой и добиться результата в поставленной цели. Пока что это прекрасно получается у команды Тедеско. Удачи
Caniggia
Caniggia
18 марта в 22:09
Вот интересно, кто и чем Тедеско в России мог обидеть?
STVA 1
STVA 1
18 марта в 22:06
Домой ему надо)
beefs
beefs
18 марта в 22:06
какой контракт, он же сам отказался...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100