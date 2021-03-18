Мостовой: «Подписывать новый контракт с Тедеско неправильно»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о победе «красно-белых» над «Уралом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги (5:1).

После такой игры можно и за чемпионство побороться. Ларссон — однозначно лучший в матче с «Уралом». Да и Жиго с Промесом тоже хорошо сыграли. Квинси вообще показывает класс. Он, конечно, был бы лучшим в любой форме, как если бы Халка сейчас привёз «Зенит». Класс он и есть класс. С таким составом «Спартак» как минимум должен быть в тройке. У красно-белых сейчас вообще лучшая атака в РПЛ : Ларссон, Соболев, Бакаев, Понсе, Промес — крутой состав.

Что касается Тедеско, подписывать с ним новый контракт неправильно. Он ведь давал интервью, в котором чётко дал понять: его обидели и он уходит. Зачем так говорить? Тем более так хитро сказал — перед перерывом, когда всё плохо. Если оставят Тедеско, ничего страшного не произойдёт. Если нет — тоже. «Спартак» всегда будет существовать.