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Хендрикс: «Любая ошибка может привести к очень серьёзной потере очков»

18 марта 2021, 23:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился мыслями после победы над «Уралом» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги (5:1).

Сложно ли было входить в игру? Хорошо, когда тебя выпускают на замену, и команда ведёт в счёте 2:0. Но при этом надо сразу входить, играть, держать скорость. Первые 15 минут было непросто. Во втором тайме уже нормально. Было ли легко несмотря на две замены из-за травм? У нас очень хорошая скамейка, качественный подбор футболистов. Поэтому, даже если с кем-то что-то случается на поле, то у тренера всегда есть качественный выбор, кого выпустить на поле. Сумел ли вы привыкнуть к не очень хорошим российским полям? Такие поля – это временное явление. Такая погода – ничего не сделаешь. Да, непросто играть, потому что мяч иногда отскакивает в совершенно неизвестном направлении. Поэтому из-за таких полей нужно по-умному играть. «Тики-така» не всегда работает, иногда можно просто играть вперёд.

Стоит ли России вернуться к старой системе, чтобы играть в июне–июле на хороших полях? Я даже не знаю, что сказать. Этот вопрос скорее не ко мне. Мы должны играть в любую погоду, на полях любого качества. Хорошо ли сдружился с Промесом и Ларссоном? У нас прекрасные отношения – как рабочие, так и вне поля. В том числе из-за языка, потому что мы все говорим на одном языке. Нам легче сыграться. Расстроился ли Промес, что не пробил пенальти в концовке? Я не знаю, спросите у Квинси или Соболева. Нервирует ли такая плотность в таблице и смотрел ли вчера ЦСКА – «Зенит»? Да, матч смотрел. Таблицу знаю, она действительно плотная, но это не нервирует, все ещё играют со всеми. Любая ошибка может привести к очень серьёзной потере очков. Но нам нужно смотреть только на себя и концентрироваться от игры к игре.

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Все комментарии
drug01
drug01
19 марта в 00:37
Счёт по игре...
Остапчук 67
Остапчук 67
18 марта в 23:54
Да хватит уже каркать
NbKA555
NbKA555
18 марта в 23:45
Настраивайтесь так же на Ростов!И с Божьей помощью все будет хорошо!
Василий 50
Василий 50
18 марта в 23:43
Меньше надо болтать
Futurista
Futurista
18 марта в 23:41
Уже привела...с Рубином...чего уж теперь...
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