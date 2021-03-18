Хендрикс: «Любая ошибка может привести к очень серьёзной потере очков»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился мыслями после победы над «Уралом» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги (5:1).
Сложно ли было входить в игру? Хорошо, когда тебя выпускают на замену, и команда ведёт в счёте 2:0. Но при этом надо сразу входить, играть, держать скорость. Первые 15 минут было непросто. Во втором тайме уже нормально. Было ли легко несмотря на две замены из-за травм? У нас очень хорошая скамейка, качественный подбор футболистов. Поэтому, даже если с кем-то что-то случается на поле, то у тренера всегда есть качественный выбор, кого выпустить на поле. Сумел ли вы привыкнуть к не очень хорошим российским полям? Такие поля – это временное явление. Такая погода – ничего не сделаешь. Да, непросто играть, потому что мяч иногда отскакивает в совершенно неизвестном направлении. Поэтому из-за таких полей нужно по-умному играть. «Тики-така» не всегда работает, иногда можно просто играть вперёд.
Стоит ли России вернуться к старой системе, чтобы играть в июне–июле на хороших полях? Я даже не знаю, что сказать. Этот вопрос скорее не ко мне. Мы должны играть в любую погоду, на полях любого качества. Хорошо ли сдружился с Промесом и Ларссоном? У нас прекрасные отношения – как рабочие, так и вне поля. В том числе из-за языка, потому что мы все говорим на одном языке. Нам легче сыграться. Расстроился ли Промес, что не пробил пенальти в концовке? Я не знаю, спросите у Квинси или Соболева. Нервирует ли такая плотность в таблице и смотрел ли вчера ЦСКА – «Зенит»? Да, матч смотрел. Таблицу знаю, она действительно плотная, но это не нервирует, все ещё играют со всеми. Любая ошибка может привести к очень серьёзной потере очков. Но нам нужно смотреть только на себя и концентрироваться от игры к игре.