Стало известно, кто стоит за возможным приглашением Олича в ЦСКА

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20 марта 2021, 17:17

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин является главным инициатором назначения хорвата на пост главного тренера команды.

На данный момент информация о возможном приходе Олича является слухами, однако сегодня сообщалось, что стороны уже согласовали условия соглашения.