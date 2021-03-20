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Стало известно, кто стоит за возможным приглашением Олича в ЦСКА

20 марта 2021, 17:17

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин является главным инициатором назначения хорвата Ивицы Олича на пост главного тренера команды.

На данный момент информация о возможном приходе Олича является слухами, однако сегодня сообщалось, что стороны уже согласовали условия соглашения.

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21 марта в 15:55
С Отличием говорили ещё до зимнего перерыва.Он знал и ждал конкретного предложения.Предпологалось ,что это будет по окончании сезона,но как видно Ганчаренко ускорил это своими неумелыми действиями.Поэтому то Олич и следил пристально за зимними трансферами ЦСКА.Летом последуют продажи и покупки под него.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 марта в 00:48
Олич ещё ни дня не тренировал ЦСКА...
А виноватого за провал уже назначили...
морозз
морозз ответ oFANATo (раскрыть)
20 марта в 23:43
Спасибо за инфу, посмотрим как дальше будет! Мне кажется надо было Ганчаренко доработать этот цикл чемпионата а уже по итогам принимать решение!
oFANATo
oFANATo ответ морозз (раскрыть)
20 марта в 22:13, ред.
Буквально на днях Олич давал интервью, где анализировал свежие трансферы ЦСКА. Видно, что пристально следил за клубом. Даже казалось, что неспроста появилась эта осведомлённость в делах ЦСКА. Так оно и есть.
ЦСКА начал договариваться с Оличем о его возвращении не на этой неделе, а значительно раньше. Об этом рассказал Томислав Дуймович – бывший хавбек «Локомотива», «Динамо» и сборной Хорватии. Сейчас он работает агентом футболистов. Дуймович не является представителем Олича, но они общаются. Неделю назад оба принимали участие в благотворительном матче между ветеранами Хорватии и Словении.
А вот, что рассказал Дуймович:

– Олич был правой рукой тренера сборной Хорватии Златко Далича. Знаю, что Ивица оставался очень вовлечён: Далич советовался с ним по всем заменам и вообще часто обращался. Не было такого, что Далич всё делал сам, а Олич просто сидел на скамейке. Ивица был погружён в процесс, много контактировал с футболистами, поддерживал связь между ними и тренерами. А ещё лично посещал матчи кандидатов в сборную, потому что тактически грамотный специалист.
– Олич больше работал именно с нападающими в сборной?
– Нет-нет. Он, конечно, мог что-то посоветовать Манджукичу, потому что сам был отличным нападающим, но в сборной Олич работал со всеми игроками. Был первым ассистентом тренера, но рассчитывает однажды начать тренировать самостоятельно. Дай бог, это будет в ЦСКА.
– Похоже, что Олич уже достаточно давно знал об интересе ЦСКА.
– Мы в субботу играли на благотворительном турнире ветеранов. Общались всей бригадой, которая выступала в России: он, я, Плетикоса… Мы говорили в том числе про РПЛ. Я, как агент, само собой слежу за вашей лигой. И я удивился, как много Олич знает о чемпионате России и особенно ЦСКА. Могу сказать, что разговоры на эту тему были и раньше – до этой субботы. Олич и сам хотел. У него были мысли начать самостоятельную карьеру тренера с зарубежной команды.
– Сейчас тяжело сказать, какой Олич тренер?
– В том числе при нём сборная Хорватии играла в финале на ЧМ-2018, но сложно говорить о характеристике тренеров национальной команды. Это ведь не клуб, где футболисты наигрываются постоянно. Сборная собирается несколько раз в году. В последнее время тем более редко из-за пандемии. Трудно давать характеристики даже главным тренерам сборных. Какой Олич тренер – на этот вопрос он сам ответит, когда возглавит команду. Хотя, вспоминая его выступления на позиции форварда, думаю, будет стремиться к атакующему футболу.
И по слухам контракт с Оличем будет заключен до лета 2022 года, так что не доконца этого чемпионата, а ещё и на следующий сезон.
морозз
морозз
20 марта в 21:49
Какое то бредовое назначение...где и кого тренировал Олич? - кто подскажет! Или просто надо до конца сезона закрыть дырку в тренерском составе?
CSKA2012
CSKA2012 ответ bratskij (раскрыть)
20 марта в 21:09, ред.
И Ярошика)) тренерский чемпионский состав , вы..т и высушат эту наглую молодёж за такую игру ))
bratskij
bratskij
20 марта в 20:01
Да хуже уже точно не будет. Так что пусть попробует и старую гвардию Рахимча и Красича тоже пусть подтягивают.
oFANATo
oFANATo
20 марта в 19:41
Кто не рискует тот не пьет шампанское!
ABir
ABir
20 марта в 19:32
Если уж и приглашать, то под новый сезон
Альфамен
Альфамен
20 марта в 19:13
Ненавижу ЦСКА,а Олич один из немногих игроков,к кому отношусь уважительно
Санчо Панса
Санчо Панса
20 марта в 18:38
Ивица разве кого - то тренирует? Не знал об этом! Хотя он вроде в сборной Хорватии является помощником главного тренера....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 марта в 18:16
Дождёмся, когда уже назначат
Рязань 062
Рязань 062
20 марта в 18:10
когда не футбольный человек советует кого брать тренером, как играть. и его слушают, нужно ждать беды...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 18:09
Сомнительное назначение. Но нас не спросит никто. Орешкин все сам порешает.
Союзник противников
Союзник противников
20 марта в 17:54, ред.
Орешкин-Без-Спешкин? Ничего хорошего ЦСКА не ждёт,ну не может бесталанный человек сделать что-нибудь дельное! Хотя Ельцин тоже промахнулся с Путиным;впрочем,его семья не пострадала от ошибки папы-алкаша.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Futurista (раскрыть)
20 марта в 17:50
Я имею в виду что увидим попал он с советом по назначению Олича,или нет!
Futurista
Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
20 марта в 17:43
За 5 лет не увидел как Орешкин шарит в экономике...а ты говоришь скоро)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Futurista (раскрыть)
20 марта в 17:42
Очень скоро увидим!🤫
Вoлхв
Вoлхв
20 марта в 17:41
Пути Господни неисповедимы...
makkie
makkie
20 марта в 17:38
А Максимка хорош! )))
112910415
112910415
20 марта в 17:33
фифти - фифти, или похуже
Scarlet Witch
Scarlet Witch ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
20 марта в 17:31
Ага, 30 млн со знанием дела в унитаз спустил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 марта в 17:28, ред.
Человек не понимает, что быть министром, а потом советником Президента и вдобавок главой госкорпорации это не значит, что можешь руководить футбольным клубом. Это разные виды деятельности. Олич вообще не был клубным тренером никогда. Мне лично это не нравится.
mihaluch
mihaluch
20 марта в 17:28
Олич ближе к ЦСКА чем Ганчаренко.
Futurista
Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
20 марта в 17:26
Экономист сильно шарит в футболе?)...не думаю...
isamsn
isamsn
20 марта в 17:21
Ну хоть один принял решение.
G12ridul
G12ridul
20 марта в 17:19
Орешкин хочет в пердив.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 марта в 17:19
Орешкин знает что делает
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