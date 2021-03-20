Стало известно, кто стоит за возможным приглашением Олича в ЦСКА

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин является главным инициатором назначения хорвата Ивицы Олича на пост главного тренера команды.
На данный момент информация о возможном приходе Олича является слухами, однако сегодня сообщалось, что стороны уже согласовали условия соглашения.
А виноватого за провал уже назначили...
А виноватого за провал уже назначили...
ЦСКА начал договариваться с Оличем о его возвращении не на этой неделе, а значительно раньше. Об этом рассказал Томислав Дуймович – бывший хавбек «Локомотива», «Динамо» и сборной Хорватии. Сейчас он работает агентом футболистов. Дуймович не является представителем Олича, но они общаются. Неделю назад оба принимали участие в благотворительном матче между ветеранами Хорватии и Словении.
А вот, что рассказал Дуймович:
– Олич был правой рукой тренера сборной Хорватии Златко Далича. Знаю, что Ивица оставался очень вовлечён: Далич советовался с ним по всем заменам и вообще часто обращался. Не было такого, что Далич всё делал сам, а Олич просто сидел на скамейке. Ивица был погружён в процесс, много контактировал с футболистами, поддерживал связь между ними и тренерами. А ещё лично посещал матчи кандидатов в сборную, потому что тактически грамотный специалист.
– Олич больше работал именно с нападающими в сборной?
– Нет-нет. Он, конечно, мог что-то посоветовать Манджукичу, потому что сам был отличным нападающим, но в сборной Олич работал со всеми игроками. Был первым ассистентом тренера, но рассчитывает однажды начать тренировать самостоятельно. Дай бог, это будет в ЦСКА.
– Похоже, что Олич уже достаточно давно знал об интересе ЦСКА.
– Мы в субботу играли на благотворительном турнире ветеранов. Общались всей бригадой, которая выступала в России: он, я, Плетикоса… Мы говорили в том числе про РПЛ. Я, как агент, само собой слежу за вашей лигой. И я удивился, как много Олич знает о чемпионате России и особенно ЦСКА. Могу сказать, что разговоры на эту тему были и раньше – до этой субботы. Олич и сам хотел. У него были мысли начать самостоятельную карьеру тренера с зарубежной команды.
– Сейчас тяжело сказать, какой Олич тренер?
– В том числе при нём сборная Хорватии играла в финале на ЧМ-2018, но сложно говорить о характеристике тренеров национальной команды. Это ведь не клуб, где футболисты наигрываются постоянно. Сборная собирается несколько раз в году. В последнее время тем более редко из-за пандемии. Трудно давать характеристики даже главным тренерам сборных. Какой Олич тренер – на этот вопрос он сам ответит, когда возглавит команду. Хотя, вспоминая его выступления на позиции форварда, думаю, будет стремиться к атакующему футболу.
И по слухам контракт с Оличем будет заключен до лета 2022 года, так что не доконца этого чемпионата, а ещё и на следующий сезон.
ЦСКА начал договариваться с Оличем о его возвращении не на этой неделе, а значительно раньше. Об этом рассказал Томислав Дуймович – бывший хавбек «Локомотива», «Динамо» и сборной Хорватии. Сейчас он работает агентом футболистов. Дуймович не является представителем Олича, но они общаются. Неделю назад оба принимали участие в благотворительном матче между ветеранами Хорватии и Словении.
А вот, что рассказал Дуймович:
– Олич был правой рукой тренера сборной Хорватии Златко Далича. Знаю, что Ивица оставался очень вовлечён: Далич советовался с ним по всем заменам и вообще часто обращался. Не было такого, что Далич всё делал сам, а Олич просто сидел на скамейке. Ивица был погружён в процесс, много контактировал с футболистами, поддерживал связь между ними и тренерами. А ещё лично посещал матчи кандидатов в сборную, потому что тактически грамотный специалист.
– Олич больше работал именно с нападающими в сборной?
– Нет-нет. Он, конечно, мог что-то посоветовать Манджукичу, потому что сам был отличным нападающим, но в сборной Олич работал со всеми игроками. Был первым ассистентом тренера, но рассчитывает однажды начать тренировать самостоятельно. Дай бог, это будет в ЦСКА.
– Похоже, что Олич уже достаточно давно знал об интересе ЦСКА.
– Мы в субботу играли на благотворительном турнире ветеранов. Общались всей бригадой, которая выступала в России: он, я, Плетикоса… Мы говорили в том числе про РПЛ. Я, как агент, само собой слежу за вашей лигой. И я удивился, как много Олич знает о чемпионате России и особенно ЦСКА. Могу сказать, что разговоры на эту тему были и раньше – до этой субботы. Олич и сам хотел. У него были мысли начать самостоятельную карьеру тренера с зарубежной команды.
– Сейчас тяжело сказать, какой Олич тренер?
– В том числе при нём сборная Хорватии играла в финале на ЧМ-2018, но сложно говорить о характеристике тренеров национальной команды. Это ведь не клуб, где футболисты наигрываются постоянно. Сборная собирается несколько раз в году. В последнее время тем более редко из-за пандемии. Трудно давать характеристики даже главным тренерам сборных. Какой Олич тренер – на этот вопрос он сам ответит, когда возглавит команду. Хотя, вспоминая его выступления на позиции форварда, думаю, будет стремиться к атакующему футболу.
И по слухам контракт с Оличем будет заключен до лета 2022 года, так что не доконца этого чемпионата, а ещё и на следующий сезон.