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«Эвертон» получит до 20% от суммы с продажи Влашича

21 марта 2021, 13:43

«Эвертон» собирается получить прибыль от возможной скорой продажи своего бывшего игрока Николы Влашича, выступающего за московский ЦСКА, сообщает The Express.

«Ириски» продали Влашича в ЦСКА в 2019 году. Ранее появилась информация, что в трансфере хорвата заинтересован «Милан». Утверждается, что итальянский клуб предложит за Николу около 30 млн евро.

По информации источника, «Эвертон», согласно договору с ЦСКА, должен получить от 10 до 20 процентов от суммы трансфера.

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Все комментарии
blitz
blitz
21 марта в 21:32
Не зря же приглашают Олича, он сможет уговорить Влашича остаться ещё поиграть за ЦСКА.
Dima salev
Dima salev
21 марта в 18:55
Влашич не показывает хороший игру с ЦСКА он в Италии даром не нужен. Ларсон в Спартаке показывает хороший футбол он долго не останется в Спартаке
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
21 марта в 17:05
Влашич - умный парень. Он же понимает , что Олич новичок в тренерском деле. Где гарантия , что у Олича получится??? Да и почему он должен Оличу помогать??? Также не надо забывать , что Влашича будут продавать , поскольку цена на него пока хорошая, а то ведь может как Чаловым получиться : давали тридцадку , а теперь и пятерку не дадут.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Ironigor (раскрыть)
21 марта в 16:36
Будем болеть против Хорватии) Если команда провалит турнир то и Влашич останется)
25процентный клоун
25процентный клоун
21 марта в 15:56
15 потолок и 5 Эвертону
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 марта в 15:41
Я думаю он вполне может на годик остаться в ЦСКА по просьбе Олича и финансовой поддержки руководства клуба. А вот после Европы и цена на него подскочит и ЦСКА уже к тому времени соберётся в команду. Так что я думаю годик он ещё побудед в команде. Он сейчас как воздух необходим и для клуба и для тренера!!! И это понимают в руководстве и даже могут и финансовый вопрос разрешить !!! Ну чтож , приходится только дождаться, время всё расставит по местам. Как бы не случилось, желаю только Удачи и Успехов ЦСКА и Оличу !!! Пусть всё получится!!! Всем добра!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nikoladolgov (раскрыть)
21 марта в 15:37
А причем здесь это?
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 15:32
Думаю , что Олич не будет настаивать на том , чтоб Влашич остался. Если Никола решит уйти , то держать его нет смысла, тем более , что Влашич хочет играть в Европе. Учитывая то , что Никола игрок сборной Хорватии, Олич не станет удерживать парня, который хочет продолжить повышать свое мастерство в топ клубе. И это нормально. Конечно болельщикам армейцев хочется , чтобы Никола еще годик хотя бы попылил за ЦСКА, но это маловероятно, шанс то есть, но он мизерный.
После Евро все узнаем.
Всем здоровья.
stanichnik
stanichnik
21 марта в 15:17
С приходом Олича в ЦСКА вероятность продажи Влашича значительно сокращается.
Остапчук 67
Остапчук 67
21 марта в 14:57
Это нормальная практика
DEIVID_33
DEIVID_33
21 марта в 14:51
Очень надеюсь, что в Милане его не будет.
nikoladolgov
nikoladolgov
21 марта в 14:25
Главный вопрос - сколько получит еврей Женя Харьковский ?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
21 марта в 14:04
Вот что значит грамотно составить контракт при продаже. Думаю при продаже Николы никто в накладе не останется.
Ironigor
Ironigor
21 марта в 13:55
Вопрос теперь к Оличу , нужен или нет Влашич ему в составе ЦСКА. И почему-то мне кажется Олич сделает всё, чтобы его оставить!!!
Вoлхв
Вoлхв
21 марта в 13:47
На всякой фигне пытаются заработать...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
21 марта в 13:46
Пусть берут итальянцы. ЦСКА надо заново строить команду, потому что в таком состоянии в еврокубках выступать нельзя
Иван Тасминский
Иван Тасминский
21 марта в 13:43
неплохо так деньжат заберут
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