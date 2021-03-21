«Эвертон» получит до 20% от суммы с продажи Влашича

«Эвертон» собирается получить прибыль от возможной скорой продажи своего бывшего игрока Николы Влашича, выступающего за московский ЦСКА, сообщает The Express.
«Ириски» продали Влашича в ЦСКА в 2019 году. Ранее появилась информация, что в трансфере хорвата заинтересован «Милан». Утверждается, что итальянский клуб предложит за Николу около 30 млн евро.
По информации источника, «Эвертон», согласно договору с ЦСКА, должен получить от 10 до 20 процентов от суммы трансфера.
После Евро все узнаем.
Всем здоровья.
После Евро все узнаем.
Всем здоровья.