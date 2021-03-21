«Эвертон» получит до 20% от суммы с продажи Влашича

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21 марта 2021, 13:43

«Эвертон» собирается получить прибыль от возможной скорой продажи своего бывшего игрока , выступающего за московский ЦСКА , сообщает The Express.

«Ириски» продали Влашича в ЦСКА в 2019 году. Ранее появилась информация, что в трансфере хорвата заинтересован «Милан». Утверждается, что итальянский клуб предложит за Николу около 30 млн евро.