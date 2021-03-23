Первый тренер Мухина: «Не сомневаюсь, что с Мальтой он обязательно выйдет»

Олег Скоробогатый, первый тренер полузащитника «Локомотива» , прокомментировал вызов игрока в сборную России.

Какие у него слабые качества в игровом плане? Пока у него достаточно простые функции в опорной зоне: я так понимаю, Николич требует играть надежнее — получил, отдал, отобрал. А Макс легко может сыграть в атакующей фазе. Это как с Ильзатом Ахметовым, с которым я тоже работал. Он игрок атаки, но его используют в опорной зоне. Вообще нужно умение играть на всех позициях — сейчас этому же стараемся учить детей в академии.