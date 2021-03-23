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Первый тренер Мухина: «Не сомневаюсь, что с Мальтой он обязательно выйдет»

23 марта 2021, 21:59

Олег Скоробогатый, первый тренер полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, прокомментировал вызов игрока в сборную России.

Какие у него слабые качества в игровом плане? Пока у него достаточно простые функции в опорной зоне: я так понимаю, Николич требует играть надежнее — получил, отдал, отобрал. А Макс легко может сыграть в атакующей фазе. Это как с Ильзатом Ахметовым, с которым я тоже работал. Он игрок атаки, но его используют в опорной зоне. Вообще нужно умение играть на всех позициях — сейчас этому же стараемся учить детей в академии.

Сильно ли удивился вызову в сборную? Приятно удивился, но потом проанализировал: футболист играет в стартовом составе команды, которая идет третьей в РПЛ. Стабильно играет. Не сомневаюсь, что с Мальтой он обязательно выйдет, что ему предоставят время.

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Все комментарии
DEIVID_33
DEIVID_33
24 марта в 03:34
Мухина то вообще зачем вызвали? Парень очень сырой для сборной, да и для ЛОКО.
Futurista
Futurista
24 марта в 00:09
Выйдет на разминку...100%...
STVA 1
STVA 1
23 марта в 22:34
Стасик сам не знает кого выпустит))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
23 марта в 22:26
Это не про Черчесова. Мухина даже в заявке не будет. Жирков будет, а молодые нет.
stanichnik
stanichnik
23 марта в 22:13
Уровень соперника в предстоящем матче позволяет Черчесову поэкспериментировать с составом основной Сборной.
shlomo
shlomo
23 марта в 22:00
Да..... оказывается я многое еще чего не знаю....
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