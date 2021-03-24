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«Это предательство». Онопко — об игре футболистов «Тамбова» на ставках

24 марта 2021, 17:36

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о ситуации с игроками «Тамбова». Двое футболистов команды подозреваются в ставках.

Когда ты ставишь на себя и выходишь играть с определёнными целями — это предательство. Футбольное преступление. Если тебе не платят зарплату — это не повод делать ставки. Не оправдываю руководство, которое плохо поступило с футболистами. Видел, что одному игроку не могли заплатить 12 тысяч рублей… Это очень плохо.

Твои пацаны бьются за тебя, а ты делаешь ставки… Вся команда бьётся, а некоторые игроки преследуют свои цели, им надо сыграть по-другому… Это очень подло по отношению к своим партнёрам, с которыми ты сидишь за одним столом и ешь один хлеб. Это то же самое, что ты пойдёшь защищать Родину, а кто-то будет стрелять тебе в спину.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
24 марта в 20:52
Г-н Онопко, посоветовал бы вам сначала узнать все детали дела, дождаться окончания расследования, выводов комиссии и только потом произносить высокопарные слова о патриотизме и прочее. А так - это пустое сотрясение воздуха из ваших уст. Моё пожелание касается всех других хулителей футболистов "Тамбова". Красиво и умно говорить мы все умеем, только за красивостью порой ничего не стоИт.
praporchik zadov
praporchik zadov
24 марта в 20:46
А когда отыграл в Спартаке несколько лет и перейдя в ЦСКА целовать шарф клуба ...это что?
pomor45
pomor45
24 марта в 20:22
Подло, конечно, по отношению к одноклубникам. Но, время такое, совесть - тяжёлый груз. Имеющий совесть, чаще всего остаётся на обочине современной жизни.
berda2003
berda2003
24 марта в 20:11, ред.
кто заговорил о предательстве? вот это мудинопко, настоящий предатель - за бабки дармовые, готов был сидеть не только на лавке у афроармейцев, но и на толчке...
Союзник противников
Союзник противников
24 марта в 19:59
Сейчас все играют,что на бирже,что у буков,что на сайте.Если у нас "букский" чемпионат и всё они определяют,то всё равно игроманов-футболистов вы не остановите.Один я не играю,да Путин.Я не игроман,а ему и так хорошо,да и некогда.
Goger90
Goger90
24 марта в 19:58
Моё ИМХО - имеет значение, на какой исход они ставили. Если на свою победу (можно с гандикапом), это простительно. Любой другой вариант, даже гол конкретного игрока или количество угловых - уже не айс.
Futurista
Futurista
24 марта в 19:51
Все там бьются за зарплату...а зарплаты нет...
steelhead
steelhead
24 марта в 19:50
    mortid
    mortid
    24 марта в 19:45
    1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
    2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
    3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.
    4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
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    Так что не нужно кукарекать раньше времени.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
    24 марта в 19:35
    А ещё сменил Спартак на Аланию и ЦСКА (игроком и тренером). Ещё дважды предал Родину.
    Шуnя771
    Шуnя771
    24 марта в 19:11
    Смешно читать как два футболиста слили игру команде борющейся за выход в Лигу....
    zooveterinar
    zooveterinar
    24 марта в 18:58
    Чудо лысое,супер футболист,помню из сборной невыгониш,бегал долговязый и мяч заплетался в ногахдлиных,и наоборот ноги в ногах, толку минимум, одно дело мостовой,карпин,саленко и мдр.!!!
    zooveterinar
    zooveterinar ответ морозз (раскрыть)
    24 марта в 18:55
    Ага особено когда провакциннируют!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    24 марта в 18:48
    Мысли вслух:
    1. Не такие уж они нищеброды, что не получив пару месяцев зарплату им семью кормить нечем. Кста, так проживает процентов 30 населения, если не больше. Только ставки на себя им нет возможности сделать.
    2. Непонятно ещё, на какие виды они ставили деньги. Вдруг на то, что забьют в конце 1 тайма? Хотя это сложно, проще на карточку или пенальти.
    3. Надо разобраться с этим злом и наказать, вплоть до лишения свободы. Это своего рода мошенничество...
    морозз
    морозз
    24 марта в 18:40
    Поставили футболистов Тамбова раком а теперь ещё и предателями делают! Скоро нашу страну некому будет защищать, вымрем как динозавры!
    Dauletbek
    Dauletbek
    24 марта в 18:35
    У вора шапка горит что ли или кукушка свое имя называет, не знаю. Но с чего это Онопко кипятится на всю страну
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    24 марта в 18:28
    Онопко, не ты совесть нации.
    КЭТиК
    КЭТиК
    24 марта в 18:23
    По полгода не платить зарплату и кормить обещаниями - это не предательство? А тут ещё надо выяснить, а выиграли они?
    Gahi
    Gahi
    24 марта в 18:08
    Прежде чем обсуждать игроков сначала нужно узнать все детали обвинения? А высокопарные слова о предательстве сказанные Онопко, с таким же успехом можно отнести и ко всем клубам, которые заключили спонсорские соглашения с Букмекерскими Конторами. А где гарантия, после этого что между этим союзом всё чисто. Что наша жизнь, это игра. Удачи каждому в этой игре.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    24 марта в 17:57
    Ещё же ничего не доказано. Пока есть только подозрения
    И не Онопко говорить про предательство когда бывший игрок Спартака целовал розу ЦСКА
    Djebrael
    Djebrael
    24 марта в 17:53
    Я, конечно, не член комитета по договорным матчам и утверждать ничего не буду, но просто если посмотреть на некоторые моменты игры, то возникают определенные вопросы....на пример фол Германа кажется каким-то совершенно идиотским (а он только вышел на замену).... странные моменты есть и в матче с Сочи (первый гол кажется подозрительным.... двое центральных защитников стоят и не мешают Заболотному на последних секундах первого тайма...)... я ничего не утверждаю, да и пока вина не доказана, люди не виноваты....Но если... то максимальное наказание это пожизненный запрет на занятие футбольной деятельностью, а также штраф до 1 млн рублей.... а так, чуть ли не половина игр, РПЛ проходит с "интересными" моментами, что от игроков, что от слепышей (судей), и только после появления информации от букмекера, у многих открываются глаза....
    Байкал-38
    Байкал-38
    24 марта в 17:50
    Онопко конечно в чём то прав, а конкретно в непорядочности и подлости к партнёрам, но вот про Родину если честно загнул не в тему. Так можно и про Онопко сказать, что он Родину продал уехав заграницу играть, а если бы он в еврокубках попал бы на российскую команду? Он, что как патриот Родины заявил бы, что против Родины играть не будет? Играл бы как миленький! Просто не надо банальную уголовщину превращать в политическую плоскость, так можно и до полного абсурда дойти и требовать расстрел....
    ermak6848
    ermak6848
    24 марта в 17:47
    где - протекла крыша...
    Аксинья
    Аксинья
    24 марта в 17:42
    Ключевая фраза "ешь один хлеб"
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    24 марта в 17:39
    Есть то хочется, наверное. Но в целом всё верно, а крайние, как всегда, те кто внизу.
    asraeil
    asraeil
    24 марта в 17:36
    Ну называть это можно по разному.....
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