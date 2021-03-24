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Кечинов: «Не стоит списывать Мальту со счетов»

24 марта 2021, 18:26
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал о предстоящем матче сборной России с национальной командой Мальты в рамках квалификации ЧМ-2022.

Первая игра – это залог успеха. Удачный старт помогает в дальнейших матчах и помогает удачно проходить по турнирной таблице, поэтому сегодняшний матч очень важен. Ни в коем случае нельзя списывать Мальту со счетов. Дома все, даже «карликовые» страны, бьются и играют очень прилично, с ними всегда тяжело.

Все игры отборочного турнира очень важны. Сегодня от Черчесова не стоит ждать экспериментов с составом. Полагаю, будут играть сильнейшие на данный момент футболисты. Да, отсутствие Зобнина может осложнить задачу, так как он лидер и основной игрок. Хорошо, что в составе нашей команды есть футболисты, которые могут его заменить. Надеюсь, Черчесов сможет доказать, что осенние матчи с Турцией и Сербией были случайностью.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
24 марта в 20:05
Шеф,усё пропало,пора сдаваться,рыцари мальтийского ордена непобедимы семь матчей!
Futurista
Futurista
24 марта в 19:46
Если б наши Мальте слили было бы прикольно...и буков можно было бы подопустить)...но это фантастический расклад...
RamonCSKA
RamonCSKA
24 марта в 19:33, ред.
Учитывая команду черчесова , то и мальта представляет для нас угрозу, но там великий бомбардир Дзюба должен показать весь свой потенциал против садовников, поваров и менеджеров
beefs
beefs
24 марта в 19:05
что подстилаете соломку?
mihaluch
mihaluch
24 марта в 19:01
Мальту стоит воспринимать как нормальную команду.
Вoлхв
Вoлхв
24 марта в 18:47
Ну нееее....мысли плохие, а они могут и перейти в .... нужно быть уверенным, мы сильнее и обязательно выиграем....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
24 марта в 18:40
Записать их в фавориты?
hcegy5nsgdz7
hcegy5nsgdz7
24 марта в 18:35
Интересно,если наши проиграют,Мальта предоставит Усатому статус беженца? Его же порвут ещё в аэропорту.,))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 марта в 18:31
Уважать их что ли?
ДСА
ДСА
24 марта в 18:30
Раз в сто лет и Мальта может удивить.
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