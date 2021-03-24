Мостовой: «Олич в ЦСКА — хорошее решение. „Спартак“ мог бы меня пригласить»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение на пост главного тренера ЦСКА .

Олич — хорошее и нормальное решение. Все начали говорить, что он без опыта. Но вот он его сейчас и наберётся. Опыт не покупаешь, его приобретаешь. У Олича он богатый, а я всегда на стороне тех, кто прошёл футбольную жизнь. Мог бы в этой ситуации и «Спартак» меня пригласить? Мог бы. Но я не обижаюсь, мне же не 50 лет, чтобы обижаться. Ивица много лет играл в ЦСКА , хорошо играл. Нормальное назначение.