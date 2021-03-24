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Мостовой: «Олич в ЦСКА — хорошее решение. „Спартак“ мог бы меня пригласить»

24 марта 2021, 18:47

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

Олич — хорошее и нормальное решение. Все начали говорить, что он без опыта. Но вот он его сейчас и наберётся. Опыт не покупаешь, его приобретаешь. У Олича он богатый, а я всегда на стороне тех, кто прошёл футбольную жизнь. Мог бы в этой ситуации и «Спартак» меня пригласить? Мог бы. Но я не обижаюсь, мне же не 50 лет, чтобы обижаться. Ивица много лет играл в ЦСКА, хорошо играл. Нормальное назначение.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
25 марта в 01:06
Мостовой и не особо много времени был в Спартаке, особо ничем не запомнился, кроме серии пенальти с Наполи и пару голов еще в чемпионате, потом уехал в Испанию и уже там запомнился голами Реалу и Барсе
Теперь зарабатывает разглагольстванием
makkie
makkie
24 марта в 21:22
Мостовой не понимает, что своими интервью всё дальше отдаляет себя от Спартака.
И слава Богу!
nikoladolgov
nikoladolgov
24 марта в 21:16
Мостовой с Карпиным мы бы навели порядок в Спартаке !
ЧиП
ЧиП
24 марта в 20:34
Спит и видит!
Сиди слюни пускай☝️
batog
batog
24 марта в 20:32
Меньше 62а надо на Спартак лить Саша!!! А то эти плохие, эти не так делают, тренер плохой, вот я бы.. Ты уже имя себе создал-"3,14здобол".
praporchik zadov
praporchik zadov
24 марта в 20:27
Скромняга...
Теперь по его мнению по первому требованию надо в клуб приглашать....
Галя Каблукова
Галя Каблукова
24 марта в 20:26
Молчание золото....Саша по ходу забыл ,об этом...
pomor45
pomor45
24 марта в 20:16
Обидно Мостовому.
pomor45
pomor45 ответ Vredinka_online (раскрыть)
24 марта в 20:14
Чем дольше в помощниках, тем труднее принимать самостоятельное решение. Привыкают к пониженному уровню ответственности за решение. Из таких получаются хорошие советчики, но не главные тренеры.
Союзник противников
Союзник противников
24 марта в 20:04
Гадать нет смысла,событие состоялось,остальное узнаем позже.В чём он прав,так это в том,что научиться можно практикой.А объявления "Ищем такого-то специалиста не старше 23 лет,с опытом работы"-из разряда "Нам не нужен специалист".
Vredinka_online
Vredinka_online ответ Beekeeper (раскрыть)
24 марта в 19:54
Вы забываете сколько времени он был помощником у известных тренеров.
Vredinka_online
Vredinka_online
24 марта в 19:49
Сама скромность))
LOpp
LOpp
24 марта в 19:37
Мостовой взял бы клуб из ПФЛ и набирался тренерского опыта. Нет же, только языком трепет
vm777
vm777 ответ Beekeeper (раскрыть)
24 марта в 19:37, ред.
А я сказал, что Олич плохой? Мой коммент про Мостового и его уровень аналитики. А у Семака был оыт с Уфой, пусть и небольшой. Какой тренер Олич мы увидим на деле, пока же рано судить о нем.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 марта в 19:36
Мостовой на Матч ТВ двух слов порой не мог связать, а в тренеры захотел. Потренируй пока условный Тамбов, покажи результат и тебя позовут. Может ты такой же тренер как Гари Невилл.
Futurista
Futurista
24 марта в 19:34
Олич на коняшках решил потренироваться - опыта набраться...
Рязань 062
Рязань 062 ответ Beekeeper (раскрыть)
24 марта в 19:28
а разве Семак показал себя как тренер? развалил игру в Уфе, а придя в зенит, имеет неограниченные возможности по приобретению игроков. половину переправил в Сочи, и ему накупили дорогих игроков. да в зените и тренер не нужен. там и мостовой справится
mortid
mortid
24 марта в 19:24
Ну на конец-то, свершилось! А что раньше мешало признаться? типа: "Мечтаю тренировать Спартак". Вместо того чтобы поливать 96ами тренеров Спартака на стрёмном канале.
Beekeeper
Beekeeper ответ vm777 (раскрыть)
24 марта в 19:24
Далеко ходить не будем, Семак без опыта возглавил зенит, так же после 3-4 лет с капелло и другой пи....абратией. Чем Олич хуже того же Семака? я не говорю что Семак ну прям топ тренер, он в Уфе максимум пол года поработал, и тут сразу Зенит. Но Семак будет рад увидеть Олича :)
phantom-k
phantom-k
24 марта в 19:19
вот уж воистину - нет противника страшнее чем союзник дол бо клюй...
Крикун
Крикун
24 марта в 19:17
Отличное решение для спартака!
112910415
112910415
24 марта в 19:12
это же Мостовой !
Шуnя771
Шуnя771
24 марта в 19:05
НЕТ.
vm777
vm777
24 марта в 19:03, ред.
мостовой гнобит Тедеско за отсутствие опыта, хотя тот имеет опыт работы главным тренером в двух лигах Германии. А вот Олич с 3-4летним опытом помощника это крутое назначение.
Все что надо знать о наших экспертах.
Dima salev
Dima salev
24 марта в 19:03
Карпин и олейник были игроки и тренером Спартака мы видели. На сегодняшний день Спартак хорошо играет при зарубежных тренера.
d_fincher
d_fincher
24 марта в 19:00, ред.
Раскрылся Мостовой. Вот сколько лет он уже гонет на всех тренеров Спартака. Топит их вместе с друзьями-ветеранами из Спартака. Ставит препоны, разгоняет со всякими Кафельниковыми и Назаровыми антитренерские волны, утопившие ни одного Карреру.

И вот момент истины: поставьте меня!

(Олич - тренер меньше чем на год, ибо он даже ни разу не тренировал клуб, хуже разве что только Мостовой)
Gahi
Gahi
24 марта в 18:51
Очень хорошее желания у Мостового возглавить Спартак, осталось подать в клуб резюме и ждать ответа от Федуна. Удачи
Трезвый повар
Трезвый повар
24 марта в 18:49
Мостовой вроде поддержал Олича и заодно про себя напомнил Спартаку. А вдруг
Рязань 062
Рязань 062
24 марта в 18:49
помолчал бы уж, однажды тебе сказали что ты дилетант, так что сиди там где сидишь. Слуцкий ерунду не скажет. говорит все верно
asraeil
asraeil
24 марта в 18:49
Офигенно...нашли когда и с кем набираться опыта....
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