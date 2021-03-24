Мостовой: «Олич в ЦСКА — хорошее решение. „Спартак“ мог бы меня пригласить»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.
Олич — хорошее и нормальное решение. Все начали говорить, что он без опыта. Но вот он его сейчас и наберётся. Опыт не покупаешь, его приобретаешь. У Олича он богатый, а я всегда на стороне тех, кто прошёл футбольную жизнь. Мог бы в этой ситуации и «Спартак» меня пригласить? Мог бы. Но я не обижаюсь, мне же не 50 лет, чтобы обижаться. Ивица много лет играл в ЦСКА, хорошо играл. Нормальное назначение.
Теперь зарабатывает разглагольстванием
Теперь зарабатывает разглагольстванием
И слава Богу!
И слава Богу!
Сиди слюни пускай☝️
Сиди слюни пускай☝️
Теперь по его мнению по первому требованию надо в клуб приглашать....
Теперь по его мнению по первому требованию надо в клуб приглашать....
Все что надо знать о наших экспертах.
Все что надо знать о наших экспертах.
И вот момент истины: поставьте меня!
(Олич - тренер меньше чем на год, ибо он даже ни разу не тренировал клуб, хуже разве что только Мостовой)
И вот момент истины: поставьте меня!
(Олич - тренер меньше чем на год, ибо он даже ни разу не тренировал клуб, хуже разве что только Мостовой)