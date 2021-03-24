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Олич: «Хочу, чтобы ЦСКА был на вершине не только в РПЛ, но и в Европе»

24 марта 2021, 18:15

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о своем первом дне в армейском клубе.

Я доволен первым днем в ЦСКА. Рад вернуться в Москву, но самое главное, чтобы вернулся тот ЦСКА, которого ждут все болельщики. Хочу, чтобы мы были на вершине не только в чемпионате России, но и в Европе. Очень много людей, работавших в клубе в моё время, ещё здесь. Было приятно всех увидеть.

В ЦСКА играет Игорь Акинфеев, который в моё время был молодым вратарём, а сейчас уже опытный игрок. У него отличная карьера. Увидел братьев Березуцких, которые не так давно начали тренерскую деятельность. Они знают команду намного лучше, чем я. Это важно для меня, чтобы они сказали свое мнение, чтобы был контакт, можно было получить какую-то информацию.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13 ответ mangox33 (раскрыть)
25 марта в 08:33
А почему нет, все аднкваты понимают, что он хороший тренер, раньше не с кем было сравнить, теперь есть.
mangox33
mangox33
24 марта в 23:20
Олич доложен справиться он вель не картофельный гном
mangox33
mangox33 ответ andrefino13 (раскрыть)
24 марта в 23:19
Главное продолжай верить в Ханчаренку))
Майне Кляйне
Майне Кляйне
24 марта в 23:13
Ивица, давай с малого - КР и ЧР. Потом всё остальное
Николай Еремеев
Николай Еремеев
24 марта в 21:46
Меня лично вполне устроит . если Олич уже в качестве тренера завоюет еще один Кубок УЕФА , вернее выиграет ЛЕ. В РПЛ девиз один - борьба только за 1 место !
goalaktika
goalaktika
24 марта в 21:08
На вершине Европы? Хочется чтобы, ЦСКА при тебе с треском не провалился в РФПЛ... Удачи!
andrefino13
andrefino13
24 марта в 20:18
Зенит с ресурсами ПСЖ и Ман сити тоже об этом мечтает.)
oFANATo
oFANATo
24 марта в 19:52
ДАША Д
ДАША Д
24 марта в 19:42
Тут даже Зениту тяжело, не то что ЦСКА.
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
24 марта в 19:41
ДА БУДЕТ ТАК !!!💫🍾🥂💫☝🙋‍♂️✊
112910415
112910415
24 марта в 19:38
это место ведь занято одним суперклубом ...
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
24 марта в 19:30
Beekeeper
Beekeeper
24 марта в 19:25
Зачем одно видео, одно интервью рвать на клочки? Такие новости на сокере я и сам могу сделать. :)
Ironigor
Ironigor
24 марта в 19:19
Только с таким желанием и такими мыслями и задачами нужно идти к своей цели!!! Удачи тебе и Успехов в ЦСКА!!! Всем добра!!!
minai
minai
24 марта в 19:07
Это тебе к Золотой рыбке, дружище.
Q-J-G
Q-J-G
24 марта в 18:59
Как будет на самом деле, посмотрим, а пока -только "хотелки"...
Как обычно, когда в команду приходит новый главный тренер...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
24 марта в 18:53
Хорошее желание.
А я желаю чтобы Олич стал вторым Зиданом.(Отличный игрок и отличный тренер)..
izrafel
izrafel
24 марта в 18:51
Тут бы вообще бы в Европу попасть, а то может и такое не получиться...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 марта в 18:40
Насчёт вершины Европы он загнул, в нашем пешеходном чемпионате бы заиграли. Это его максимум...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 марта в 18:40
Желание есть надо совместить с возможностями, флаг Оличу в руки.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
24 марта в 18:27
Время покажет, но Оличу как человеку очень симпатизирую! Без него не было бы и волшебного 2008 на ЧЕ! То что Олич будет делать всё что может, я точно не сомневаюсь, а вот что из этого выйдет, узнаем...
STVA 1
STVA 1
24 марта в 18:21
Посмотрим что получится!
drug01
drug01
24 марта в 18:16
Желание есть УДАЧИ
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