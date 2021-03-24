Олич: «Хочу, чтобы ЦСКА был на вершине не только в РПЛ, но и в Европе»

Новый главный тренер ЦСКА рассказал о своем первом дне в армейском клубе.

Я доволен первым днем в ЦСКА . Рад вернуться в Москву, но самое главное, чтобы вернулся тот ЦСКА , которого ждут все болельщики. Хочу, чтобы мы были на вершине не только в чемпионате России, но и в Европе. Очень много людей, работавших в клубе в моё время, ещё здесь. Было приятно всех увидеть.