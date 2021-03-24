Олич: «Хочу, чтобы ЦСКА был на вершине не только в РПЛ, но и в Европе»

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о своем первом дне в армейском клубе.
Я доволен первым днем в ЦСКА. Рад вернуться в Москву, но самое главное, чтобы вернулся тот ЦСКА, которого ждут все болельщики. Хочу, чтобы мы были на вершине не только в чемпионате России, но и в Европе. Очень много людей, работавших в клубе в моё время, ещё здесь. Было приятно всех увидеть.
В ЦСКА играет Игорь Акинфеев, который в моё время был молодым вратарём, а сейчас уже опытный игрок. У него отличная карьера. Увидел братьев Березуцких, которые не так давно начали тренерскую деятельность. Они знают команду намного лучше, чем я. Это важно для меня, чтобы они сказали свое мнение, чтобы был контакт, можно было получить какую-то информацию.
Как обычно, когда в команду приходит новый главный тренер...
Как обычно, когда в команду приходит новый главный тренер...
А я желаю чтобы Олич стал вторым Зиданом.(Отличный игрок и отличный тренер)..
А я желаю чтобы Олич стал вторым Зиданом.(Отличный игрок и отличный тренер)..