Гендиректор «Рубина»: «Планируем привить от коронавируса весь состав»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что в ближайшее время вся команда будет привита от коронавирусной инфекции.

Мы все прививаемся от коронавируса. Мы сознательные члены общества. Планируем в ближайшее время, чтобы привился весь состав. Хотим сделать все правильно, пройти все анализы, все понять. Тогда сделаем. У нас весь штаб привился: пресс-служба, администраторы. Я-то сам болел, у меня пока высокие титры антител, но когда начнут снижаться, привьюсь. Мы постоянно в окружении людей, аэропорты, самолёты. Мы не можем это игнорировать.