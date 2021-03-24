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Гендиректор «Рубина»: «Планируем привить от коронавируса весь состав»

24 марта 2021, 19:55

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что в ближайшее время вся команда будет привита от коронавирусной инфекции.

Мы все прививаемся от коронавируса. Мы сознательные члены общества. Планируем в ближайшее время, чтобы привился весь состав. Хотим сделать все правильно, пройти все анализы, все понять. Тогда сделаем. У нас весь штаб привился: пресс-служба, администраторы. Я-то сам болел, у меня пока высокие титры антител, но когда начнут снижаться, привьюсь. Мы постоянно в окружении людей, аэропорты, самолёты. Мы не можем это игнорировать.

Ранее прививку от коронавируса сделал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
24 марта в 20:53
Бестолковая затея. Легионеры на это не согласятся.
Союзник противников
Союзник противников
24 марта в 20:01
Это не лишне.Ждать,когда накроет,топорща перья в доказательствах,что коровавируса нет,а прививка сама опасна,вряд ли разумно.Пакостная штука.
Q-J-G
Q-J-G
24 марта в 20:00
Ну, что же, удачи!
Остаётся надеяться, что прививка всем поможет и защитит!
shlomo
shlomo
24 марта в 19:57
Ну если нужно, то нужно....
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